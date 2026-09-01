Nghịch lý iPhone 18 Pro series tại Việt Nam sau 1 tuần: Pro Max “cháy hàng”, có bản bị hét chênh 5 triệu, bản Pro lại nằm đầy cửa hàng

Một tuần sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam, nguồn cung iPhone 18 Pro Max vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, đặc biệt với những phiên bản dung lượng thấp và màu sắc được ưa chuộng. Trái ngược hoàn toàn, iPhone 18 Pro hiện khá dễ mua và người dùng có thể tìm thấy máy sẵn tại nhiều hệ thống bán lẻ.

Ngày 18/9, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức được mở bán tại Việt Nam, chỉ ít ngày sau khi Apple giới thiệu thế hệ iPhone mới. Năm nay, người dùng Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường được Apple mở bán sản phẩm ngay trong đợt đầu.

Giá chính thức của iPhone 18 Pro tại Việt Nam khởi điểm từ 38,999 triệu đồng cho phiên bản 256GB, trong khi iPhone 18 Pro Max có giá từ 41,999 triệu đồng. Hai mẫu máy đều có bốn lựa chọn dung lượng 256GB, 512GB, 1TB và 2TB, cùng bốn màu Đỏ Burgundy, Băng Thanh, Bạc và Đen.

Tuy nhiên, sau khoảng một tuần mở bán, tình trạng nguồn cung của hai phiên bản Pro đang có sự khác biệt khá rõ rệt.

iPhone 18 Pro Max vẫn khan hàng, đặc biệt là màu đỏ và xanh

Ghi nhận trên thị trường cho thấy iPhone 18 Pro Max vẫn là phiên bản được săn đón nhiều nhất. Trong đó, nguồn cung tập trung thiếu ở các phiên bản 256GB và 512GB, đặc biệt với hai màu Đỏ Burgundy và Băng Thanh.

Đây cũng là những cấu hình dễ hiểu khi trở thành tâm điểm trong giai đoạn đầu mở bán. 256GB là dung lượng thấp nhất của iPhone 18 Pro Max năm nay, trong khi 512GB vẫn nằm trong khoảng dung lượng phù hợp với phần lớn người dùng cao cấp. Đỏ Burgundy và Băng Thanh đồng thời là hai lựa chọn màu sắc mới, nổi bật hơn so với hai màu truyền thống là Đen và Bạc.

Sự chênh lệch giữa cung và cầu khiến giá máy trên thị trường tự do tiếp tục cao hơn đáng kể so với mức niêm yết.

Bốn phiên bản màu sắc của iPhone 18 Pro Max, trong đó Đỏ Burgundy và Băng Thanh là hai màu sắc được săn đón nhất.

Trong những ngày đầu mở bán, iPhone 18 Pro Max 256GB màu Đỏ Burgundy từng được một số người bán chào ở mức khoảng 47 triệu đồng, tức cao hơn khoảng 5 triệu đồng so với giá chính hãng 42 triệu đồng. Sau một tuần, mức chênh đã phần nào hạ nhiệt nhưng với những phiên bản được săn đón nhất, người muốn lấy máy ngay vẫn có thể phải trả thêm vài triệu đồng cho các cửa hàng nhỏ hoặc tiểu thương có máy sẵn.

Nếu không muốn trả thêm tiền để nhận máy ngay, lựa chọn chắc chắn nhất của người dùng vẫn là đặt hàng trực tiếp trên Apple Store Online và chờ giao máy. Với những cấu hình được ưa chuộng, thời gian nhận máy có thể kéo dài thêm khoảng 3-4 tuần (tức khoảng 17/10-24/10 ở thời điểm bài viết).

Ở thời điểm hiện tại, người dùng đặt hàng trên Apple Store Online sẽ phải đợi đến khoảng giữa tháng 10 nếu muốn nhận máy.

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận, từ nay đến cuối tháng 9 sẽ tiếp tục có thêm các đợt hàng mới được phân phối về Việt Nam. Một số hệ thống bán lẻ hiện cũng thông báo thời gian trả hàng cho đợt tiếp theo trong khoảng 25-30/9. Nguồn cung vì vậy được kỳ vọng sẽ cải thiện trong những ngày tới.

Tình hình dễ chịu hơn với các màu Bạc, Đen hoặc những phiên bản dung lượng cao như 1TB và 2TB. Tùy từng cửa hàng, một số cấu hình có thể vẫn thiếu hàng, nhưng do nhu cầu thấp hơn nên người mua không phải chấp nhận mức chênh lớn như với các phiên bản “hot”.

Trái ngược Pro Max, iPhone 18 Pro (nhỏ) khá dễ mua

Nếu iPhone 18 Pro Max vẫn trong tình trạng cung không đủ cầu thì phiên bản iPhone 18 Pro lại cho thấy một bức tranh gần như ngược lại.

Sau một tuần mở bán, nhiều hệ thống đã treo trạng thái có sẵn hàng đối với iPhone 18 Pro. Ngay cả những cấu hình được dự đoán sẽ được quan tâm nhiều như phiên bản 256GB màu Đỏ Burgundy cũng không quá khó tìm.

Ghi nhận thực tế tại một cửa hàng Hoàng Hà Mobile trên đường Tam Trinh, Hà Nội cho thấy người dùng có thể tới cửa hàng và mua trực tiếp iPhone 18 Pro mà không cần đặt cọc trước. Trong khi đó, website của hệ thống bán lẻ CellphoneS cũng cho biết đang sẵn hàng dòng Pro cỡ nhỏ với tất cả màu sắc và dung lượng.

iPhone 18 Pro sẵn trên kệ hàng tại một hệ thống bán lẻ điện thoại tại Hà Nội. Tuy nhiên, người dùng lại không thể tìm được chiếc iPhone 18 Pro Max nào.

Các mẫu iPhone 18 Pro cỡ nhỏ được nhà bán lẻ CellphoneS treo biển "sẵn hàng".

Sự khác biệt này thực tế không quá bất ngờ nếu nhìn vào thói quen lựa chọn iPhone của người dùng Việt Nam trong những năm gần đây.

Trong nhóm iPhone cao cấp, phiên bản Pro Max với màn hình lớn và thời lượng pin tốt hơn thường nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Với nhiều người, khi đã bỏ ra gần 40 triệu đồng cho một chiếc iPhone thuộc dòng Pro, khoản chênh khoảng 3 triệu đồng để chuyển từ iPhone 18 Pro 256GB giá 38,999 triệu đồng lên Pro Max 256GB giá 41,999 triệu đồng không phải quá lớn.

iPhone 18 Pro Max tiếp tục cho thấy doanh số vượt trội hoàn toàn so với iPhone 18 Pro cỡ nhỏ.

Kết quả là chỉ sau một tuần mở bán, thị trường iPhone 18 Pro Series tại Việt Nam đã xuất hiện hai trạng thái trái ngược: iPhone 18 Pro Max vẫn khan hàng ở những cấu hình được ưa chuộng, trong khi iPhone 18 Pro đã tương đối dễ mua.

Tình trạng này có thể thay đổi khi những lô hàng mới tiếp tục về Việt Nam trong cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Khi lượng đơn đặt trước được giải quyết, nguồn cung Pro Max ổn định hơn cũng sẽ khiến mức chênh trên thị trường tự do giảm xuống.