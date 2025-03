Bị phạt tiền vì đỗ xe máy sai quy định, tài xế bốc đồng làm 1 hành động khiến ai cũng bàng hoàng

Theo đó, một người đàn ông họ Lý trong lúc điều khiển xe tới khu vực bến xe tại Hà Nam (Trung Quốc) để xử lý việc cá nhân đã đỗ xe sai vị trí. Hành động này đã gây ảnh hưởng tới các phương tiện khác, do đó đã bị cảnh sát lập biên bản nhắc nhở và xử phạt 100 tệ (tương đương khoảng 350.000 đồng). Mặc dù số tiền phạt không lớn, nhưng thay vì chấp hành, anh Lý tỏ thái độ phản đối gay gắt, thậm chí còn có ý định bỏ đi mà không nộp phạt.

Trước thái độ bất hợp tác này, cảnh sát giao thông đã quyết định tạm giữ phương tiện theo đúng quy định của pháp luật. Không chấp nhận điều đó, anh Lý bất ngờ rút bật lửa ra và châm lửa đốt chính chiếc xe máy của mình. Ngọn lửa bùng lên từ bình xăng sau đó bốc cháy dữ dội, cột khói đen nhanh chóng bao trùm một góc đường, khiến nhiều người chứng kiến phải hoảng sợ bỏ chạy.

Hành vi liều lĩnh này lập tức bị cảnh sát khống chế và anh Lý bị bắt giữ ngay tại hiện trường. Ảnh: Baijia hao

Lĩnh án tù vì hành vi đốt xe máy

Sau quá trình điều tra, mới đây cơ quan chức năng chính thức công bố hành vi của anh Lý đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật, đặc biệt là tội danh phóng hỏa. Theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, các hành vi như phóng hỏa, gây nguy hiểm cho an ninh công cộng có thể bị phạt tù từ 10 năm trở lên, thậm chí là án chung thân hoặc tử hình trong trường hợp nghiêm trọng.

Dù vụ việc không gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người khác, nhưng hành động của anh Lý vẫn bị xem là nguy hiểm cho cộng đồng. Do đó, tòa án đã tuyên phạt anh Lý 3 năm tù giam về tội phóng hỏa, đồng thời có thể phải bồi thường một số thiệt hại liên quan.

Hành động phóng hỏa gây nguy hiểm có thể bị phạt nhiều năm. Ảnh minh họa

Trường hợp tương tự tại Việt Nam

Tại Việt Nam cũng từng xảy ra những trường hợp tương tự. Một trong số đó phải kể đến vụ việc đốt xe máy tại Đắk Nông năm 2023.

Theo tin của VOV Giao thông, vào khoảng 20h ngày 18/11, Tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện hai người đi trên xe máy tại phường Nghĩa Đức có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.

Người điều khiển xe máy bị xác định vi phạm nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở và không có giấy phép lái xe. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý và tạm giữ phương tiện. Lúc này,người ngồi sau và cũng là chủ xe xin lấy đồ trong cốp xe nhưng sau đó bất ngờ mở nắp bình xăng và dùng bật lửa tự đốt xe của mình. Dù lực lượng công an đã cố gắng ngăn cản, người này vẫn tiếp tục đạp đổ xe máy khiến xăng chảy ra, làm ngọn lửa bùng phát và thiêu rụi chiếc xe.

Xe máy bị thiêu rụi sau hành động bốc đồng của chủ xe - Ảnh CAND

Trước hành động nguy hiểm và bốc đồng, công an đã tạm giữ hình sự chủ xe để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bài học từ một hành động bốc đồng

Từ một vi phạm giao thông có thể giải quyết đơn giản, nhiều người lại vô tình đẩy bản thân vào vòng lao lý chỉ vì không kiềm chế được cảm xúc. Vụ việc này là lời nhắc nhở quan trọng về cách ứng xử khi gặp phải các quyết định xử phạt của cơ quan chức năng.

Theo luật giao thông đường bộ, nếu cảm thấy quyết định xử phạt chưa thỏa đáng, người dân có thể yêu cầu xem xét lại hoặc khởi kiện hành chính theo đúng quy định pháp luật. Thay vì chọn con đường bốc đồng, cảm tính, việc hành xử đúng luật không chỉ bảo vệ quyền lợi cá nhân mà còn tránh được những hậu quả đáng tiếc.

Giữa một khoản tiền phạt nhỏ và 3 năm tù giam, đâu mới là sự lựa chọn khôn ngoan? Đây chắc chắn là bài học đắt giá không chỉ cho anh Lý mà còn cho tất cả những ai cần giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.