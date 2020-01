Nghi can bắn chết 4 người trên xới bạc ở Củ Chi nổ súng cướp ô tô sau khi bắn tử vong tài xế xe ôm công nghệ

Ngày 30/1, gầm 600 cán bộ cảnh sát cùng xe bọc thép được điều đến địa bàn ấp Bốn Phú, xã Trung An, huyện Củ Chi (TP HCM) để vây bắt nghi can Lê Quốc Tuấn (Tuấn Thuỷ, 33 tuổi), kẻ nổ súng bắn chết 4 người ở sới bạc và một người khác trên đường bỏ trốn.

Công an huyện Củ Chi cho biết, sau khi bắn chết 4 người khiến 1 người bị thương tại chỗ đánh bạc thuộc địa bàn xã Tân Thạnh Đông, lúc 15h10 ngày 29/1, nghi can đoạt chiếc SH chạy đến đường Dương Thị Phua, cầm súng AK khống chế bà Võ Thị Bích Vân (37 tuổi).

Nghi can này yêu cầu bà Vân đưa chiếc xe Nouvo màu đỏ đen và nói: "Đưa xe đây, tao mới giết nhiều người rồi, tao không sợ nữa đâu". Hắn lên đạn, gí súng vào người bà Vân và đưa một cọc tiền 11 triệu đồng trước khi lên xe rời đi.

Chân dung Tuấn Thuỷ.

Rạng sáng 30/1, anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi, tài xế xe ôm) chạy xe máy hiệu Wave trên tỉnh lộ 15 xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thì bị nam thanh niên nổ súng bắn tử vong. Sau khi gây án, hung thủ lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều vỏ đạn của súng AK và súng ngắn. Cơ quan chức năng cho rằng người gây ra vụ án mạng trên cũng chính là nghi can gây ra vụ xả súng vào sới bạc khiến 4 người tử vong trước đó một ngày.

Ngoài ra, sau đó, nghi can bắn chết tài xế xe ôm đã đã dùng súng bắn vào một ôtô chạy trên đường 472 khiến tài xế là ông Lê Văn Hiếu (38 tuổi) bị thương. Ông Hiếu cho biết khoảng 1h sáng, ông điều khiển xe xã Phú Hoà Đông qua khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi) thì bất ngờ trúng đạn.

Ông nhìn ra thì phát hiện thi thể người nằm gục ven đường bên cạnh xe máy liền thắng xe chậm lại. Lúc này, một người đàn ông từ bụi cây ven đường lao ra bắn đạn liên tiếp, định cướp xe ôtô. Viên đạn xuyên thủng kính khiến đầu, ngực ông Hiếu bị thương. Ông này hoảng sợ đạp ga chạy thẳng thoát thân.

Tối cùng ngày, gần 600 cảnh sát được vũ trang và lực lượng chức năng đưa thêm chó nghiệp vụ đến để vây bắt nghi can bắn chết 5 người tại khu vực giáp ranh giữa xã Trung An - xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM.

Gần 600 cán bộ cảnh sát có mặt tại hiện trường.

Hiện Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã vào hiện trường và có những chỉ đạo trực tiếp tại đây. "Bộ Công an đặt mục tiêu cố gắng vây bắt được nghi can trong đêm nay", thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an) phát biểu với báo chí.

Nói thêm về nghi can này, ông Xô cho biết đây là người sử dụng vũ khí thành thạo. Súng AK mà nghi can dùng gây án có băng đạn gồm 30 viên. Nghi can đã bắn khoảng 22-24 viên, vẫn còn khoảng 6-8 viên nữa nên vẫn rất nguy hiểm, tất cả phải đề cao cảnh giác.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết truy bắt hung thủ bắn 5 người thiệt mạng.