Nghiên cứu tâm lý: Tư thế ngủ phản ánh tương lai của con, nếu là trường hợp đầu tiên thì xin chúc mừng gia đình bạn

Làm cha mẹ, ai cũng từng có những khoảnh khắc hạnh phúc khi nhìn thấy con say giấc. Ban ngày, con bạn nghịch ngợm như "chú khỉ con", nhưng tối đến lại ngoan ngoãn cuộn tròn bên cạnh, ngủ một cách bình yên.

Những tư thế ngủ của trẻ không chỉ đáng yêu mà còn ẩn chứa nhiều bí mật. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Giấc ngủ Anh Quốc phát hiện rằng: Tư thế ngủ của trẻ có thể phản ánh tính cách thật của chúng.

Bởi lẽ, khi ngủ, cơ thể không chịu sự kiểm soát của não bộ, nên những phản ứng của trẻ lúc này thường chân thực hơn rất nhiều so với hành vi có ý thức vào ban ngày.

Hãy cùng khám phá xem tư thế ngủ của con đang bật mí điều gì nhé!

1. Tư thế nắm ngửa, dang rộng hai tay

Tư thế ngủ hình chữ "đại" (Ảnh minh họa)

- Đặc điểm: Con nằm ngửa, tay chân duỗi rộng sang hai bên, tạo thành hình chữ “大” (đại).

- Tính cách: Lạc quan, hoà đồng, dễ thích nghi

Trẻ có tư thế ngủ này thường là những "mặt trời nhỏ" tràn đầy năng lượng, yêu đời và dễ dàng kết bạn. Khi trẻ ngủ ở tư thế này, điều đó chứng tỏ con đang cảm thấy cực kỳ thoải mái, tâm trạng vui vẻ, không có lo âu hay áp lực nào.

- Đặc điểm nổi bật:

Ban ngày, những đứa trẻ này thường hoạt động nhiều, não bộ rất nhanh nhạy. Cứ như trong người con có "pin sạc dự phòng" vậy, chúng chơi hết mình vào ban ngày, ngủ sâu vào ban đêm, sáng dậy lại tràn đầy năng lượng!

Con có khả năng điều chỉnh cảm xúc tốt, dễ quên đi những chuyện không vui. Ví dụ, nếu bị cô giáo phê bình, chỉ cần về nhà ăn một miếng gà rán là tâm trạng của con lại vui vẻ ngay!

Khi đến một môi trường mới, trẻ thích nghi nhanh và dễ kết bạn. Dù rất năng động nhưng lại con không thích khoe khoang. Nếu đạt điểm cao hay được khen ngợi, trẻ thường giữ niềm vui cho riêng mình và tiếp tục tận hưởng những khoảnh khắc hiện tại.

2. Tư thế ngủ co người

Tư thế ngủ co người (Ảnh minh hoạ)

- Đặc điểm: Cơ thể con khi ngủ cuộn tròn như em bé nằm trong bụng mẹ, đôi khi con thích ôm chăn hoặc búp bê, gấu bông.

- Tính cách: Nhạy cảm, dễ xấu hổ, sống nội tâm

Tư thế ngủ này khá phổ biến, đặc biệt là ở csac bé gái. Khi trẻ ngủ trong tư thế này, rất có thể con là một đứa bé nhạy cảm và dễ tổn thương.

- Đặc điểm nổi bật:

Trẻ có xu hướng che giấu sự bất an của mình bằng vẻ ngoài điềm tĩnh. Khi đối mặt với căng thẳng hoặc lo lắng, trẻ sẽ vô thức co người lại như tư thế bào thai, để tìm kiếm cảm giác an toàn, giống như khi còn trong bụng mẹ. Trẻ đặc biệt nhạy bén với những thay đổi xung quanh và rất quan tâm đến suy nghĩ của người khác về mình.

Trong nhóm bạn, trẻ thường thích có một người bạn thân cố định. Nếu người bạn đó rời đi giữa chừng, trẻ sẽ cảm thấy hụt hẫng và mong bạn quay lại. Ở nhà, trẻ thường bám dính bố mẹ. Trước khi ngủ, bé nhất định phải nghe mẹ kể chuyện, ra ngoài thì thích nắm tay bố thật chặt.

Tư thế ngủ này phản ánh một nhu cầu sâu sắc của con về sự che chở và tình yêu thương. Vì thế, nếu con bạn thường xuyên ngủ kiểu này, hãy dành cho con thật nhiều sự quan tâm và động viên nhé!

3. Tư thế rơi tự do (Ngủ sấp với hai tay giơ lên)

Tư thế nằm sấp (Ảnh minh hoạ)

- Đặc điểm: Con nằm sấp, hai tay giơ lên như tư thế của một vận động viên nhảy dù.

- Tính cách:

Nhiệt huyết, giàu cảm xúc, đôi khi bốc đồng

Trẻ ngủ theo tư thế này thường là những đứa trẻ sôi nổi, tràn đầy năng lượng và luôn khiến mọi người xung quanh vui vẻ.

- Đặc điểm nổi bật:

Trẻ thuộc nhóm này có REM (giai đoạn ngủ mơ) ngắn hơn bình thường, nên thường dễ mơ và có giấc ngủ không sâu. Vì dễ mơ nên đôi khi con có thể gặp ác mộng và giật mình giữa đêm. Ví dụ, con trai chị họ tôi từng mơ thấy bị khủng long đuổi, giật mình ngã xuống giường, đầu gối sưng tím luôn!

Trẻ có cảm xúc rất mạnh mẽ và phản ứng nhanh. Chẳng hạn nếu được tặng một sticker nhỏ, bé sẽ nhảy cẫng lên vui sướng. Nhưng nếu mất món đồ yêu thích, con có thể khóc lóc ngay lập tức. Ngoài ra, trẻ có xu hướng dễ "giận cá chém thớt", nhưng cũng nhanh quên. Vừa tức giận vì thua trò chơi, chỉ cần vài phút sau là con đã có thể vui vẻ chơi tiếp với bạn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trẻ có tư thế ngủ này thường là những người "mang lửa" đến cho mọi người xung quanh, nhưng cũng cần được giúp đỡ để kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Kết

Tư thế ngủ không chỉ phản ánh mức độ thoải mái của trẻ, mà còn là "tấm gương soi chiếu" tính cách của con.

Nếu khi ngủ, con có tư thế nằm ngửa, bạn hãy tạo môi trường vui chơi tích cực, khuyến khích trẻ khám phá và tận hưởng cuộc sống.

Nếu khi ngủ, con có tư thế co người, bạn hãy dành cho con nhiều tình yêu thương, động viên và giúp con xây dựng sự tự tin.

Nếu khi ngủ, con có tư thế rơi tự do, bạn hãy giúp con học cách kiểm soát cảm xúc và hướng dẫn con cách đối diện với những thất bại nhỏ trong cuộc sống.

Và quan trọng nhất, dù con ngủ ở tư thế nào, thì vòng tay ấm áp nhất của cha mẹ vẫn là nơi an toàn và bình yên nhất dành cho con

Theo Sohu