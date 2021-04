Nghiên cứu thói quen sống của 177 người đi lên từ tay trắng, kết quả nhận được vô cùng chấn động: Thì ra ''phong thủy'' và ''tài lộc'' thực sự nằm ở điều cốt lõi này

Thomas C. Corley, một kế toán viên và là một nhà lập kế hoạch tài chính, đã dành 5 năm nghiên cứu các triệu phú và tổng kết những thông tin và cách hiểu của mình trong nhiều cuốn sách về cách làm giàu, trong đó có cuốn Change Your Habits, Change Your Life. Ông đã phỏng vấn 233 người có tổng thu nhập 160 nghìn USD trở lên và giá trị tài sản ròng thấp nhất là 3,2 triệu USD. Trong số đó, 177 người là triệu phú tự thân.

Phân tích thông tin, dữ liệu thu được, Corley đã phát hiện những điểm tương đồng của người giàu và thói quen hàng ngày. Từ đó, tác giả đã tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về con đường đưa những con người này đến với sự giàu sang.

Theo đó, may mắn của những triệu phú tự thân chính là sự tích lũy về thói quen, lối sống của họ trong nhiều năm. Khi cơ hội bất ngờ xuất hiên, họ có đủ tầm nhìn và nhanh nhạy để nắm bắt nó. Còn thứ gọi là "phong thủy, tài lộc" của người giàu chính là sự quản lý tốt bản thân, sống có kỷ luật cùng với sự tích cực, biết ơn.

Những điều đó được thể hiện trong thói quen mỗi ngày của người giàu mà Thomas Corley đã tổng kết lại:

1. Thường xuyên đọc sách

Người giàu càng sẵn lòng học hỏi hơn là giải trí.

Corley viết: “88% người giàu đọc sách ít nhất 30 phút mỗi ngày. Nội dung chủ yếu là đọc sách để tự học và trau dồi bản thân. Hầu hết họ sẽ không đọc để giải trí. Người giàu đọc sách là để bổ sung thêm kiến ​​thức".

Corley nhận thấy rằng họ có xu hướng đọc ba loại sách: tự truyện của những người thành công, sách về trau dồi hoặc phát triển bản thân và sách về lịch sử.

2. Kiên trì vận động, rèn luyện sức khỏe

"76% người giàu kiên trì với việc tập thể dục nhịp điệu hơn 30 phút mỗi ngày", Corley viết. Thể dục nhịp điệu bao gồm chạy, chạy nước rút, đi bộ nhanh, đi xe đạp...

Ông viết: “Tập thể dục nhịp điệu không chỉ tốt cho cơ thể mà còn rất hữu ích cho não bộ.” Tập thể dục nhịp điệu có thể làm tăng tế bào thần kinh (tế bào não), và tập thể dục cũng có thể làm tăng hàm lượng glucose trong cơ thể. Glucose là nhiên liệu của não. Não bộ của bạn càng nhận được nhiều dinh dưỡng thì sẽ giúp bạn phát triển tốt hơn và thông minh hơn. "

3. Kết giao với những người thành công khác

Corley viết: “Bạn sẽ thành công như những người mà bạn thường kết giao - Người giàu luôn tìm kiếm những người có mục tiêu rõ ràng, lạc quan, nhiệt tình và có thái độ tích cực để làm bạn”.

Ngoài ra, tránh tiếp xúc với những người hoặc người có ảnh hưởng tiêu cực, Corley nhấn mạnh: “Những lời chỉ trích và phê bình tiêu cực sẽ khiến bạn ngày càng xa con đường thành công.

4. Theo đuổi mục tiêu của bản thân

Corley viết: “Theo đuổi ước mơ và mục tiêu của bạn có thể mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc lâu dài, điều này cuối cùng sẽ biến thành rất nhiều của cải”.

Có rất nhiều người mắc sai lầm khi theo đuổi ước mơ của người khác, chẳng hạn như cố gắng học tập theo ý muốn của cha mẹ chứ không phải bản thân. Những người giàu sẽ không ngừng điều chỉnh cho mục tiêu của chính họ và theo đuổi chúng một cách kiên trì và say mê.

“Niềm đam mê khiến công việc trở nên thú vị hơn. Niềm đam mê cung cấp cho bạn khả năng, sự bền bỉ và sự tập trung để vượt qua thất bại, sai lầm và bị từ chối.

5. Giữ thói quen dậy sớm

Trong nghiên cứu của Corley, hơn một nửa số triệu phú tự lập nghiệp thường dậy sớm trước giờ làm việc ít nhất ba giờ.

Đây là một chiến lược để đối phó với các trường hợp đột xuất trong công việc hàng ngày, chẳng hạn như thời gian cuộc họp quá dài, bị kẹt xe, phải đến trường đón con ốm, v.v.

