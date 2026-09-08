Người phụ nữ ở Brazil đi kiểm tra vì tưởng mèo gặp chuyện, nhưng cảnh tượng phát hiện giữa đêm khiến cô bàng hoàng.

Rạng sáng 24/8, người phụ nữ tên Kátia Andreia Beje đang ở nhà tại khu Guarituba, thành phố Piraquara, bang Paraná, Brazil thì bất ngờ nghe thấy một âm thanh lạ vọng lại từ khu vực gần đó.

Âm thanh khá nhỏ và bị che lấp, khiến Kátia không thể xác định chính xác phát ra từ đâu. Do trong nhà nuôi tới 17 con mèo, người phụ nữ lập tức nghĩ một trong số chúng có thể đang gặp chuyện.

Theo Terra dẫn lời Kátia trả lời đài RPC, ban đầu cô thậm chí còn nghĩ tiếng động giống tiếng một con vật nhỏ đang rên rỉ. Lo lắng có con mèo bị rắn tấn công hoặc mắc kẹt, cô đóng cửa nhà rồi lần theo âm thanh giữa đêm.

Người phụ nữ phát hiện chiếc túi giữa khu vực cây cỏ

Kátia đi quanh khu vực gần nhà, vừa tìm kiếm vừa gọi những con mèo của mình. Cuối cùng, âm thanh dẫn người phụ nữ tới một khu vực có nhiều cây cỏ và ít ánh sáng.

Tại đây, cô nhìn thấy một chiếc túi nhựa được quấn bên ngoài bằng một chiếc khăn màu đen.

Người phụ nữ ở Brazil đi kiểm tra vì tưởng mèo gặp chuyện, nhưng cảnh tượng phát hiện giữa đêm khiến cô bàng hoàng. (Ảnh: RPC)

Ban đầu, Kátia vẫn chưa nghĩ tới điều bất thường. Tuy nhiên, khi tiến lại gần và đưa tay kiểm tra chiếc túi, cô cảm nhận được một thứ khiến mình lập tức hoảng hốt.

"Tôi chạm vào và cảm thấy một sinh linh bé nhỏ", Kátia kể lại với RPC.

Người phụ nữ lập tức chạy sang gọi hàng xóm tới hỗ trợ. Khi chiếc khăn được mở ra, mọi người mới phát hiện bên trong không phải một con vật như Kátia tưởng ban đầu mà là một bé gái vừa mới chào đời.

Theo Terra, đứa trẻ vẫn còn nhau thai và dây rốn. Bé được quấn trong một chiếc khăn đen và nằm bên trong túi nhựa. May mắn, tiếng khóc yếu ớt của bé đã lọt tới tai Kátia trong đêm.

Người phụ nữ cùng những người xung quanh nhanh chóng đưa bé ra ngoài, quấn thêm chăn để giữ ấm rồi gọi lực lượng cấp cứu Samu.

Khi chiếc khăn được mở ra, mọi người mới phát hiện bên trong không phải một con vật như Kátia tưởng ban đầu mà là một bé gái vừa mới chào đời. (Ảnh: RPC)

Bé gái sau đó được chuyển tới Hospital de Clínicas thuộc Đại học Liên bang Paraná (UFPR), ở Curitiba, vào khoảng 4 giờ sáng.

Các bác sĩ xác định bé được sinh đủ tháng, khoảng 40 tuần thai, nặng 2,77 kg. Thời điểm nhập viện, em bị hạ thân nhiệt nghiêm trọng nhưng vẫn có khả năng tự thở.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy bé bị hai vết gãy xương, gồm xương đòn và xương đùi. Theo các bác sĩ, những chấn thương này có thể liên quan tới quá trình sinh khó diễn ra bên ngoài cơ sở y tế.

Hé lộ diễn biến sau khi người phụ nữ cứu bé

Vụ việc nhanh chóng được cảnh sát dân sự bang Paraná điều tra. Không lâu sau, cơ quan chức năng xác định người mẹ là một thiếu nữ 16 tuổi sống không xa khu vực bé gái được tìm thấy.

Theo CBN Curitiba, thiếu nữ khai với cảnh sát rằng cô không biết mình mang thai và đã sinh con một mình. Sau khi sinh, cô cho rằng đứa trẻ đã tử vong nên mang bé tới khu đất gần nhà và để lại tại đó.

Cảnh sát sau đó cho biết thiếu nữ đã nghe thấy tiếng bé khóc sau khi quay về, tức nhận ra đứa trẻ còn sống, nhưng không quay lại đưa con đi cấp cứu.

Chính tình tiết này cùng việc bé bị đặt trong túi nhựa giữa đêm lạnh khiến cơ quan điều tra xem xét vụ việc theo hướng hành vi tương tự tội cố ý giết con sơ sinh chưa đạt. Hồ sơ sau đó được chuyển tới cơ quan công tố để tiếp tục xử lý.

Tuy nhiên, luật sư của gia đình thiếu nữ đã phản bác một số kết luận của cảnh sát.

Theo Portal aRede dẫn thông tin từ Banda B, phía luật sư cho rằng thiếu nữ thực sự không biết mình mang thai. Luật sư nói hồ sơ y tế cho thấy từ tháng 3, cô từng nhiều lần đi khám vì đau bụng, buồn nôn, nôn, ợ nóng và ngất nhưng không được xác định mang thai.

Phía bào chữa cũng cho rằng thiếu nữ sinh con bất ngờ trong nhà vệ sinh. Đứa trẻ ban đầu không khóc nên cô hoảng loạn và nghĩ con đã chết. Luật sư vì vậy bác bỏ nhận định rằng thiếu nữ có ý định sát hại đứa trẻ.

Cảnh sát Paraná vẫn giữ quan điểm rằng lời khai và hoàn cảnh phát hiện bé là những yếu tố cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét. Việc xác định trách nhiệm pháp lý cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình xử lý tiếp theo.

Sau vụ việc, Kátia cho biết cô rất quan tâm tới bé gái và mong muốn có thể tiếp tục đồng hành, giúp đỡ em trong tương lai. (Ảnh: RPC)

Trong khi đó, tình trạng của bé gái dần có tín hiệu tích cực. Cập nhật ngày 28/8 từ CBN Curitiba cho biết bé đã ổn định, tự thở trong không khí bình thường và được điều trị bằng kháng sinh. Tuy nhiên, các bác sĩ khi đó vẫn chưa đưa ra thời điểm xuất viện vì bé cần tiếp tục tăng lượng ăn, hoàn thành liệu trình điều trị và được theo dõi bởi các chuyên khoa.

Sau vụ việc, Kátia cho biết cô rất quan tâm tới bé gái và mong muốn có thể tiếp tục đồng hành, giúp đỡ em trong tương lai. Người phụ nữ thậm chí bày tỏ mong muốn trở thành mẹ đỡ đầu của đứa trẻ nếu điều kiện cho phép.

Từ một âm thanh tưởng như tiếng mèo kêu giữa đêm, quyết định bước ra khỏi nhà kiểm tra của người phụ nữ đã trở thành khoảnh khắc quan trọng giúp một sinh mạng nhỏ được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Theo RPC, CBN Curitiba, Portal aRede