Trở về thành phố cũ vào kỳ nghỉ lễ với một tờ đơn ly hôn và quyết định nghỉ việc tôi ngỡ mình là kẻ thảm hại nhất thế gian. Giữa quán quen ngày cũ, tôi gặp lại anh – người đàn ông đã biến mất khỏi cuộc đời tôi 10 năm trước. Tôi cứ ngỡ đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ của hai linh hồn đi lạc, cho đến khi tôi nhận ra, mọi ngõ cụt tôi vừa đi qua đều dẫn về một đích đến duy nhất mà anh đã kiên nhẫn chờ đợi...

Khi vương miện rơi xuống bùn lầy

Hạ Vy bước xuống ga tàu với vẻ ngoài của một kẻ bại trận. 32 tuổi, vương miện "nữ cường nhân" tại tập đoàn tài chính lớn chính thức vỡ vụn sau một quyết định cắt giảm nhân sự tàn khốc. Cùng lúc đó, cuộc hôn nhân mà cô dày công vun đắp cũng kết thúc bằng một tờ đơn ly hôn lạnh lùng vì "không còn tiếng nói chung".

Cô trở về thị trấn ven biển vào đúng kỳ nghỉ lễ. Nhìn người ta tay xách nách mang quà cáp, gương mặt rạng rỡ niềm vui đoàn viên, Hạ Vy thấy mình như một nốt nhạc lỗi nhịp trong bản giao hưởng mùa lễ hội.

Đàn bà khi có tất cả thường quên mất đường về, nhưng khi trắng tay, nơi duy nhất họ nhớ đến lại là nơi họ đã từng vứt bỏ để ra đi.

Cô không về nhà ngay mà ghé vào một hiệu sách cũ ở cuối phố – nơi cô từng dành cả thanh xuân để mơ mộng. Trong không gian nồng mùi giấy cũ, cô gặp lại Mạc Vũ – người đàn ông đã từng là cả thế giới của cô 10 năm trước, trước khi cô chạy theo hào quang của thành phố lớn.

Cuộc hội ngộ của những mảnh vỡ

Vũ không thay đổi nhiều, vẫn đôi mắt thâm trầm và phong thái bình thản như một mặt hồ lặng sóng. Anh đang chậm rãi sắp xếp lại những cuốn sách trên giá.

"Về rồi à?" - Mạc Vũ hỏi, không một chút ngạc nhiên, như thể cô vừa đi mua một bó rau và quay lại.

Hạ Vy mỉm cười chua chát: "Về để anh cười nhạo tôi sao? Một kẻ vừa ly hôn, vừa mất việc".

Vũ dừng tay, nhìn thẳng vào mắt cô: "Ly hôn là sự giải thoát khỏi một hợp đồng sai lầm. Mất việc là cơ hội để tìm lại đam mê bị đánh mất. Chẳng có gì để cười nhạo một người vừa tìm lại được tự do cả".

Suốt kỳ nghỉ lễ, Vũ trở thành người bạn đồng hành kỳ lạ của cô. Anh đưa cô đi dạo dọc bờ biển, dạy cô cách phân biệt các loại hải đăng, và cùng cô ngồi lặng im hàng giờ trong quán trà nhỏ. Hạ Vy thấy lòng mình dịu lại. Cô bắt đầu tin rằng cuộc gặp gỡ này là món quà cuối cùng mà định mệnh an ủi cho sự thất bại của mình.

Có những người gặp nhau để yêu nhưng cũng có những người gặp lại nhau để dạy cho đối phương biết rằng: Đôi khi dừng lại không phải là kết thúc, mà là để bắt đầu một hành trình đúng đắn hơn.

Sự tình cờ mang tên "chủ đích"

Đêm cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, Hạ Vy tình cờ tìm thấy một bản kế hoạch kinh doanh kẹp trong cuốn sách mà Mạc Vũ tặng cô. Đó là kế hoạch phục hồi hiệu sách cũ thành một trung tâm văn hóa nghệ thuật của thị trấn. Điều khiến cô bàng hoàng là ngày ký tên trên bản kế hoạch đó đã từ 6 tháng trước.

Và người đứng tên hỗ trợ tài chính cho dự án này chính là một quỹ đầu tư thiên thần mà Hạ Vy từng làm cố vấn.

Hóa ra, không có sự tình cờ nào cả.

Chính Mạc Vũ là người đã âm thầm gửi hồ sơ của Hạ Vy đến bộ phận nhân sự của quỹ đầu tư đó khi anh biết cô đang gặp khó khăn. Chính anh đã đứng sau thúc đẩy việc công ty cũ của cô sa thải cô – một hành động trông có vẻ tàn nhẫn nhưng thực chất là để cô nhận được khoản bồi thường khổng lồ và buộc cô phải dừng lại trước khi gục ngã vì kiệt sức. Thậm chí, gã chồng cũ của cô cũng ly hôn nhanh chóng như vậy vì Vũ đã nắm trong tay bằng chứng ngoại tình của hắn và ép hắn phải "giải thoát" cho cô với cái giá đắt nhất.

"Anh đã làm tất cả những điều này sao?" - Hạ Vy run rẩy hỏi.

Vũ nhìn cô, ánh mắt mang theo sự bao dung vĩnh cửu: "Em giống như một con chim ưng mải miết lao vào bão tố mà quên mất đôi cánh đã rỉ máu. Anh không thể ngăn bão, anh chỉ có thể xây cho em một cái tổ ấm áp nhất để em buộc phải quay về".

Cú twist thật sự không nằm ở quyền lực của Mạc Vũ, mà nằm ở sự nhẫn nại. Anh đã dùng 10 năm để đứng ở nơi cũ, dùng tất cả nguồn lực và sự thấu hiểu để dàn dựng một "ngõ cụt" hoàn hảo, khiến cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm về với chính mình và về với anh.

Tình yêu đích thực không phải là cùng nhau chạy theo những ánh sao, mà là khi bạn lạc lối trong bóng tối, có một người đã thắp sẵn ngọn đèn ở cuối con đường mà bạn chắc chắn sẽ đi qua.

Dưới ánh đèn vàng của hiệu sách cũ, Hạ Vy nhận ra mình không hề thua cuộc. Cô chỉ vừa mới thắng một ván cờ mà người cầm lái là tình yêu chân thành nhất thế gian. Kỳ nghỉ lễ kết thúc, nhưng một bản giao hưởng mới rực rỡ và bình yên hơn chính thức bắt đầu.