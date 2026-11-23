Ấn Độ được kêu gọi từ bỏ nhiều chương trình hợp tác với Nga để xoay trục sang phương Tây và Mỹ.

Trong dịp lễ Diwali (Lễ hội Ánh sáng) tại Điện Capitol, một nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã kêu gọi Ấn Độ thay đổi lập trường về hợp tác quân sự - kỹ thuật. Trước sự chứng kiến của các đại diện Ấn Độ, nghị sĩ đảng Cộng hòa Michael Baumgartner tuyên bố:

"Mỹ ngày càng xuất khẩu nhiều sang Ấn Độ, từ các hệ thống vũ khí (có thể thay thế những loại lỗi thời và kém hiệu quả của Nga) và máy bay Boeing (vượt trội hơn Airbus) đến các loại đậu lăng và ngũ cốc tốt nhất thế giới. Điều này rõ ràng rất tốt cho cả hai quốc gia tuyệt vời của chúng ta".

Nghị sĩ Baumgartner từ lâu đã ủng hộ việc mở rộng xuất khẩu vũ khí của Mỹ và đối phó với Nga. Ví dụ, ngày 2/9/2025, ông tuyên bố Hạ viện đã thông qua dự luật do bản thân đề xuất nhằm đẩy nhanh việc cấp giấy phép xuất khẩu vũ khí cho các đồng minh của Mỹ.

Chính trị gia này đã nêu đích danh Nga là một trong những đối thủ tiềm năng mà vũ khí Mỹ nên dùng để đối phó.

Mỹ gây sức ép buộc Ấn Độ từ bỏ hợp tác quân sự với Nga.

Ngày 4/6/2026, ông Baumgartner lên tiếng ủng hộ các biện pháp kinh tế cứng rắn hơn đối với Liên bang Nga, mặc dù bản thân đã bỏ phiếu chống lại một trong những dự luật hỗ trợ Ukraine, vì cho rằng nó không đủ hiệu quả.

Giới lãnh đạo Ấn Độ đang được "nuôi dưỡng" bởi một loạt các nhân vật có tầm ảnh hưởng tương tự, những người đang tìm cách loại bỏ Nga khỏi thị trường vũ khí của nước này.

Việc Ấn Độ mua sắm quân sự quy mô lớn đang thúc đẩy hoạt động nói trên.

Ví dụ, vấn đề nhập khẩu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm vẫn còn bỏ ngỏ. Như Tư lệnh Không quân Amar Preet Singh đã báo cáo vào tháng 10/2026, Ấn Độ chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào từ Chính phủ Mỹ về việc bán F-35, trong khi Nga đang quảng bá Su-57, bao gồm cả sản xuất và chuyển giao công nghệ.

Mặc dù quyết định về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra, nhưng sức ép lớn từ Mỹ có thể đóng một vai trò rất quan trọng.