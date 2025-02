Công an TP Đà Nẵng tối ngày 27/2 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Ngọc Anh (58 tuổi, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Theo đó, sau 03 ngày phát lệnh truy nã loại “đặc biệt” với 03 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích, đến chiều 27/02, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ được đối tượng Trần Ngọc Anh 01 trong những đối tượng cộm cán, nguy hiểm nhất tham gia vào vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn.

Đáng chú ý, ngoài việc khống chế thành công đối tượng, cơ quan Công an còn thu giữ nhiều loại vũ khí, hung khí và hàng chục gam ma túy được đối tượng cất giữ để sử dụng, phòng thân…

Cùng với Trần Ngọc Anh, cơ quan Công an cũng đang ráo riết truy bắt đối với Bùi Thu Huyền (40 tuổi), quê ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và Lê Bá Vũ (46 tuổi), quê ở quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng; trú tại phường Đồng Xuân, thành phố Hà Nội.

Số vũ khí, ma tuý mà công an thu giữ - Ảnh: CA Đà Nẵng

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, sau khi phát lệnh truy nã, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện Trần Ngọc Anh đang lẩn trốn tại một địa điểm thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Biết mình đang bị cơ quan Công an truy bắt, bản thân Ngọc Anh là đối tượng bất hảo, rất ma mãnh, xảo quyệt nên đã dùng rất nhiều thủ đoạn nhằm đối phó, che mắt cơ quan Công an.

Tuy nhiên, ngày 27/02, sau khi xác định rõ vị trí đối tượng đang ẩn náu, hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm đã bất ngờ ập vào khống chế trước sự ngỡ ngàng, bất lực của y. Tiến hành khám xét nơi ở, trinh sát thu giữ hàng chục loại hung khí, vũ khí mà đối tượng dùng để phòng thân. Ngoài ra, còn thu giữ hàng chục gam ma túy được đối tượng cất dấu trong phòng…

Công an đang truy bắt 2 đối tượng còn lại - Ảnh: CA Đà Nẵng

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Ngọc Anh để tiếp tục điều tra mở rộng. Riêng 02 đối tượng Bùi Thu Huyền và Lê Bá Vũ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Điều tra viên thụ lý Phan Anh Tuấn thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, số điện thoại 0906535652.