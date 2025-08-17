Ngô Thanh Vân công khai hình ảnh "cú cắn đầu đời" của bé Gạo, quyết tâm cho con gái bú sữa mẹ hoàn toàn

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Ngô Thanh Vân đã chia sẻ câu chuyện cho con bú – hành trình vừa hạnh phúc, vừa đầy thử thách.

Ngô Thanh Vân viết rằng, mỗi lần con cắn ti đau đớn lại trở thành “hồi chuông thức tỉnh” cho hành trình làm mẹ. Mong muốn dành sữa mẹ hoàn toàn cho con khiến cô không ngừng cố gắng, dù những ngày đầu luôn kèm theo cảm giác đau nhức, sưng tấy. Nữ diễn viên thú nhận có những lúc mệt mỏi, thậm chí suy sụp vì vừa đau đớn vừa lo lắng sữa không kịp cho con bú.

Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Cú cắn đầu đời của con"

"Với mong muốn được con ti sữa mẹ hoàn toàn là cả một sự phấn đấu. Cú cắn đầu đời của con thiệt thốn. Và liên tục 2 tuần sau đó, vừa đau vừa thốn cứ thế dồn dập, xưng tấy ti mẹ lên. Hứng từng giọt sữa để cho con bú. Có đôi lần mẹ đã suy sụp và khóc vì đau và vì thấy sao nó khó quá.Nhiều đêm mẹ thức trắng ôm con, sợ sữa mẹ không về kịp cho con bú.Mắt mẹ thâm quần như gấu panda", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Những đêm thức trắng cùng con của Ngô Thanh Vân

Nhiều đêm, cô thức trắng ôm con, đôi mắt thâm quầng như “gấu panda”. Tuy nhiên, tất cả những nỗi vất vả ấy đã được bù đắp khi nhìn thấy con khôn lớn từng ngày. “Chỉ mới hai tuần mà con đã lớn nhanh quá, giờ mẹ hút sữa trữ cho con bú được rồi”, Ngô Thanh Vân xúc động viết.

Khoảnh khắc ấm áp của hai mẹ con

Trong bài chia sẻ, nữ diễn viên cũng nhấn mạnh tình mẫu tử chính là động lực để cô vượt qua những giây phút khó khăn. Từng giọt sữa là từng nỗ lực, là sự yêu thương vô điều kiện mà cô muốn dành trọn cho con. Ngô Thanh Vân cho biết, chỉ trong chớp mắt, em bé nhỏ bé ngày nào đã trở thành niềm an ủi lớn nhất của cả gia đình.

"Nay con được 2 tuần rồi mà trộm vía con lớn nhanh quá. Giờ mẹ hút sữa trữ cho con được rồi. Mà thôi cứ từ từ thôi con nhé. Chỉ sợ chớp mắt con đã quá lớn khôn, không còn bé tí ôm ấp đòi sữa mẹ nữa…", nữ diễn viên hạnh phúc chia sẻ.

Cùng với những dòng tâm sự, Ngô Thanh Vân đăng tải loạt hình ảnh đời thường: gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, những khoảnh khắc chăm con giản dị. Đó là hình ảnh khác xa với một “đả nữ” mạnh mẽ trên màn ảnh thay vào đó là một người mẹ đầy tình yêu thương, kiên trì và hy sinh cho con nhỏ.