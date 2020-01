Khởi tố hai anh em ở Cần Thơ đâm đại úy cảnh sát tử vong vào chiều 30 Tết

Ngày 30/1, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Minh Ngọc (33 tuổi) và em trai là Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi, cùng ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) điều tra về tội "Giết người".



Theo kết quả điều tra, chiều 24/1 (30 Tết), đại úy Nguyễn Thanh Hải, Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường An Hội (quận Ninh Kiều) được cơ quan phân công trực đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường hoa TP Cần Thơ và các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Giàu và anh trai tại cơ quan điều tra.

Trong lúc đang làm nhiệm vụ, đại uý cảnh sát bất ngờ bị Đặng Ngọc Minh và Đặng Ngọc Giàu dùng dao tấn công, đâm gây thương tích. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Minh và Giàu ngay trong chiều cùng ngày. Theo cơ quan điều tra, Minh từng có tiền án về tội xúc phạm Quốc kỳ, Giàu có tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Tại lễ truy điệu, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm đại uý lên thiếu tá trước niên hạn đối với nam cảnh sát khu vực.