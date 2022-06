Nghi án thầy giáo xô xát với hàng xóm, nạn nhân tử vong trước cổng nhà

Sáng 3/6, ông Hoàng Văn Chín, Chủ tịch UBND xã Lý Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ việc khiến ông M. tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 31/5/2022, ông Nguyễn Văn M. (61 tuổi, trú xóm 4, Trụ Thạch, xã Lý Thành) đi giỗ về thì xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm là thầy Tô Văn Tr. (SN 1980). Trong quá trình mâu thuẫn, xô xát, ông M. bị ngã trước cổng nhà.

Bà Nguyễn Thị T. (63 tuổi, vợ ông M.) cho biết thêm, khi tôi đi công việc về với cháu thì phát hiện ông ấy (ông M. - PV) nằm bất tỉnh trước cổng, chân tay co quắp, máu chảy vùng trán và đầu. Sau đó, tôi vội gọi người thân bế vào nhà sơ cứu nhưng ông ấy được xác định đã tử vong.

Vợ ông M. chỉ nơi phát hiện ông M. bị ngã, tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Lý Thành nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trong sáng 1/6, Công an huyện Yên Thành, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ. Thầy T. cũng bị cơ quan công an đưa để trụ sở để làm việc ngay sau đó.



“Sau khi sự việc xảy ra, gia đình thầy T. cũng đã sang xin lỗi gia đình tôi. Trong cuộc sống giữa chúng tôi không có mâu thuẫn gì”, bà T. buồn bã nói.

Được biết, thầy Tô Văn T. là giáo viên môn Lịch sử, hiện đang công tác tại Trường THCS Đại Minh, huyện Yên Thành.

Hiện, nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.