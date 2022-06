Nhìn lại chặng đường sau 20 năm phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia được mệnh danh: Gameshow "già đời" nhất VTV - chiếc hộp ký ức của bao thế hệ xem truyền hình. Chương trình không chỉ là sân chơi trí tuệ, món ăn tinh thần vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần mà còn là nơi sản sinh ra những nhân tài cho đất nước, tiêu biểu là sự thành công của các quán quân - những thí sinh xuất sắc đã vượt qua hàng nghìn bạn trẻ khác để dành được suất học bổng du học danh giá tại tại Australia.



Và với nền tảng sẵn có của mình, liệu rằng thành tích học tập của các quán quân Olympia có đạt được như sự kỳ vọng của khán giả và xứng đáng với danh hiệu nhà vô địch không? Hãy cùng điểm danh ngay nhé!

Phan Đăng Nhật Minh - Quán quân Olympia 2017

Là nhà vô địch cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia 2017 nổi tiếng vì sự thông minh cùng trí nhớ tuyệt vời của mình, Phan Đăng Nhật Minh còn được mệnh danh là "cậu bé Google" với ý nghĩa rằng Nhật Minh không khác gì cỗ máy tìm kiếm của Google: hỏi gì cũng có đáp án với tốc độ siêu nhanh.

Thông minh và bản lĩnh, Nhật Minh đã vượt qua nhiều áp lực để gặt hái thành công

Ngay từ khi còn nhỏ, Nhật Minh đã thể hiện được khả năng ghi nhớ vượt bậc của mình so với những đứa bé cùng tuổi. Theo lời gia đình chia sẻ, chưa đầy 1 tuổi nhưng Minh đã có thể nhớ được những con số, đồ vật. 1 tuổi rưỡi, Minh đọc được các dòng chữ trên TV và bắt đầu biết làm các phép toán cơ bản.

Đến khi đi học thì tài năng của Nhật Minh càng được thể hiện rõ. Khi chỉ mới là cậu học sinh cuối cấp 2, Minh đã tự mình hoàn thành xong chương trình lớp 11. Anh chàng còn từng giành giải khuyết khích cuộc thi Olympic tiếng Anh qua Internet dành cho học sinh cấp THPT vào năm học 2014-2015.

Cậu bạn này từng tham gia trò chơi truyền hình Chinh phục dành cho học sinh bậc THCS và gây ấn tượng bởi cách suy luận sắc bén cùng tốc độ nhanh đến chóng mặt. Toán học, văn học và xã hội là 3 lĩnh vực mà Minh ghi điểm nhiều nhất. Trong cuộc thi đó, Nhật Minh đã vượt qua Hồ Đắc Thanh Chương – người giành ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2016 - để giành giải nhất.

Nhật Minh trong gameshow Chinh phục

Với loạt thành tích khủng vậy, nên không có gì ngạc nhiên khi Nhật Minh có điểm thi THPT Quốc gia rất cao. Cụ thể, điểm thi các môn của cậu là Toán 8,6; Ngữ văn 6,25; Vật lý 8,5; Hóa học 9; Sinh học 6,75; KHTN 8,08 và Tiếng Anh 9,6. Với tổng số các môn thi đạt 56,78 điểm, Nhật Minh là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Quảng Trị năm 2018.



Điểm thi THPT của Phan Đăng Nhật Minh

Song sau kì thi năm đó, anh chàng đã lên đường sang Úc du học tại ĐH Swinburne với học bổng trị giá 35.000$.

"Cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh ngày nào giờ đã trưởng thành

Nguyễn Hoàng Cường - Quán quân Olympia 2018

Nguyễn Hoàng Cường (SN 2001) là cựu học sinh của trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh), đồng thời là quán quân của cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 18. Không chỉ được mệnh danh là "vua lội ngược dòng" tại cuộc thi năm đó, anh chàng còn là thí sinh đầu tiên xác lập kỷ lục điểm số tuyệt đối (120 điểm) và vẫn thừa 7 giây trong phần thi Khởi động.

