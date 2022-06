Nghịch ngợm lỡ làm cháy nhà, đứa trẻ 10 tuổi sợ nên bỏ chạy, thất lạc gia đình hơn 30 năm

Hoảng hốt bỏ chạy vì nghịch ngợm làm cháy nhà

Tháng 5/1987, cậu bé Hùng (SN 1977) khi ấy mới 10 tuổi đang phụ mẹ bóc lạc. Vì nghịch ngợm, Hùng vô tình làm cháy nhà. Sợ bị đòn, cậu bé đã bỏ đi. Đi được một đoạn thì gặp nhóm người đi đào vàng, Hùng theo nhóm người này rồi thất lạc gia đình từ đó.

Công việc ở bãi vàng vô cùng vất vả. Trong 3 năm làm ở đây, Hùng nhiều lần bị tai nạn, gãy chân, gãy xương đùi. Có một người ở bãi vàng vì thương hoàn cảnh của Hùng đã dẫn cậu về Ninh Vân, Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho anh trai làm nghề giáo nuôi dưỡng. Cha nuôi cho cậu họ Lê, đặt tên là Lê Hùng.

Anh Hùng trong khoảng thời gian thất lạc gia đình.

Hùng may mắn được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi. Tuy nhiên thời ấy cuộc sống khó khăn, cậu phải tự lực kiếm sống, từ chăn dê, bán kem, vé số,... để kiếm tiền. Sau này khi đã trưởng thành, Hùng tới Nha Trang làm phụ hồ. Ở đây, chàng thanh niên gặp gỡ và nên duyên với bà xã.

Anh Hùng trở thành người đàn ông hiền lành, chất phác, thật thà, chăm chỉ nên được gia đình bên vợ rất quý mến. Mọi người giúp đỡ vợ chồng anh rất nhiều. Đến hiện tại, vợ chồng anh đã cất được ngôi nhà, có 2 con một trai, một gái, vợ chồng sống với nhau thuận hòa, hạnh phúc, cùng vun đắp cho tổ ấm nhỏ.

Sâu trong tâm trí, anh Hùng vẫn luôn nhớ về gia đình, nơi có bố mẹ đã từng rất yêu thương mình, có những người em. Anh chỉ nhớ mẹ anh tên Phương, bố có thể tên là Tem, nơi anh từng sống là một huyện phía Tây Nghệ An, nhà trồng lạc, quế, gần bản dân tộc, cách chợ Nghĩa Đàn khá xa, phải đi bằng xe trâu; rồi đằng sau nhà là một con suối mà anh vẫn thường ra tắm mát, chơi đùa.

Anh Hùng hiện sống ở Nha Trang, đã có vợ và hai con.

Người đàn ông này luôn đau đáu ước mong tìm lại gia đình.

Anh từng về thị xã Thái Hà (ở phía Tây Nghệ An) một tuần để tìm cha mẹ, anh em nhưng không có tin tức gì. Anh Hùng để lại nhiều tờ rơi rồi quay về Nhá Trang.

"Khi chưa có vợ tôi rất mặc cảm, sau này có 2 con tinh thần mới lạc quan hơn. Tôi cố gắng làm lụng có tiền để vươn lên, quyết tâm tìm lại bố mẹ, vì con người ai cũng phải có cội nguồn. Tôi muốn tìm tổ tiên cho các con, không muốn các con phải thiệt thòi như mình. Nếu được gặp bố mẹ, tôi sẽ nói cảm ơn bố mẹ đã tìm mình và cảm ơn bố mẹ đã tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của con", anh Hùng trăn trở. Năm 2017, anh viết thư gửi về chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" nhờ giúp đỡ.

Trở về sau 32 năm xa

Thông tin tìm kiếm thân nhân của anh Hùng được phát sóng trên truyền hình đã giúp anh Trương Xuân Hoàng, em trai ruột của anh Hùng nhận ra anh trai. Anh Hoàng nhanh chóng báo tin cho gia đình để liên lạc với chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". Ngoài anh Hùng, anh Hoàng, gia đình còn có những người con là anh Nam, anh Thưởng. Anh Hùng là con riêng của bà Phương.

Anh Hùng và vợ.

Bố mẹ của anh Hùng (giữa ảnh) mừng rỡ khi gặp lại con.

Bố ruột của anh Hùng bỏ đi khi anh mới được 6 tháng tuổi. Hai năm sau, bà Phương đi bước nữa với người đàn ông tên là Tam (anh Hùng nhớ nhầm bố tên là Tem - PV). Dù là bố dượng nhưng ông Tam rất yêu thương con riêng của vợ. Đến khi ông và bà Phương có thêm những người con chung thì ông vẫn quý mến, chiều chuộng anh Hùng nhất. Mỗi khi mua quần áo cho các con, ông Tam đều mua cho anh Hùng trước, ông bảo: "Anh cả phải vậy".

Cả nhà hay tin ai cũng vui mừng, vì ai cũng thương anh Hùng. Bao năm qua, bố mẹ của anh chưa bao giờ thôi nhớ về cậu con trai ngoan ngoãn, siêng năng, cần cù. "Ngày xưa gia đình nghèo khổ, anh Hùng là anh cả đã làm lụng để nuôi chúng em. Chúng em ngày đêm mong được gặp anh sớm", anh Trương Văn Nam nói.

Cả gia đình mừng mừng tủi tủi đoàn tụ sau 32 năm xa cách.

Thì ra, nhà anh Hùng ở xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Vào cái đêm anh Hùng bỏ đi, bố mẹ tưởng anh bị bắt cóc. Bà Phương lặn lội lên Nghĩa Đàn tìm con, ông Tam mắt kém nên ở nhà trông mấy đứa nhỏ. Nhờ hàng xóm láng giềng giúp đỡ mỗi người một ít, gia đình ông bà mới sống được sau đám cháy. Ông Tam bảo, ông vẫn nghĩ ai đó đốt nương đốt rẫy, không may tàn bay vào rồi cháy nhà chứ không nghĩ là do Hùng.

Năm 1991, ông bà dẫn các con về quê ông ở xã Diễn Trường sinh sống cho đến bây giờ. 32 năm xa cách, đến năm 2019, anh Hùng đã được gặp lại gia đình.

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly

