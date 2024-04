Nhiều người đã từng nghe đến câu ''3 tuổi nhìn ra tính cách, 7 tuổi nhìn ra số mệnh''. 3 tuổi, bạn có thể dự đoán được khi trưởng thành trẻ sẽ trưởng thành như thế nào và biểu hiện tâm lý, hành vi khi về già.

Nói một cách đơn giản, liệu đứa trẻ này có thành công khi lớn lên hay không có thể được suy ra bằng cách quan sát quỹ đạo hành vi của nó trước 7 tuổi. Điều này dường như nhấn mạnh đến tài năng và phủ nhận những nỗ lực đã đạt được. Nhưng nhìn ở một góc độ khác thì câu nói này lại có cơ sở khoa học nhất định.

Ảnh minh họa

Qua nghiên cứu, nhà Tâm lý học người Mỹ Bloom cho rằng nhân cách hình thành trước 7 tuổi sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc học tập, sự nghiệp sau này của trẻ và thậm chí cả hôn nhân, gia đình.

Nếu nhìn vào cách thức hoạt động của các tế bào thần kinh trong não, có một cơ sở khoa học nhất định. Theo các chuyên gia, trong 1.000 ngày đầu đời là "giai đoạn vàng" phát triển não bộ vì nó có thể đạt tới 80% trọng lượng trong giai đoạn này. Giai đoạn này là giai đoạn tăng trưởng và biệt hóa, kết nối của các tế bào thần kinh. Trong quá trình này, các kết nối nơ-ron mới sẽ tiếp tục được hình thành trong não.

Tính cách, tính khí và hành vi của một người cũng có liên quan mật thiết đến sự phát triển của trí não.

Để kiểm chứng tầm quan trọng của giai đoạn này đối với cuộc đời của trẻ, giáo sư Cassby đến từ Anh đã khảo sát ngẫu nhiên 1.000 trẻ trước 7 tuổi. Họ đã theo dõi chúng gần 20 năm và nhận thấy hành vi, khí chất và khí chất của những đứa trẻ này gần như giống như trước khi chúng 7 tuổi. Kết quả thí nghiệm của giáo sư Casspi cũng cho thấy một số manh mối về việc một đứa trẻ có thành công khi lớn lên hay không có thể được nhìn thấy trước 7 tuổi.

Các chuyên gia nghiên cứu của Đại học Harvard từng khảo sát ngẫu nhiên 1.000 người thành công ở độ tuổi trên 30. Những người thành công này đều có mức lương hàng năm hơn 200.000 đô la Mỹ, gia đình hạnh phúc và nhân cách tốt.

Sau một thời gian dài nghiên cứu, người ta nhận thấy những đứa trẻ có triển vọng đều sở hữu 4 đặc điểm này trước 7 tuổi.

①Thích làm việc nhà

Các nhà nghiên cứu của Harvard đã tiến hành một nghiên cứu và phát hiện ra rằng những người thường xuyên làm việc nhà có tỷ lệ có việc làm tăng hơn 10 lần và thu nhập tăng 20% so với những người không thích làm việc nhà. Những người sau khi trưởng thành vẫn kiên trì làm việc nhà thường bắt đầu thói quen này trước 7 tuổi.

Các chuyên gia nghiên cứu lý giải, trẻ làm việc nhà sẽ có tinh thần trách nhiệm và ngăn nắp tốt hơn , và 2 khả năng này chính là những kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống sau này. Một đứa trẻ không bao giờ làm việc nhà thì dù học tập có tốt đến mấy cũng khó có nhiều tiềm năng trong tương lai.

②Dậy sớm thường xuyên

Một học giả đã dành 5 năm theo dõi 177 người thành đạt tự thân và quan sát thói quen sinh hoạt của họ. Ông nhận thấy 99% trong số họ có thói quen dậy sớm. Sự khác biệt giữa những người dậy sớm và những người không dậy sớm là gì? Nói chung, những người kiên trì dậy sớm có tính tự giác cao hơn, và những người có kỷ luật tự giác hơn thì gần thành công hơn.

Theo kết quả của một cuộc khảo sát về giấc ngủ do trung tâm nghiên cứu giấc ngủ y học của Mỹ (AASM - American Academy of Sleep Medicine), sáng sớm là thời gian giúp não bộ con người sảng khoái và tăng cường năng lượng tốt hơn so với các thời điểm khác trong ngày. "Một ngày mới bắt đầu bằng tâm trạng tích cực, vui vẻ thì ngày hôm đó hiệu quả công việc của bạn sẽ tăng cao", kết luận từ AASM.

Khi ngủ, cơ thể trẻ tiết ra nhiều hormone tăng trưởng, giúp trẻ phát triển chiều cao tốt hơn. Những đứa trẻ có thể dậy sớm thường chứng tỏ rằng chúng đã ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc cũng giúp trẻ khỏe mạnh hơn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thiếu ngủ có thể khiến trẻ dễ bị cáu gắt, rối loạn hành vi và có nguy cơ cao mắc nhiều bệnh lý, nhất là bệnh béo phì. Thời gian trẻ tự thức dậy cũng giúp mẹ biết rằng con có ngủ đủ giấc hay không và cùng con điều chỉnh để có được giấc ngủ chất lượng, giúp trẻ phát triển một cách tốt nhất.

③Thích đọc sách

Bà Đậu Quế Mai, Hiệu trưởng trường tiểu học trực thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), từng nói rằng tất cả trẻ em không thích đọc sách đều có rất dễ trở thành học sinh kém. Đọc sách không chỉ giúp một người tiếp thu thêm kiến thức mà còn thay đổi cách suy nghĩ của một người.

Tỷ phú Warren Buffett thích đọc sách từ khi còn nhỏ. Khi những đứa trẻ cùng tuổi nghiện xem phim hoạt hình, ông đã đọc cuốn "1000 cách kiếm 1.000 USD" . Dù sau này đã trở thành một người giàu có nhưng ông vẫn nhất quyết dậy sớm mỗi ngày để đọc sách và đọc các báo cáo tài chính khác nhau.

Mặt khác, đối với những người không thích đọc sách, các giá trị, tầm nhìn và khuôn mẫu của họ đều đến từ tiếng nói bên ngoài và không có khả năng phán đoán của riêng mình, giống như những con rối trên dây. Vì vậy, cha mẹ phải khuyến khích con đọc sách, bởi một đứa trẻ kiên trì đọc sách lâu dài chính là người có tiềm năng chiến thắng trong cuộc sống.