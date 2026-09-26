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Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH 28 năm, lương hưu mỗi tháng người lao động nhận được là bao nhiêu?

Giang Anh
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Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định chi tiết cách tính mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

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Theo đó, đối với lao động nữ, mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu hàng tháng bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu hằng tháng bằng 40% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 72 của Luật này tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 1%.

Nghĩa là, thay vì chỉ có lao động nữ có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm mới được hưởng lương hưu theo quy định Luật BHXH 2014, thì từ 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung thêm cách tính mức hưởng lương hưu với lao động nam có thời gian tham gia BHXH từ 15 năm đến dưới 20 năm.

Căn cứ Điều 66, Điều 72 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 thì mức lương hưu hằng tháng đối với người đóng BHXH bắt buộc được tính theo công thức sau đây:

Mức lương hưu hằng tháng = (Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH)

Quy định chi tiết về Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

- Thời gian tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/1995 - 1/1/2000: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2001 - 31/12/2006: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2007 - 31/12/2015: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 - 31/12/2019: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2020 - 31/12/2024: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

- Thời gian tham gia BHXH từ ngày 1/1/2025: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính trên bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, lao động nữ nghỉ hưu năm 2026, nếu đóng đủ 28 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 71% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối với lao động nam , nếu đóng đủ 27 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 61% tiền lương tháng đóng BHXH.

Lịch chi trả lương hưu tháng 10/2026 của 34 tỉnh, thành cả nước

Căn cứ khoản 3 Điều 17 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 313/QĐ-BHXH năm 2026 thì lịch chi trả lương hưu như sau:

(1) Chi trả qua tài khoản cá nhân:

Tổ chức chi trả BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại BHXH tỉnh.

Thời gian chi trả: Ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng theo lịch BHXH Việt Nam thông báo, Phòng KHTC chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.

(2) Chi trả bằng tiền mặt:

Thực hiện chi trả BHXH hằng tháng bằng tiền mặt và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hằng tháng:

- Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 02 đến ngày 10 vào giờ hành chính của tháng tổ chức chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.

- Chi trả tại điểm giao dịch của Tổ chức HTCT: Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức HTCT đến hết ngày 23 của tháng

*Lưu ý: Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Đồng thời, căn cứ theo Công văn 1343/BHXH-TCKT 2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì lịch chi trả lương hưu hàng tháng của 34 tỉnh thành cả nước có 21 tỉnh thành chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tiên của tháng; 13 tỉnh thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.

Lịch chi trả lương hưu THÁNG 10 2026 của 34 tỉnh thành cả nước (dự kiến)

TT
Tỉnh/Thành phố
Ngày chi trả lương hưu tháng 10
1
TP Hà Nội
02/10/2026
2
TP Hồ Chí Minh
01/10/2026
3
TP Hải Phòng
02/10/2026
4
TP Đà Nẵng
02/10/2026
5
TP Huế
01/10/2026
6
TP Cần Thơ
01/10/2026
7
TP Đồng Nai
02/10/2026
8
Lai Châu
02/10/2026
9
Cao Bằng
01/10/2026
10
Lào Cai
02/10/2026
11
Lạng Sơn
01/10/2026
12
Điện Biên
01/10/2026
13
Sơn La
01/10/2026
14
Tuyên Quang
01/10/2026
15
Quảng Ninh
01/10/2026
16
Thái Nguyên
02/10/2026
17
Phú Thọ
01/10/2026
18
Bắc Ninh
01/10/2026
19
Hưng Yên
01/10/2026
20
Ninh Bình
01/10/2026
21
Thanh Hóa
02/10/2026
22
Nghệ An
01/10/2026
23
Hà Tĩnh
02/10/2026
24
Quảng Trị
02/10/2026
25
Quảng Ngãi
02/10/2026
26
Gia Lai
01/10/2026
27
Đắk Lắk
01/10/2026
28
Khánh Hòa
01/10/2026
29
Lâm Đồng
01/10/2026
30
Tây Ninh
02/10/2026
31
Đồng Tháp
02/10/2026
32
An Giang
01/10/2026
33
Vĩnh Long
01/10/2026
34
Cà Mau
01/10/2026
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