Nghỉ làm liên tục do nhà ở khu vực phong tỏa, có được nhận hỗ trợ từ địa phương không?

Theo báo Chính phủ, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng (ở tỉnh Đồng Nai) là nhân viên siêu thị, có tham gia bảo hiểm xã hội. Do nhà ở trong khu vực bị phong toả nên bà phải nghỉ làm ở nhà liên tục từ ngày 9/7/2021 đến ngày 13/8/2021 (36 ngày). Bà tìm hiểu được biết, có chính sách hỗ trợ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, UBND phường nơi bà sinh sống cho biết, chỉ hỗ trợ cho những cá nhân lao động tự do mỗi người 1.500.000 đồng.

Bà Hằng hỏi, trường hợp của bà có được nhận hỗ trợ từ địa phương không?

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Chương V Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trường hợp của bà Nguyễn Thị Lệ Hằng thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động ngừng việc.

Đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ đề nghị và trình tự thủ tục thực hiện như sau:

- Đối tượng, điều kiện được hỗ trợ

Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

+ Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

+ Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

- Mức hỗ trợ và phương thức chi trả

+ Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

+ Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

+ Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

Đề nghị bà căn cứ quy định trên và liên hệ với doanh nghiệp để lập thủ tục, hồ sơ gửi UBND cấp huyện (nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính) trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.