Được biết, trước đó Hoàng Cường là học sinh giỏi suốt 11 năm liên tục. Không chỉ học đều các môn, Hoàng Cường còn rất giỏi tiếng Pháp. Cậu bạn này cũng rất tự tin với kiến thức môn Địa lý, Lịch sử và Hóa học của mình.

Trong Hội thi Học sinh giỏi Olympic Hùng Vương được tổ chức tại Tuyên Quang, Cường giành được Huy Chương Vàng, giành Huy chương bạc học sinh giỏi Olympic Hùng Vương các trường THPT chuyên vùng núi phía Bắc năm 2017; giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng pháp năm 2017. Năm 2018, Cường lọt top 26 gương mặt trẻ tài năng của tỉnh Quảng Ninh. Năm lớp 10, Cường giành Huy chương Đồng trong kỳ thi chọn Học sinh giỏi khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Hoàng Cường và các thành tích của mình

Tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019, Hoàng Cường cũng giành được kết quả vô cùng ấn tượng. Trong đó có 5/7 môn thi của Hoàng Cường đạt trên 9 điểm là Lịch sử 9; Địa lý 9.25; Giáo dục công dân 9.5 (Trung bình điểm thi tổ hợp môn Khoa học xã hội là 9.25) và Tiếng Pháp là 9.8. Hai môn thi còn lại, dù không được 9 điểm nhưng cũng ở mức cao là Toán 8.6 và Ngữ văn 7.25.

Mặc dù đã có quyết định đi du học song cậu bạn vẫn đi thi để thể hiện khả năng của mình. Trước đó, Hoàng Cường đã đăng ký nguyện vọng vào ngành Kinh tế đối ngoại - ĐH Ngoại thương và ngành Chính trị học của ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG Hà Nội.

Hoàng Cường hiện là sinh viên năm thứ ba ngành Khoa học dữ liệu của trường Đại học Công nghệ Swinburne, Melbourne, Úc

Trần Thế Trung - Quán quân Olympia 2019

Vào năm 2019, khán giả xem truyền hình cả nước như vỡ òa với chiến thắng của nam sinh Trần Thế Trung, học sinh lớp 12 chuyên Lý, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An trong trận chung kết năm của cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia 2019.

Quán quân Olympia 2019 - Trần Thế Trung

Được biết, Trần Thế Trung có thành tích học khá nổi bật thời phổ thông như: Thủ khoa đầu vào khối chuyên Lý của trường chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An; Đạt Huy chương Bạc IOE (cuộc thi Olympic Tiếng Anh toàn quốc) năm 2017; Giải nhì Olympic Toán tuổi thơ cấp tỉnh năm 2013; Giải Ba tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2013; Giải nhất Olympia cấp trường năm học 2017 - 2018; Giải nhất cuộc thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Vật lý năm học 2018 - 2019...



Bởi vậy mà tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Thế Trung đã giành được điểm số vô cùng cao.

Tại kỳ thi năm đó, Thế Trung dự thi tổng cộng 2 môn Toán, Ngữ văn kèm 3 môn thuộc tổ hợp Khoa học xã hội là Lịch sử, Địa lý, GDCD,... Kết quả của Thế Trung rất tốt, trong đó điểm Toán là 8,20, Ngữ văn là 8,25, Lịch sử là 9,00, Địa lý là 9,50, GDCD là 9,50, điểm trung bình bài Khoa học xã hội: 9.33.

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 của Thế Trung

Riêng môn Ngoại ngữ, vì đã có chứng chỉ IELTS nên Thế Trung nghiễm nhiên được đặc cách không dự thi môn này. Dựa vào điểm thi tốt nghiệp, với tổng điểm 3 môn Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý là 26,75 (không tính điểm cộng), Thế Trung nằm trong nhóm 3.555 thí sinh khối C có điểm từ 26 đến 27 điểm.

