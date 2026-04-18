Những ngày giữa tháng Tư, cái nóng bức ngột ngạt bắt đầu len lỏi vào từng góc ban công nơi những khu chung cư cao tầng, hối thúc chúng ta tìm về những miền không gian mới. Đặc biệt với những gia đình có con nhỏ, một chuyến đi mùa hè không chỉ đơn thuần là mâm cơm đổi vị hay vài bức ảnh check-in sống ảo, mà còn là khoảng thời gian tái tạo năng lượng vô giá. Dưới góc độ phong thủy và tử vi, mỗi con giáp mang một bản mệnh và nguồn trường khí khác nhau, do đó việc chọn lên rừng hay xuống biển cũng ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình tài lộc, sức khỏe trong những tháng giữa năm.

Việc chọn đúng nơi thuộc về mình, hợp với từ trường của bản mệnh sẽ giúp bạn đi chơi về là thấy công việc hanh thông, cơ hội mở ra rực rỡ. Hãy cùng xem bản mệnh của bạn hợp với tiếng sóng rì rào hay tiếng thông reo trên đỉnh đồi để chuẩn bị lên kế hoạch xách balo lên và đi nhé.

Nhóm con giáp vượng khí khi về với biển xanh: Ngọ, Thân, Tý

Biển cả bao la mang trong mình năng lượng Thủy dồi dào, là điểm đến tuyệt vời để xoa dịu những căng thẳng và nạp lại vượng khí cho nhóm tuổi Ngọ, Thân và Tý. Người tuổi Ngọ vốn mang hành Hỏa, mùa hè Hỏa khí vượng dễ khiến tâm trạng bứt rứt, công việc dẫu có thuận lợi nhưng áp lực tinh thần lại vô cùng lớn nên việc ngâm mình trong làn nước biển mát lạnh sẽ giúp họ cân bằng lại năng lượng, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong sự nghiệp.

Trong khi đó, người tuổi Thân vốn nổi bật với sự linh hoạt và nhạy bén, khi được trở về với biển cả, đặc biệt là những bãi biển xanh trong, sẽ như cá gặp nước, đánh thức được những cơ hội tài lộc đang ấp ủ bấy lâu. Năng lượng của sóng biển giúp những người tuổi Thân xua tan đi sự mệt mỏi của những ngày chạy deadline căng thẳng, mang lại nguồn cảm hứng tươi mới để tiếp tục thăng hoa trong công việc.

Về mặt thời gian, giai đoạn từ ngày 25 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5 sắp tới là khoảng thời gian vàng để ba con giáp này thực hiện những chuyến đi hướng về đại dương. Những chuyến đi xa trong khoảng thời gian này không chỉ giúp gia đình thêm gắn kết, tiếng cười trẻ thơ thêm rộn rã mà còn là lúc quý nhân âm thầm xuất hiện, mang đến những ý tưởng đột phá hoặc một vài mối quan hệ hợp tác béo bở ngay khi kỳ nghỉ vừa kết thúc.

Nhóm con giáp đón lộc lá khi lên non cao: Dần, Tuất, Mùi

Nếu như biển cả vỗ về tâm hồn thì núi rừng uy nghi lại là nơi tiếp thêm sức mạnh vô hình cho những người tuổi Dần, Tuất và Mùi. Năng lượng Mộc và Thổ vững chãi từ những bóng cây cổ thụ hay những dốc đèo sương phủ chính là chìa khóa mở ra cánh cửa may mắn cho nhóm tuổi này. Tuổi Dần mang trong mình uy dũng của chúa sơn lâm, việc trở về với núi rừng như một cách để củng cố lại vị thế, nạp đầy sự tự tin sau những tháng đầu năm đã cống hiến hết mình. Đối với tuổi Tuất và Mùi, vốn dĩ bản mệnh đã gắn liền với sự bao dung, hiền hòa của đất, những chuyến đi cắm trại giữa rừng thông hay nghỉ dưỡng tại các bản làng bình yên sẽ giúp họ gột rửa hết muộn phiền, tìm lại sự an ngã trong tâm trí.

Những mảng xanh ngút ngàn không chỉ tốt cho đôi mắt của những người vốn quen nhìn màn hình máy tính hay kẹt trong những bản kế hoạch nội dung dày đặc, mà còn giúp xoa dịu tinh thần, làm cho gia đạo thêm êm ấm. Dự báo trong khoảng thời gian từ giữa tháng 5 đến những ngày đầu tháng 6, những chuyến du lịch hướng về vùng cao sẽ mang lại mức độ may mắn tối đa cho ba con giáp này. Hãy tận dụng những ngày nghỉ để thả lỏng hoàn toàn, dạo bước trên những cung đường rợp bóng mát, bạn sẽ thấy nguồn cảm hứng sáng tạo tuôn trào không ngừng và sẵn sàng bứt phá cho những chặng đường dài phía trước.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.