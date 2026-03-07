Nam nghệ sĩ 86 tuổi bệnh nặng: Đuổi vợ khỏi nhà, nửa đêm đòi ra đường

Mới đây, kênh Ẩm thực và sự kiện đã tới thăm nghệ sĩ Phương Bình hiện đang sống trong cảnh khó khăn.



Nghệ sĩ Phương Bình năm nay đã 86 tuổi, mắc nhiều bệnh nan y, tuổi cao sức yếu nên bị lẫn, lúc nhớ lúc quên. Ông sống cùng vợ trong một căn nhà lợp tôn chật hẹp nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Căn nhà hiện đang dột nát, gặp nhiều vấn đề. Sàn nhà bị lún nên mỗi lần mưa là nước ngập vào nhà.

Nghệ sĩ Phương Bình và vợ

Cách đây hơn một năm, nghệ sĩ Phương Bình vẫn thi thoảng đi hát ở nhà hàng hoặc các quán nghệ sĩ. Nhưng hiện tại đã lẫn, trí nhớ giảm sút, lúc nhớ lúc không và cao tuổi nên ông không còn đi hát được, gia cảnh vô cùng khó khăn.



Vợ nghệ sĩ Phương Bình buồn bã ngồi ngoài cửa chia sẻ: "Ông ấy lẫn rồi nên cứ đuổi tôi ra khỏi nhà, thành ra tôi cứ phải ngồi ở cửa. Mới ăn xong thì ông ấy bảo tôi chưa cho ăn, đòi ăn nữa. Tôi bảo ăn rồi không ăn nữa thì ông ấy nói "bà đi đi, tôi không muốn gặp bà nữa".

Ông ấy lẫn nặng rồi nên tôi nói ông ấy cũng không nghe, cứ kiếm chuyện với tôi. Chân ông ấy không đi được nữa, cứ đứng lên là sụp xuống. Nửa đêm ông ấy bật dậy đòi đi ra đường. Tôi canh hoài mệt quá nên kệ. Chân ông ấy đau lắm, không đi nổi mà cứ cố lê ra đường.

Hôm qua tôi mới cho ông ấy đi tiêm vào hai đầu gối thì nay mới đi được một chút".

Nghệ sĩ Phương Bình hiện đang rất yếu. Lúc trước ông còn ngồi được để đón tiếp khách tới chơi nhưng giờ chỉ nằm một chỗ, không dậy nổi, cũng không còn nhớ ai với ai.

Thậm chí, ngay cả người vợ luôn kề cận chăm sóc hàng ngày, nghệ sĩ Phương Bình nhiều lúc cũng quên mất bà là ai, nên thường gây chuyện. Biết chồng bệnh nặng và đã lẫn nên vợ nam nghệ sĩ cũng cố gắng chịu đựng.

Nghệ sĩ Phương Bình có sự nghiệp nhiều dấu ấn. Ông từng được trao huy chương vàng Thanh Tâm năm 1967. Ông là giọng ca quen thuộc của sân khấu cải lương, từng nổi tiếng với các vai diễn Áo Vũ Cơ Hàn (vở Tâm sự loài chim biển), Mộ Dung Thạch (vở Kiếp nào có yêu nhau), Hoàng Anh (vở Giọt máu chung tình).