Nghẹt thở giây phút CSGT truy đuổi kẻ trộm lái ô tô tẩu thoát, tông vào hàng rào

Vụ việc CSGT rượt đuổi tội phạm như phim hành động xảy ra vào ngày 16/6 khiến dư luận xôn xao. Vào khoảng 8h sáng, một đối tượng trộm cắp lái ô tô 5 chỗ, hiệu Toyota Vios màu đỏ, mang biển số TP.HCM từ Long An tẩu thoát về hướng Long An.

Phát hiện sự việc, Công an tỉnh Long An vào cuộc truy bắt, đồng thời liên hệ Công an TX Tân Uyên, Bình Dương hỗ trợ. Nhận được tin báo, Đội CSGT - Trật tự tổ chức tuần tra thì phát hiện ô tô khả nghi. Lúc này, chiếc xe đang di chuyển trên đường ĐT747, đoạn qua phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên.

Nghẹt thở CSGT truy đuổi kẻ trộm ô tô chạy từ Long An lên Bình Dương

Khi thấy lực lượng chức năng hú còi ra hiệu dừng lại, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường của thị xã Tân Uyên rồi hướng về TP Dĩ An.

Quá trình tẩu thoát, tài xế phóng xe tốc độ cao trên đường gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Chạy được hơn 20 km, đối tượng bất ngờ mất lái, tông vào hàng rào tôn trên đường ĐT743B (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An). Ngay lập tức, CSGT ập vào khống chế kẻ trộm.

Đối tượng bị lực lược chức năng khống chế, bắt giữ

Thông tin trên Thanh Niên, danh tính đối tượng là Đỗ Thành Luân (37 tuổi, quê Tiền Giang). Tại cơ quan công an, hắn khai trộm xe ba gác ở Long An và tẩu thoát bằng xe ô tô BS 51H - 982.xx lên Bình Dương.

https://soha.vn/nghet-tho-giay-phut-csgt-truy-duoi-ke-trom-lai-o-to-tau-thoat-tong-vao-hang-rao-20220616165138938.htm