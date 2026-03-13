Clip: Bà nội 90 tuổi nằm khóc tiễn cháu gái về nhà chồng. (Nguồn: @ngocmoon.beauty92)

Clip ngắn ghi lại khoảnh khắc chia tay bà nội trong ngày cưới của cô gái Ninh Bình đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến người xem rưng rưng xúc động. Cộng đồng mạng “tan chảy” trước cảnh bà nội 90 tuổi nằm trên giường, khóc bịn rịn tiễn cháu gái lấy chồng.

Cô dâu Ngọc Ánh khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, chuẩn bị theo chú rể về nhà chồng. Khi đoàn nhà trai đã có mặt đông đủ để đón dâu, Ngọc Ánh vào phòng chào bà nội, người đã gắn bó với mình suốt tuổi thơ. Đứng cạnh giường, cô dâu xúc động nói trong nước mắt: “Bà ơi con đi đây, con sẽ về thăm bà" .

Người bà già yếu chỉ có thể nằm trên giường, giọng run run gọi: “ Ánh ơi, ai lấy kẹo cho bà… Ánh ôm bà cái, Ánh ơi… ”. Những câu nói ngắt quãng nhưng chất chứa nỗi lưu luyến khiến nhiều người xem clip nghẹn lòng , không cầm được nước mắt.

Bà nội bịn rịn, ôm cháu gái trong ngày trọng đại. (Ảnh: Chụp màn hình)

Do tuổi cao và sức khỏe yếu, bà không thể ngồi dậy tiễn cháu như những người thân khác. Khi nghe cháu chào, bà chỉ có thể đưa tay ra nắm chặt tay Ánh, vừa lau nước mắt bằng chiếc khăn nhỏ đặt cạnh gối. Cái nắm tay run rẩy ấy dường như chứa cả tình yêu thương, sự lo lắng.

Theo chia sẻ của chị cô dâu, người đăng tải clip, bà nội hiện đã 90 tuổi, tuy rất yếu, không thể ngồi dậy nhưng vẫn minh mẫn, luôn mong chờ ngày cháu gái mặc váy cưới. Gia đình chồng của Ngọc Ánh sống cách nhà chỉ khoảng 100 mét, thế nhưng với người già, việc cháu gái đi lấy chồng vẫn là sự thay đổi lớn. Có lẽ vì vậy mà dù khoảng cách chỉ vài bước chân, bà vẫn không giấu được sự bịn rịn.

Hình ảnh bà nội già yếu nằm khóc tiễn cháu gái xuất giá đã chạm tới trái tim hàng triệu người. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem trên các nền tảng, thu hút hàng loạt bình luận xúc động. Nhiều người cho biết họ đã rơi nước mắt khi xem: “Có ai xem mà khóc như mình không, nước mắt rơi như câu chuyện của chính mình, xúc động quá”; “Bà nằm đó không đi lại được nên cả thế giới chỉ còn con cháu. Cháu gái đi lấy chồng nên bà thương lắm”.

“Xem đến đoạn bà nắm tay cháu mà mình khóc không kiểm soát được. Tự nhiên nhớ bà nội đã mất, ngày mình cưới bà không còn nữa, đó là điều mình tiếc nhất cuộc đời”; “Ông bà già rồi, điều họ mong nhất không phải tiền bạc mà chỉ là nhìn thấy con cháu trưởng thành, yên bề gia thất. Xem xong chỉ muốn chạy ngay về nhà ôm bà”; "Một khoảnh khắc đời thường lại chạm đến trái tim hàng triệu người, bởi nó nhắc nhở rằng, phía sau mỗi bước trưởng thành của chúng ta luôn có bóng dáng ông bà"...

Một người kể lại câu chuyện của chính mình và nhận được nhiều đồng cảm: “Ngày mình đi lấy chồng, bà ngoại cứ nắm tay không chịu buông. Lúc đó chỉ thấy vui, giờ nghĩ lại mới hiểu bà sợ lần gặp sau sẽ ít dần”.

Có người tâm sự, bà nội, bà ngoại mình đã ngoài 80 tuổi, luôn mong cháu sớm lập gia đình chỉ để được tận mắt chứng kiến ngày trọng đại đó. Một số người bày tỏ sự tiếc nuối: “Hối tiếc nhất ngày cưới của tôi là không sang gặp ông nội dù chỉ cách vài bước chân. Sau này muốn cũng không còn cơ hội nữa”.

"Điều hạnh phúc nhất của người bà không phải là lễ cưới linh đình, mà chính là việc bà vẫn khỏe mạnh để nhìn thấy cháu gái về nhà chồng. Niềm vui ấy, dù xen lẫn nước mắt, vẫn là món quà lớn nhất của tuổi già", một người dùng bình luận.