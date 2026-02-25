Nghìn người đổ về lễ cầu an tại ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội, hàng dài phật tử đứng kín cả con ngõ

Tối 24/2, tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch, hàng nghìn người dân đã đổ về Chùa Phúc Khánh, số 382 Tây Sơn, phường Đống Đa, Hà Nội để tham dự khóa lễ cầu bình an đầu Xuân.

Theo ghi nhận, ngay từ khi trời nhá nhem tối, dòng người đông đúc đã tiến vào khuôn viên chùa. Tiếng chuông chùa ngân vang xen lẫn tiếng tụng kinh đều đặn tạo nên một không gian linh thiêng giữa phố xá khu vực Ngã tư Sở vốn đông đúc

Đến khoảng 19h30, khuôn viên chùa gần như kín chỗ, người dân ngồi ngay ngắn theo sự sắp xếp của ban tổ chức

Trong sân chùa đã kín người từ trước giờ làm lễ

Chùa Phúc Khánh, còn gọi là chùa Sở hay chùa Thịnh Quang, là một trong những ngôi chùa cổ lâu đời của Hà Nội. Dù diện tích không lớn và nằm giữa khu phố luôn tấp nập xe cộ tại khu vực Ngã Tư Sở - Tây Sơn, ngôi chùa vẫn giữ được không gian tĩnh tại, trở thành điểm tựa tinh thần quen thuộc của người dân Thủ đô suốt nhiều thế hệ

Cả những lối đi lại của chùa cũng đều chật kín người

Nhiều năm qua, chùa Phúc Khánh nổi tiếng với các khóa lễ cầu an đầu năm, thu hút hàng nghìn Phật tử và người dân từ Hà Nội cũng như các tỉnh thành lân cận

Không chỉ là nơi hành hương, đây còn là không gian gìn giữ nét đẹp sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống của người Việt, nơi mỗi dịp đầu Xuân, người dân tìm về để gửi gắm mong ước bình an, may mắn cho bản thân và gia đình

Dù lượng người đổ về đông, không khí vẫn giữ được sự trật tự, trang nghiêm. Toàn bộ người dân đến làm lễ được hướng dẫn, bố trí chỗ ngồi trong khuôn viên chùa, đảm bảo không ảnh hưởng đến giao thông khu vực bên ngoài cổng chùa.

Theo thông báo, ban quản lý chùa tổ chức 6 khóa lễ cầu bình an vào các ngày mùng 6, 7, 8, 12, 13 và 14 tháng Giêng âm lịch

Trước đó, buổi lễ đầu tiên diễn ra từ 19h đến 20h tối mùng 6 Tết Bính Ngọ, thu hút khoảng 3.000 người tham dự

Nhiều người đứng ở ngõ bên cạnh chùa để theo dõi buổi lễ. Tuy nhiên không có tình trạng tụ tập tràn ra vỉa hè hay lòng đường như những năm trước.

Năm nay, UBND phường Đống Đa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 4 điểm trông giữ xe miễn phí phục vụ phật tử và người dân tham gia các khóa lễ. Các điểm được bố trí tại 420 Tây Sơn, vườn hoa Ngã Tư Sở, Mipec 299 Tây Sơn và khu vực đầu ngã tư Tây Sơn - Thái Thịnh. Tại các điểm trông giữ phương tiện, người dân được phát vé, ghi số để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng tổ chức căng dây, sắp xếp phương tiện ngăn nắp, gọn gàng, khoa học, tránh ùn ứ.

Sau khi kết thúc, người dân tiến đến bàn phát oản để xin lộc đầu năm

Theo Chỉ huy Công an phường Đống Đa, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm và phòng chống cháy nổ, ngay từ những ngày cuối năm 2025, lực lượng công an đã đến từng hộ kinh doanh quanh khu vực chùa để tuyên truyền, vận động ký cam kết chấp hành quy định, không tổ chức trông giữ phương tiện trái phép, không chặt chém du khách và tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Từ ngày 29/12 âm lịch, Công an phường cũng đã lắp đặt barie dọc toàn tuyến phố Tây Sơn, đoạn từ ngã ba Thái Thịnh - Tây Sơn đến ngã tư Tây Sơn - Láng nhằm ngăn chặn tình trạng trông giữ xe trái phép và các hành vi vi phạm trật tự đô thị.

Nhờ các biện pháp chủ động này, khu vực quanh chùa Phúc Khánh trong dịp lễ cầu an đầu năm diễn ra trật tự, thông thoáng, không còn cảnh lộn xộn, “chặt chém” hay phương tiện đỗ tràn lan như từng xảy ra ở những năm trước.