Corley viết: “Những trường hợp đột xuất này sẽ có tác động tâm lý đến chúng ta, thay đổi tiềm thức và cuối cùng khiến chúng ta cảm thấy rằng cuộc sống của chúng ta đang mất kiểm soát”, Corley viết. “Hãy thức dậy lúc 5 giờ sáng và hoàn thành ba việc quan trọng nhất trong công việc ngày hôm nay của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình và mang lại cho bạn cảm giác tự tin rằng bạn đang dẫn dắt cuộc đời của chính mình. "

6. Họ có nhiều nguồn thu nhập

Các triệu phú tự khởi nghiệp không dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất, họ có nhiều phương thức để kiếm thêm thu nhập. Trong nghiên cứu của Corley, 65% người giàu có ít nhất ba nguồn thu nhập trước khi họ kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên. Các thu nhập bổ sung phổ biến nhất là cho thuê bất động sản, đầu tư vào thị trường chứng khoán, sở hữu một phần các doanh nghiệp phụ...

7. Họ có người cố vấn riêng

Corley viết: “Tìm được người cố vấn cho riêng mình có thể giúp bạn tích lũy được tài sản nhanh hơn. Những người cố vấn thành công không chỉ có tác động tích cực đến cuộc sống của bạn. Bằng cách hướng dẫn bạn những gì nên làm và không nên làm, họ có thể thường xuyên cổ vũ trên con đường dẫn đến thành công của bạn. Họ chia sẻ với bạn những kinh nghiệm thành công có giá trị và những kinh nghiệm này thường đến từ những người cố vấn của họ, hoặc từ những thất bại mà họ đã trải qua".

8. Có thái độ sống tích cực

"Chỉ khi bạn có một thái độ tinh thần tích cực, bạn mới có thể đạt được thành công lâu dài. Trong nghiên cứu của tôi, tích cực là dấu hiệu của tất cả các triệu phú tự lực cánh sinh", Corley khẳng định.

Ông giải thích: "Nếu bạn dừng lại để lắng nghe suy nghĩ của chính mình và cảm nhận sự tồn tại của chúng, bạn sẽ thấy rằng hầu hết suy nghĩ ấy là tiêu cực. Nhưng chỉ khi bạn buộc mình phải nhìn vào bên trong, bạn mới nhận ra sự tồn tại của những suy nghĩ tiêu cực này. Nhận ra sự tồn tại của chúng mới là điều quan trọng nhất. ”

9. Không bị cuốn theo đám đông

"Chúng tôi luôn muốn hòa nhập vào xã hội, thích nghi với xã hội này và trở thành một phần của nó, vì vậy chúng tôi luôn cố gắng hết sức để không làm cho mình quá nổi bật." Tuy nhiên, "Chúng tôi không thể phân biệt mình với những người khác, đó là lý do tại sao hầu hết mọi người không thể thành công ”.

10. Giúp người khác thành công

"Giúp đỡ người khác theo đuổi mục tiêu và ước mơ của họ và đạt được thành công cũng có thể mang lại lợi ích cho bạn. Nếu không có những người thành công khác, thì rất khó để định nghĩa thành. Nếu bạn muốn thành công, cách tốt nhất là giúp đỡ người khác trước."

Tuy nhiên, bạn không nên giúp tất cả mọi người, Corley nói: “Bạn chỉ nên giúp những người lạc quan, có mục tiêu rõ ràng, tích cực và theo đuổi ước mơ”.

11. Họ dành 15-30 phút để suy nghĩ mỗi ngày

Corey đã phát hiện ra rằng, người giàu có xu hướng suy nghĩ độc lập trong ít nhất 15 phút vào buổi sáng. “Suy nghĩ là chìa khóa thành công của họ. Họ nghĩ về rất nhiều thứ trong đầu vào mỗi buổi sáng. Các chủ đề bao gồm sự nghiệp và tài chính, cũng như sức khỏe và từ thiện", ông lý giải.

Họ thường tự hỏi bản thân những câu hỏi như: "Tôi có thể làm gì để kiếm nhiều tiền hơn? Công việc của tôi có khiến tôi hạnh phúc không? Tôi có đủ thời gian tập thể dục không? Tôi có thể tham gia những hoạt động từ thiện nào khác?".

12. Luôn tìm kiếm phản hồi

Bởi vì hầu hết chúng ta sợ bị chỉ trích, nên chúng ta hiếm khi tìm kiếm phản hồi từ người khác. Tuy nhiên, phản hồi là chìa khóa để biết liệu bạn có đang làm đúng hay không. Phản hồi giúp bạn hiểu liệu bạn có còn đi đúng hướng hay không. Nếu phản hồi là những lời chỉ trích, thì dù tốt hay xấu, nó cũng là một yếu tố quan trọng của việc học hỏi và trưởng thành.