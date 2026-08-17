Nghệ sĩ Vân Dung nói thẳng mối quan hệ với mẹ chồng

"Quan điểm của mẹ chồng tôi là con dâu thích gì cứ nói, cái gì không bằng lòng mẹ sẽ nói thẳng luôn" – nghệ sĩ Vân Dung nói.

Mới đây, tại chương trình Lời tự sự, nghệ sĩ Vân Dung đã chia sẻ quan điểm về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu.



Vân Dung

Cô nói: "Khoảng cách mẹ chồng con dâu với tôi là không có. Tôi luôn coi mẹ chồng tôi như mẹ đẻ. Có rất nhiều chuyện tôi hay tâm sự với mẹ chồng và thường hỏi ý kiến mẹ về mọi thứ.

Tôi không phải gồng người lên khi nói chuyện với mẹ chồng, không phải lo giữ ý tứ, khép nép. Mẹ chồng tôi là người rất hiện đại, biết cách quan tâm đến con dâu. Không bao giờ bà bắt con dâu phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói.

Quan điểm của mẹ chồng tôi là con dâu thích gì cứ nói, cái gì không bằng lòng mẹ sẽ nói thẳng luôn, bản thân mẹ cũng không cần ý tứ gì cả".

Vân Dung từng đi thi Hoa hậu Việt Nam và lọt tot 15. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ lại thốt lên khi nhắc tới thành tích này: "Xấu hổ lắm! Thực ra thì ngày xưa tôi đi thi thật, nhưng không phải thi cho tôi.

Ban đầu là tôi đi cổ vũ cho chị gái. Chị gái tôi cao 1m72, rất xinh đẹp. Không hiểu sao tôi lại lùn hơn chị, có 1m60. Tôi tủi thân lắm. Tôi cứ nghĩ do hồi nhỏ mình hay phải đi gánh nước nên không cao bằng chị. Vì thế nên bây giờ cứ nhắc tới chuyện đó tôi lại xấu hổ.

Người ta tự hào về việc đi thi hoa hậu vì họ xinh, cơ thể đẹp còn với riêng tôi thì không tự tin. Tôi ngược lại, bước lên sân khấu mà đóng vai xấu, hóa thân thật xấu thì tôi lại tự tin.

Còn nếu ai khen tôi xinh thì tôi lại thấy sợ, thấy mình cứ hèn hèn. Tôi nghĩ mình không xinh nên nếu được khen xinh thì tôi ngại lắm. Tôi nghĩ, mình cứ xấu thì mình tự tin luôn".

Nghệ sĩ Vân Dung từng khiến khán giả bất ngờ khi đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1992. Khi ấy mới 16 tuổi, cô sở hữu vóc dáng thon thả, nụ cười rạng rỡ cùng sự tự tin, hồn nhiên của tuổi trẻ. Dù chỉ dừng chân ở top 15, cuộc thi đã trở thành một kỷ niệm đẹp và bước đệm đáng nhớ trong đời cô.

Sự duyên dáng trên sân khấu nhan sắc ngày đó sau này được cô mang trọn vào sự nghiệp hài kịch lừng lẫy. Đến nay, mỗi khi nhìn lại hình ảnh "Táo Bà" đi thi hoa hậu, khán giả lại thêm yêu mến nét nét hóm hỉnh và cá tính độc đáo của cô.