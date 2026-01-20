Khi con buồn bực hay cáu kỉnh, phản xạ quen thuộc của hầu hết cha mẹ là hỏi: “Có chuyện gì vậy?”.

Đó là câu hỏi xuất phát từ sự quan tâm. Nhưng sau nhiều năm nghiên cứu về nuôi dạy con theo hướng tỉnh thức và quan sát hành vi của hơn 200 trẻ, chuyên gia Reem Raouda nhận ra: Câu hỏi này rất thường xuyên tạo ra tác dụng ngược. Thay vì giúp trẻ mở lòng, nó lại khiến nhiều em thu mình, im lặng hoặc phản kháng.

Trí tuệ cảm xúc - EQ của trẻ chỉ có thể phát triển khi trẻ cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc. Nếu thiếu nền tảng này, ngay cả những câu hỏi thiện chí nhất cũng có thể trở nên quá tải vào thời điểm trẻ đang rối loạn cảm xúc.

Trong suốt quá trình nghiên cứu, có một câu nói duy nhất luôn giúp trẻ chậm lại, suy nghĩ và chia sẻ cởi mở hơn: “Điều gì đang khiến con cảm thấy khó khăn nhất lúc này?”.

Câu nói “kỳ diệu” này hiệu quả vì nó phù hợp với cách trẻ thực sự trải nghiệm cảm xúc trong đời sống, thay vì ép trẻ phải giải thích hay gọi tên cảm xúc ngay lập tức.

1. Giảm phản kháng ngay từ đầu cuộc trò chuyện

Khi trẻ đang bùng nổ cảm xúc, mệt mỏi sau giờ học hay bỗng dưng cáu kỉnh, hệ thần kinh của trẻ đã ở trạng thái căng thẳng. Từ “khó khăn” mang sắc thái nhẹ nhàng, con người và không phán xét. Nó gửi đi thông điệp rằng: Con không làm sai, và con không cần phải biện minh cho cảm xúc của mình.

Nhờ vậy, trẻ dễ tiếp tục kết nối thay vì đóng chặt cảm xúc hoặc chống đối.

Ảnh minh hoạ.

2. Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cảm xúc một cách tự nhiên

Trẻ không nhất thiết phải gọi tên chính xác cảm xúc như “tức giận”, “buồn bã” hay “thất vọng”. Các em có thể kể về một tình huống, một cảm giác trong cơ thể hoặc một khoảnh khắc khiến mình thấy quá tải.

Theo thời gian, cách trò chuyện này mở rộng vốn ngôn ngữ cảm xúc của trẻ một cách tự nhiên, thay vì ép trẻ nói ra những điều mà các em chưa đủ khả năng diễn đạt.

3. Tạo cảm giác an toàn trước khi nghĩ đến giải pháp

Trước khi sửa lỗi, đưa lời khuyên hay tìm cách giải quyết, câu nói này giúp trẻ cảm nhận được một điều quan trọng: “Bố mẹ đủ vững vàng để đón nhận cảm xúc của con.”

EQ chỉ phát triển trong môi trường nơi cảm xúc được tiếp nhận bằng sự bình tĩnh, chứ không phải sự vội vàng.

4. Trao cho trẻ quyền chủ động trong việc chia sẻ

Thay vì đòi hỏi một lời giải thích, câu hỏi này mời gọi sự suy ngẫm. Trẻ được quyền quyết định mình muốn chia sẻ bao nhiêu, khi nào và theo cách nào.

Cảm giác được làm chủ trải nghiệm cảm xúc của bản thân là nền tảng quan trọng cho khả năng tự điều chỉnh cảm xúc và sự tự tin lâu dài.

Ảnh minh hoạ.

5. Giúp hệ thần kinh của trẻ dịu lại trước

Khi trẻ cảm thấy an toàn về mặt cảm xúc, phản ứng căng thẳng sẽ dần hạ xuống. Đây là lý do câu nói này đặc biệt hiệu quả trong những tình huống mà hành vi của trẻ có vẻ “quá mức” hoặc khó hiểu. Nó ưu tiên ổn định cảm xúc trước, lý trí sau.

6. Bình thường hóa cảm xúc trong đời sống hằng ngày

Việc tập trung vào “điều gì đang khó” giúp trẻ hiểu rằng cảm xúc không cần phải né tránh, che giấu hay sửa chữa ngay lập tức. Cảm xúc có thể được nhận diện, trải nghiệm và rồi trôi qua.

Đây là một bài học quan trọng để trẻ không kìm nén hay phủ nhận cảm xúc của mình trong tương lai.

7. Cha mẹ đang nâng cao EQ cho con bằng chính hành vi của mình

Trẻ không học trí tuệ cảm xúc qua những bài giảng, mà qua trải nghiệm sống. Khi cha mẹ phản ứng bằng sự tò mò điềm tĩnh thay vì kiểm soát hay thúc ép, trẻ đang được chứng kiến cách một người trưởng thành xử lý cảm xúc lành mạnh.

Những kỹ năng này, theo thời gian, trẻ sẽ học cách áp dụng cho chính bản thân mình.

Ảnh minh hoạ.

Điều quan trọng mà cha mẹ nên làm

Nhiệm vụ của cha mẹ không phải là “sửa” cảm xúc của con, mà là tạo ra một không gian đủ an toàn để con dám chia sẻ thế giới nội tâm của mình.

Khi bạn điều chỉnh ngôn ngữ, bạn đang định hình bầu không khí cảm xúc trong mối quan hệ với con. Dần dần, trẻ sẽ học được rằng cảm xúc của mình là những tín hiệu quan trọng, xứng đáng được lắng nghe và tôn trọng.