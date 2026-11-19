Một năm sau khi bị bão Kalmaegi quật xác xơ, hàng sao cổ thụ trong khuôn viên Tiểu chủng viện Làng Sông, Gia Lai - nơi lưu dấu nhà in chữ Quốc ngữ đầu tiên ở Đàng Trong - đã xanh trở lại.
Những chồi non vươn lên từ thân, cành còn trụ lại sau bão, tán lá xanh mướt ngày càng phủ kín, trả lại vẻ xanh mát, cổ kính vốn có cho khuôn viên Tiểu chủng viện Làng Sông.Bà Hoài Phương (58 tuổi, xã Tuy Phước) chia sẻ, lúc bão quật, nhìn hàng cây xác xơ, gãy đổ, ai cũng tiếc. Nay thấy cây cối dần phục hồi, xanh tươi trở lại, bản thân bà cảm thấy rất vui.Nhiều cây bật chồi, tán lá xanh phủ trở lại, mang đến sức sống mới cho không gian cổ kính của Tiểu chủng viện Làng Sông.