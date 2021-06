Nghiên cứu: Người nhạy cảm với vị đắng ít có khả năng nhiễm COVID-19 với triệu chứng nặng

Nếu bạn là một người không thể chịu được vị của mướp đắng, cà phê hay thậm chí là rau cải, có thể bạn đang thuộc một nhóm ít những người sở hữu gen T2R38, hay còn gọi là gen siêu vị giác. Điều thú vị là T2R38 cũng có tác dụng làm tăng sức mạnh miễn dịch bẩm sinh, thứ sẽ giúp bạn chống lại virus SARS-CoV-2.

Một nghiên cứu mới trên tạp chí JAMA Network Open cho biết: Những người sở hữu gen siêu vị giác ít có khả năng nhiễm COVID-19 với triệu chứng nặng hơn người không có chúng. Trung bình, những người này sẽ khỏi COVID-19 chỉ sau 5 ngày.

Ngược lại, những người có vị giác kém sẽ nhiễm bệnh kéo dài lên tới 23,5 ngày và thường phải nhập viện hoặc nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Những người cảm nhận vị đắng càng nhạy thì có hệ miễn dịch càng mạnh

Nghiên cứu được thực hiện bởi Henry P. Barham, một bác sĩ tai mũi họng tại Bệnh Viện Baton Rouge General, Hoa Kỳ. Ngay từ những ngày đầu của đại dịch COVID-19, Barham đã rất lo lắng về khả năng bị nhiễm bệnh của mình.

Tại nhà, ông sống cùng một người con vừa phải trải qua hóa trị ung thư, trong khi, công việc của một bác sĩ tai mũi họng thường xuyên phải tiếp xúc với giọt bắn của bệnh nhân. "Tôi không biết điều gì có thể xảy ra nếu chẳng may mình mang COVID về nhà", Barham nói.

May mắn đã mỉm cười với vị bác sĩ, cho tới tận bây giờ ông ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh. Chỉ có điều, khi Barham nhìn sang một số đồng nghiệp của mình, họ đã không may mắn được như vậy. Một trong số những người bạn của ông thậm chí còn nhiễm COVID-19 với triệu chứng rất nặng.

Nhưng điều làm Barham ngạc nhiên hơn cả là vợ của người bạn này vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Mà cả hai người thì đều chia sẻ một điểm chung là có vị giác rất nhạy cảm với vị đắng. Trong khi, người chồng là bạn của Barham thì ngược lại, ông ấy là một người cảm nhận vị giác kém.

Bác sĩ Barham biết điều này vì trước khi đại dịch xảy ra, ông vốn là một nhà nghiên cứu gen T2R38. Đây là một gen đồng thời điều chỉnh hai đặc điểm bao gồm khả năng cảm nhận vị giác và sức mạnh của hệ miễn dịch bẩm sinh trên người.

Những người có cả cha và mẹ mang gen T2R38 sẽ được thừa hưởng hai bản sao của gen này để trở thành người có siêu vị giác. Nghĩa là họ có khả năng cảm nhận vị giác, đặc biệt là vị đắng, rất nhạy bén.

Những người mang một bản sao T2R38 từ cha hoặc mẹ có khả năng cảm nhận vị giác trung bình. Còn người không được thừa hưởng bản sao T2R38 nào có khả năng cảm nhận vị giác rất kém.

Điều thú vị là các nghiên cứu trước đây chỉ ra T2R38 cũng là một phần của hệ miễn dịch bẩm sinh. Những người mang hai bản sao của T2R38 có số lượng lông tơ trong đường hô hấp cao hơn. Đó là những sợi lông siêu nhỏ giúp quét mầm bệnh ra khỏi cơ thể.

Ngoài ra, họ cũng có khả năng tăng sản xuất dịch niêm mạc để làm loãng những mầm bệnh xâm lược và cuối cùng tạo ra oxit nitric, có tác dụng tiêu diệt mầm bệnh.

Các nghiên cứu trước đây của bác sĩ Barham và nhiều đồng nghiệp cho thấy khả năng nhận biết mùi vị (ví dụ như cà phê rất đắng, hơi đắng hoặc không đắng) có liên quan đến phản ứng miễn dịch với các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và nhiễm trùng xoang.

Những người có khả năng cảm nhận vị đắng càng nhạy thì khả năng miễn dịch của họ càng mạnh. Điều này khiến bác sĩ Barham tự hỏi: "Liệu điều đó có đúng với COVID-19 hay không?".