Tuy nhiên, cũng giống nhiều quán quân khác, cậu bạn không theo học đại học trong nước mà quyết định đi du học tại ĐH Kỹ thuật Swinburne (Australia) theo học bổng giành được.

Hình ảnh mới nhất của Thế Trung được anh chàng chia sẻ lên trang cá nhân

Thu Hằng - Quán quân Olympia 2020

Được biết đến là Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 20, cái tên Thu Hằng (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) ở thời điểm giành ngôi vị cao nhất đã nhận về không ít tranh cãi vì biểu cảm ăn mừng chiến thắng của mình. Dẫu vậy, không ai có thể phủ nhận tài năng và độ hiểu biết của cô gái này.

Ngay từ khi còn là học sinh THCS tại trường THCS Thượng Kiện (Kim Sơn, Ninh Bình), Thu Hằng đã đạt huy chương Bạc môn Toán, huy chương Đồng môn tiếng Anh cấp quốc gia. Khi trúng tuyển vào lớp 10 của trường THPT Kim Sơn A, cô nàng còn đạt số điểm á khoa và phát huy thành tích ngay từ năm lớp 10 với giải 3 cấp tỉnh về nghiên cứu khoa học, giải 3 cấp huyện môn Tin học trẻ,...

Thu Hằng còn là cái tên luôn được "chọn mặt gửi vàng" vào đội tuyển HSG môn Sinh học của trường, qua các lần thi đều đạt giải nhất và đứng đầu đội tuyển.

Ngoài ra, dù đã có học bổng du học toàn phần của chương trình nhưng Thu Hằng vẫn tham dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và đạt được kết quả như mong đợi.

Cụ thể, Thu Hằng được 9,2 điểm Toán; 8,25 điểm Văn; 8,25 điểm Vật lý; 8,25 điểm Hóa học; 8,00 điểm Sinh và 9,8 điểm tiếng Anh.

Điểm thi tốt nghiệp THPT của Thu Hằng

Hình ảnh mới nhất của Thu Hằng nhận được nhiều lượt yêu thích trên MXH. Hiện tại cô nàng chọn việc du học tại Úc để phát triển bản thân.

Nguyễn Hoàng Khánh - Quán quân Olympia 2021

Hoàng Khánh là thí sinh Olympia của mùa thứ 21. Cậu bạn đến từ trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh). Nam sinh đã giành ngôi vô địch với chiến thắng vô cùng thuyết phục khi luôn dẫn đầu điểm số "đoàn leo núi"

Đặc biệt hơn, anh chàng này còn là thí sinh duy nhất không đến từ trường THPT Chuyên. Đây là lần đầu tiên ngôi trường có học sinh bước vào trận Chung kết của Đường Lên Đỉnh Olympia, và còn vinh dự giành ngôi Quán quân.

Ngay từ đầu lớp 10, Hoàng Khánh đã mong muốn tham gia chương trình Olympia và được nhà trường cùng gia đình tạo điều kiện. Cậu bạn cũng giành về hàng loạt thành tích đáng ngưỡng mộ trong học tập như:

- Đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức vào năm 2020 (đây là một cuộc thi kiến thức Lịch sử - Văn hóa);

- Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019;

- Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố (thời điểm này Khánh học ở TP. Uông Bí);

- Giải nhất Hóa học cấp trường, năm 2018.

- Thời học tiểu học, THCS, Hoàng Khánh còn đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và Hùng biện tiếng Anh.

Ngoài ra, anh chàng còn có khả năng chỉ mất từ 7 đến 8 giây để đọc một trang tin tức và theo như tiết lộ Hoàng Khánh biết đọc chữ từ năm 4 tuổi.

Mới đây, Nguyễn Hoàng Khánh đã đăng ảnh check-in tại VinUniversity và từng thú nhận không có ý định du học Úc như các Quán quân Olympia khác.

