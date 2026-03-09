Nghệ sĩ Việt ở Mỹ: Có lần, tôi phải nói thẳng rằng "nếu chị cứ thái độ đó, tôi chặn chị luôn"

Vừa qua, danh hài Thúy Nga đã tâm sự chuyện nghệ sĩ đi bán hàng online tại Mỹ để mưu sinh, kiếm sống. Cô nói: "Tôi bán hàng online thế này gặp nhiều vấn đề lắm, không đơn giản như mọi người nghĩ.

Vừa rồi tôi ship một đơn hàng cả nghìn đô sang Canada nhưng bên bưu điện ship nhầm sang tận Úc. Suốt 1 tháng trời chị khách của tôi bên Canada không nhận được mới hỏi tôi.

Tôi check bên bưu điện thì họ mới bảo tôi là đơn hàng đó đã sang tận Úc, phải làm thủ tục để chuyển hàng lại. Tôi phải đợi thêm một tháng nữa hàng mới chuyển lại Mỹ nhưng bị giam hàng ở kho, không trả về cho tôi hay chuyển sang Canada được.

Đơn hàng đó rất lớn, là cả một thùng hàng to nên riêng tiền ship phải hơn 100 đô vậy mà tôi phải chấp nhận lấy về rồi giải quyết.

Tôi phải giục lên giục xuống vẫn không thấy hàng đâu. Đến đúng 3 tháng sau thì tự nhiên chị khách bên Canada bảo đã nhận được hàng. Như vậy, để bán được một đơn hàng như thế tôi mất tới 3 tháng trời.

Tôi là nghệ sĩ bán hàng thật nhưng tính rất sòng phẳng, mất hàng của khách là tôi đền ngay. Tôi là nghệ sĩ nên phải có uy tín.

Nhưng nhiều người biết tôi là nghệ sĩ nên hăm dọa tôi, gây áp lực, lâu không thấy hàng là đòi lại tiền, dọa bóc phốt trên mạng, khủng bố điện thoại hàng chục cuộc. Tôi sợ những người như vậy lắm. Tôi mà bị ai hăm dọa là chặn số điện thoại luôn.

Tất cả các đơn hàng bị mất hay gặp trục trặc tôi đều giải quyết hết. Chưa bao giờ tôi bỏ đi.

Có những người bình luận rất nặng nề. Có lần tôi đã phải nói thẳng rằng nếu chị cứ thái độ đó tôi sẽ chặn chị luôn.

Tôi buôn bán vất vả, nhất là mùa Tết. Tôi làm cả ngày, một đêm ngủ được có 2 tiếng, không còn sức mà thở, rất mệt mỏi.

Bây giờ qua Tết rồi tôi mới có thời gian ngồi giải quyết các đơn hàng bị mất cho mọi người, ship lại toàn bộ. Có những người mua đơn hàng cả nghìn đô bị mất hàng tôi cũng phải ship trả lại cho người ta hết. Nhiều người không hiểu, làm tôi stress vô cùng".