Khả năng cảm nhận vị giác có thể dự đoán được mức độ nghiêm trọng khi mắc COVID-19

Để kiểm tra giả thuyết của mình, bác sĩ Barham đã làm hai nghiên cứu. Trong nghiên cứu thứ nhất, ông đã khảo sát 100 bệnh nhân từng nhiễm COVID-19 bằng cách đưa cho họ 4 dải giấy chứa chất tạo vị. Các bệnh nhân này đều đã khỏi bệnh từ lâu, và được yêu cầu đánh giá vị mà họ cảm nhận được trên thang điểm 1-10.

Kết quả cho thấy không một ai trong 100 bệnh nhân này là những người siêu vị giác. Có 79 người được xếp vào nhóm vị giác trung bình chính là những bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ. 21 người thuộc nhóm cảm nhận vị giác kém cũng là những người phải nhập viện và có các triệu chứng COVID-19 nặng.

Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí International Forum of Allergy & Rhinology. Tuy nhiên, kết quả của nó chưa đủ để khẳng định mối liên hệ giữa khả năng cảm nhận vị giác và mức độ nghiêm trọng khi nhiễm COVID-19, bởi các bệnh nhân COVID-19 nặng vẫn có thể bị mất vị giác sau khi khỏi bệnh.

Do đó, Barham và nhóm của ông đã tiến hành một nghiên cứu thứ hai. Trong đó, họ tuyển dụng 1.935 tình nguyện viên là những bệnh nhân và nhân viên y tế từng là F1 của các bệnh nhân COVID-19 nhưng không bị nhiễm bệnh.

Những người này cũng được cho nếm thử 4 dải giấy đo vị giác và còn được lấy mẫu xét nghiệm nước bọt để kiểm tra gen. Kết quả cho thấy trong gần 2.000 người, có khoảng 25% là người có siêu vị giác, 50% là người có vị giác trung bình và 25% có vị giác kém.

Sau một khoảng thời gian theo dõi, 266/1.935 tình nguyện viên cuối cùng đã nhiễm COVID-19. Thế nhưng, Barham phát hiện những người có vị giác kém đã phát triển các triệu chứng nặng hơn và có số ngày dương tính dài hơn, lên tới 23,5 ngày.

Những người có vị giác trung bình chỉ nhiễm bệnh ở dạng nhẹ đến trung bình và có thời gian âm tính trong khoảng 13,5 ngày. Nhóm siêu vị giác là những người mắc bệnh nhẹ nhất và ngắn nhất, với thời gian khỏi bệnh trung bình sau 5 ngày.

Những người có vị giác kém là đối tượng rất dễ phải nhập viện. Trong số 55 người tham gia nghiên cứu phải nhập viện khi nhiễm COVID-19, có tới 47 người (tương đương 85,5%) là người có vị giác kém. Trong khi đó, không một người nào có siêu vị giác phải nhập viện. Họ đều được cho điều trị COVID-19 tại nhà.

Những kết quả này cho thấy một bài kiểm tra vị giác với dải giấy có thể dự đoán chính xác khả năng nhiễm COVID-19 nghiêm trọng của một người lên tới 94,2%. Điều này có thể rất hữu ích với các cơ sở y tế khi họ phải dự tính trước số lượng giường bệnh, máy thở, ECMO và phòng điều trị tích cực (ICU) cho các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Nếu một xét nghiệm vị giác và gen T2R38 có thể giúp lập hồ sơ miễn dịch và dự đoán trước một người mắc COVID-19 có khả năng diễn tiến nặng hay không, đó sẽ là một sàng lọc đơn giản để dự trù cơ sở vật và quyết định quy mô của bệnh viện dã chiến.

Tuy nhiên, Barham cho biết các nghiên cứu của ông hiện chỉ tập trung vào dự đoán mức độ nghiêm trọng của COVID-19 mà không khảo sát đến khả năng phòng bệnh. Do đó, bác sĩ khuyến cáo tất cả mọi người dù có vị giác nhạy đến đâu vẫn nên tiêm vắc-xin COVID-19.

"Ngay cả những người có siêu vị giác cũng vẫn có khả năng nhiễm bệnh, đặc biệt là nếu tuổi tác họ đã cao hoặc nếu tiếp xúc với một lượng virus lớn", Barham nói. "Vì vậy, tất cả mọi người đều nên được tiêm phòng".