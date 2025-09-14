Năm 2018, thông qua một trung tâm môi giới uy tín ở Thượng Hải, cô Trương quê ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, được nhận vào làm bảo mẫu cho một gia đình doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản. Mức lương thỏa thuận là 7.000 NDT/tháng (hơn 25 triệu đồng), bao ăn ở. Gia đình yêu cầu cô toàn tâm chăm sóc cho đứa con trai mới 2 tuổi.

“Công việc không chỉ là cho bé ăn, tắm rửa, đưa đi ngủ. Tôi phải tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình mà gia đình và bác sĩ dinh dưỡng đề ra. Từ thực đơn hàng ngày, giờ giấc ngủ trưa đến các buổi học năng khiếu, tất cả đều phải chuẩn xác từng chi tiết”, cô Trương kể.

Ngoài ra, trong nhà còn có hệ thống camera giám sát, giúp phụ huynh có thể theo dõi mọi lúc. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, chẳng hạn bé ngã hay quấy khóc lâu, cô Trương đều phải giải trình cặn kẽ.

Dù khá áp lực, mức lương 7.000 NDT mỗi tháng đã giúp cô Trương thay đổi cuộc sống. Sau vài năm làm việc, cô Trương dành dụm được một số tiền kha khá gửi về quê xây nhà mới và nuôi 2 con học đại học.

“Nếu so với mức thu nhập trung bình ở quê, công việc này thực sự là giấc mơ của nhiều người”, người phụ nữ này cho biết.

Trong suốt 5 năm, cô Trương luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, không những vậy, cô cũng gắn bó với gia đình chủ, thường xuyên đi du lịch cùng họ. Tuy nhiên, khi cậu chủ lên 7 tuổi, bà chủ muốn con sống tự lập hơn nên không cần đến bảo mẫu toàn thời gian nữa. Cũng vì vậy nên cô Trương buộc phải rời công việc đã gắn bó nhiều năm.

Ảnh minh hoạ: Internet

Ngày rời đi, cô Trương thu dọn đồ đạc, nhận tháng lương cuối cùng rồi chào gia đình chủ và về quê nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi vừa lên tàu, điện thoại của cô bỗng reo lên. Đó là tin nhắn thông báo từ ngân hàng. Nội dung khiến người phụ nữ này lặng người. Theo đó, bà chủ đã chuyển cho cô Trương một khoản tiền lớn như một phần quà tri ân sau 5 năm tận tâm chăm sóc con trai họ.

Khoản tiền này đủ để cô Trương mở một tiệm ăn nhỏ tại quê nhà. Đây cũng là mong ước to lớn mà cô từng chia sẻ với người chủ của mình. Cô Trương không ngờ họ vẫn nhớ đến điều đó và giúp cô thực hiện nó.

“Điều khiến tôi xúc động không phải số tiền, mà là sự ghi nhận và tình cảm họ dành cho tôi”, cô Trương chia sẻ.

Qua câu chuyện của cô Trương, có thể thấy sự tận tâm trong bất kỳ công việc nào cũng có giá trị. Khi người lao động nghiêm túc và chuyên nghiệp, họ không chỉ nhận lương xứng đáng mà còn tạo dựng được niềm tin, đôi khi mang lại những phần thưởng bất ngờ.