4 kiểu bà mẹ này khiến con cái sợ hãi nhất: Dù không nói ra nhưng trẻ luôn cảm thấy bất an, ảnh hưởng tiêu cực cả cuộc đời

Trong quá trình trưởng thành của trẻ, vai trò của người mẹ rất quan trọng. Mẹ không chỉ là người nuôi dưỡng con mà còn là chỗ dựa tinh thần cho con. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta có thể vô tình thực hiện những hành vi khiến con mình sợ hãi. Dù trẻ không trực tiếp nói ra nhưng chúng sẽ cảm thấy bất an và sợ hãi trước những hành vi này.

Ảnh minh họa

4 kiểu bà mẹ này khiến con cái sợ hãi nhất, bạn có nằm trong số đó không?

1. Bà mẹ mất kiểm soát cảm xúc

Khi chúng ta đồng hành cùng con cái, việc cho chúng thấy nhiều khuôn mặt tươi cười hơn sẽ giúp chúng học cách mỉm cười. Ngược lại, nếu trẻ sống trong môi trường gia đình bị bao phủ bởi những cảm xúc tiêu cực, bất kể cảm xúc đó có hướng đến chúng hay không, những đứa trẻ này cũng sẽ bộc lộ những cảm xúc tiêu cực khó hòa giải. Chúng sẽ lo lắng rằng bố mẹ chúng không còn yêu thương chúng nữa.

Một người mẹ hạnh phúc là nguồn hạnh phúc cho con cái. Nếu người mẹ thường xuyên phàn nàn về sự nghiệp không như ý của chồng, phàn nàn về sự thiếu nỗ lực của con cái, cuộc sống bất hạnh của chúng thì vô tình sẽ trở thành một bà mẹ "đáng ghét". Nếu bạn thường xuyên mất bình tĩnh với con thì làm sao con có thể vui vẻ được?

"Cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Dù bạn là ai, sự thay đổi đều bắt đầu từ chính bạn". Đừng bao giờ trở thành một người mẹ oán giận. Không ai có đủ tư cách để gieo những hạt giống xám vào lòng một đứa trẻ.

Khi mẹ tức giận vì áp lực công việc, những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống…, trẻ thường cảm thấy tự trách mình. Kiểu người mẹ tâm lý không ổn định này sẽ khiến con cái sống trong môi trường gia đình đầy bất an, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của chúng.

Để tránh trở thành một bà mẹ khó chịu, chúng ta nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Khi đối mặt với lỗi lầm của con, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, sử dụng giọng điệu và thái độ nhẹ nhàng để hướng dẫn con nhận lỗi và sửa chữa. Đồng thời, các bà mẹ cũng phải học cách điều chỉnh tâm lý, sống tích cực, lạc quan để con mình lớn lên khỏe mạnh trong môi trường gia đình hòa thuận.

2. Những bà mẹ bảo vệ con quá mức

Một số bà mẹ sẽ hạn chế quyền tự do của con cái, không cho phép chúng thử những điều mới, thậm chí còn kiểm soát chặt chẽ bạn bè của con. Kiểu mẹ bao bọc quá mức này sẽ khiến con cảm thấy bị hạn chế, bị đè nén, không thể tự do phát triển cá tính và sở thích của bản thân. Chuyên gia cảnh báo, trẻ được nuôi dạy bởi sự bảo bọc của cha mẹ hay lo lắng có thể nhiễm lại nhận thức của cha mẹ rằng "thế giới không đâu an toàn" và cách duy nhất để thoát khỏi lo âu là tránh né.

Là những người mẹ, chúng ta phải tin vào khả năng của con mình và cho chúng sự tự do và không gian thích hợp. Hãy để trẻ thử những điều mới, tiếp xúc với những người và môi trường khác nhau để có thể rèn luyện khả năng của mình tốt hơn và mở rộng tầm nhìn. Tất nhiên, vào thời điểm thích hợp, người mẹ cũng phải cung cấp cho con những hướng dẫn, giúp đỡ cần thiết để con được lớn lên trong môi trường an toàn.

3. Những bà mẹ phớt lờ nhu cầu tình cảm của con

Một số bà mẹ bận rộn với công việc hoặc công việc khác mà lơ là quan tâm đến tình cảm của con cái. Họ ít giao tiếp với con, không quan tâm đến cảm xúc bên trong, thậm chí còn phớt lờ nhu cầu tình cảm của con. Những bà mẹ thường bỏ bê nhu cầu tình cảm có thể khiến con cảm thấy cô đơn, lạc lõng, điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Là những người mẹ, chúng ta cần quan tâm đến nhu cầu tình cảm của con mình. Trò chuyện với trẻ thường xuyên, quan tâm đến suy nghĩ bên trong của trẻ và để trẻ hiểu rằng chúng ta là chỗ dựa vững chắc. Hãy để trẻ cảm nhận được sự ấm áp, đồng hành của mẹ để có thể lớn lên khỏe mạnh.

4. Những bà mẹ thường xuyên so sánh, chỉ trích con

Một số bà mẹ luôn thích so sánh con mình với người khác hoặc chỉ trích những khuyết điểm của con trước mặt người ngoaid. Kiểu hành vi này có thể khiến trẻ cảm thấy thấp kém, thất vọng, thậm chí nghi ngờ khả năng của mình. Về lâu dài, trẻ sẽ trở nên kém tự tin, ngại thử những điều mới, sợ thất bại.

Là những người mẹ, chúng ta nên học cách trân trọng và khuyến khích con mình. Mỗi đứa trẻ đều có những điểm mạnh riêng. Chúng ta nên chú ý đến sự tiến bộ và trưởng thành, đồng thời ghi nhận và động viên con. Tất nhiên, khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ cũng phải đưa ra lời phê bình, hướng dẫn phù hợp nhưng cũng phải tránh chỉ trích, so sánh quá mức để tránh làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ.