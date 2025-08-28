Trong suy nghĩ của nhiều người, về hưu sớm với mức lương hưu 30.000 NDT/ mỗi tháng (hơn 110 triệu đồng) là một cuộc sống trong mơ: không phải áp lực công việc, có nhiều thời gian cho bản thân, tài chính ổn định. Thế nhưng, câu chuyện của ông Trần, một cựu hiệu trưởng trường trung học ở Thượng Hải, Trung Quốc,lại hoàn toàn trái ngược. Sau gần 2 năm nghỉ hưu, ông thừa nhận: “Tôi lãi về thời gian, nhưng lỗ về tiền bạc. Ở nhà tưởng sống dư giả, nhưng chi tiêu còn tốn kém hơn khi đi làm”.

Nghĩ “đã đủ đầy” nên quyết định nghỉ hưu sớm

Ông Trần năm nay 56 tuổi, từng là hiệu trưởng một trường trung học trọng điểm ở Thượng Hải. Sau nhiều năm làm việc, với chế độ ưu đãi của ngành giáo dục và các khoản tích lũy, ông có khoản lương hưu 30.000 NDT/tháng – con số mà nhiều người mơ ước.

“Tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại, dành thời gian cho gia đình, đi du lịch, dưỡng sức và tận hưởng những gì mình chưa làm được lúc còn bận rộn”, ông Trần chia sẻ.

Với suy nghĩ đó, ông nộp đơn nghỉ hưu sớm, tin rằng mỗi tháng nhận về khoản lương hưu cao là đủ để trang trải cuộc sống thoải mái, thậm chí còn có thể tích lũy thêm. Nhưng thực tế cuộc sống 1 năm sau đó không như ông kỳ vọng.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trước đây, khi còn đi làm, chi tiêu của ông Trần khá ổn định. Phần lớn các khoản ăn uống, tiếp khách đã được cơ quan hỗ trợ. Ông chỉ cần lo chi phí sinh hoạt trong gia đình, vốn dĩ không vượt quá 10.000 NDT/tháng (hơn 36 triệu đồng). Phần còn lại ông để tiết kiệm.

Thế nhưng kể từ ngày nghỉ hưu, các khoản chi của ông Trần bất ngờ phình to. Ông kể: “Ở nhà nhiều, tôi đi chơi, đi du lịch nhiều hơn, chi phí tăng lên. Bạn bè rủ cà phê, ăn uống cũng nhiều hơn. Rồi những lúc ở nhà, tôi lại thấy cần sửa sang đồ đạc, nâng cấp nội thất. Tiền cứ thế vơi đi”.

Ngoài ra, vấn đề sức khỏe cũng khiến ông “mất ăn mất ngủ”. Tuổi tác khiến ông phải thường xuyên khám bệnh, uống thuốc bổ, tham gia các lớp tập luyện, tất cả đều tốn kém. Trung bình, chỉ riêng khoản y tế và chăm sóc sức khỏe đã tiêu tốn 6.000–8.000 NDT/tháng (từ 22 - 29 triệu đồng).

“Tôi tính ra chi phí sinh hoạt, y tế, đi lại, du lịch… mỗi tháng ít nhất 35.000 NDT, có tháng lên tới 40.000 NDT (hơn 147 triệu đồng). Trong khi lương hưu chỉ có 30.000 NDT, rõ ràng không đủ”, ông thở dài.

Tâm lý “nghỉ rồi phải tận hưởng” càng đốt tiền nhanh hơn

Không chỉ chi tiêu cơ bản tăng, ông Trần còn rơi vào tâm lý “nghỉ hưu là phải tận hưởng”. Vợ chồng ông từng đi du lịch Nhật Bản, châu Âu, mỗi chuyến ngốn vài trăm nghìn NDT.

“Khi đi làm, tôi bận rộn nên ít tiêu. Giờ rảnh rỗi, cái gì cũng muốn thử, thành ra tiêu vượt kiểm soát”, ông nói.

Một khoản chi khác mà ông không lường trước là việc hỗ trợ con cái. Dù con trai ông đã đi làm, nhưng mua nhà ở Thượng Hải vẫn là gánh nặng. Ông Trần phải rút một phần tiền tích lũy để phụ con trả trước căn hộ, khiến quỹ tiết kiệm bị bào mòn.

Nghỉ hưu chưa đầy 2 năm nhưng ông Trần đã bắt đầu lo lắng. “Tôi còn khỏe mạnh mà chi tiêu đã vượt lương hưu. Nếu sau này tuổi cao, cần chăm sóc y tế dài hạn, thuê người chăm sóc, thì số tiền này chắc chắn không đủ”, ông tính toán.

Ảnh minh hoạ: Internet

Câu chuyện của ông Trần phản ánh một thực tế tại Trung Quốc: nhiều người lao động có mức lương hưu tương đối cao nhưng khi nghỉ việc lại tiêu nhiều hơn, thậm chí cảm thấy cuộc sống bất an hơn so với lúc còn làm việc.

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân ở Trung Quốc, việc nghỉ hưu sớm cần được tính toán kỹ lưỡng, không chỉ dựa vào con số lương hưu hàng tháng. Người lao động cần có kế hoạch tài chính dài hạn, quỹ tiết kiệm dự phòng cho y tế, chăm sóc sức khỏe, cũng như điều chỉnh lối sống để phù hợp với nguồn thu cố định.

“Tiền nhiều chưa chắc đã yên tâm. Quan trọng là cách quản lý chi tiêu và chuẩn bị cho những rủi ro bất ngờ”, một chuyên gia nhận định.

Từ câu chuyện của mình, ông Trần gửi lời nhắn nhủ đến những người đang mơ ước nghỉ hưu sớm: “Đừng chỉ nhìn vào mức lương hưu hàng tháng. Nếu không tính toán kỹ, cuộc sống sau hưu có thể còn nhiều áp lực hơn lúc đi làm. Tôi tưởng mình sẽ sống nhàn, nhưng hóa ra phải lo lắng nhiều hơn”.

Ánh Lê (Theo Toutiao)