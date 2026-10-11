Nghệ sĩ Trần Hồng Nhung, Nguyễn Thị Mỹ Dung kể chuyện Hà Nội bằng tiếng đàn trong “Hướng về Hà Nội”

Qua phần trình diễn của Trần Hồng Nhung và Nguyễn Thị Mỹ Dung, tác phẩm quen thuộc của nhạc sĩ Hoàng Dương được thể hiện với màu sắc trầm lắng, giàu cảm xúc.

Tối 10/10, tại chương trình “Bản giao hưởng Hà Nội” diễn ra ở Nhà hát Hồ Gươm, nghệ sĩ cello Trần Hồng Nhung và nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trình diễn tác phẩm “Hướng về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Dương. Phần hòa tấu mang đến cách thể hiện mới cho ca khúc quen thuộc, qua sự kết hợp giữa tiếng cello trầm ấm, giàu cảm xúc và tiếng piano tinh tế.

Nghệ sĩ Trần Hồng Nhung thể hiện tác phẩm "Hướng về Hà Nội".

Trong tiết mục, Trần Hồng Nhung đảm nhiệm phần giai điệu chính bằng tiếng cello, trong khi Nguyễn Thị Mỹ Dung tạo nền hòa âm, kết nối các lớp giai điệu và phối hợp với dàn nhạc. Không có giọng hát, tác phẩm vẫn truyền tải được tinh thần trữ tình và tình cảm dành cho Hà Nội thông qua sự tương tác giữa các nhạc cụ.

Xuất hiện trong bộ đầm nhung đỏ cùng mái tóc xù đã trở thành dấu ấn cá nhân, Trần Hồng Nhung gây chú ý bởi phong cách khác biệt với hình dung thường thấy về một nghệ sĩ nhạc cổ điển. Trong phần trình diễn, tiếng đàn của cô có độ sâu và sức nặng cảm xúc, với những khoảng lắng rõ ràng cùng các đoạn nhạc được đẩy lên đầy nội lực. Cách thể hiện giàu năng lượng nhưng vẫn có sự kiểm soát giúp nữ nghệ sĩ truyền tải tinh thần trữ tình của tác phẩm mà không sa vào phô diễn kỹ thuật.

Sinh năm 1995 tại Thái Nguyên, Trần Hồng Nhung có tuổi thơ nhiều khó khăn. Cô vắng mẹ từ nhỏ, lớn lên bên người cha là quân nhân giải ngũ trong hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, cha lại mắc trọng bệnh. Nhận thấy cháu có năng khiếu âm nhạc, NSND Trần Thị Mơ đã đưa Nhung về Hà Nội từ năm cô sáu tuổi để theo học nghệ thuật. Nhạc sĩ Hoàng Dương, nghệ sĩ cello và nhà sư phạm có uy tín, cũng góp phần định hướng con đường âm nhạc của cô.

Sau thời gian học tập trong nước, Trần Hồng Nhung sang Nga theo học chuyên ngành cello tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Nga Gnessin. Việc thích nghi với ngôn ngữ, môi trường đào tạo và cuộc sống xa nhà đặt ra nhiều thử thách với nữ nghệ sĩ trẻ. Cô tốt nghiệp song bằng biểu diễn và sư phạm, tham gia dàn nhạc trẻ châu Á và giành giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế.

Những năm tháng học tập và biểu diễn góp phần hình thành nền tảng chuyên môn cũng như phong cách nghệ thuật riêng của Trần Hồng Nhung. Ở cô, sự nghiêm cẩn của đào tạo cổ điển được kết hợp với cá tính mạnh mẽ và bản lĩnh sân khấu. Trong “Hướng về Hà Nội”, nữ nghệ sĩ thể hiện những sắc thái da diết, có lúc dồn nén, quyết liệt nhưng vẫn giữ được sự tinh tế cần thiết của một tác phẩm giàu chất trữ tình.

Khoảnh khắc nghệ sĩ Nguyễn Thị Mỹ Dung chụp hình lưu niệm tại chương trình.

Đồng hành cùng Trần Hồng Nhung là nghệ sĩ piano Nguyễn Thị Mỹ Dung, người đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc tạo dựng không gian hòa âm và kết nối các lớp giai điệu của tiết mục. Nếu cello mang đến những đường nét giàu cảm xúc, tiếng piano góp phần nâng đỡ, bổ sung và mở rộng khả năng biểu đạt của tác phẩm.

Bắt đầu học piano từ năm bảy tuổi, sau 18 năm theo đuổi âm nhạc, Nguyễn Thị Mỹ Dung tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Piano biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Hiện cô là giảng viên piano tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đồng thời tham gia tổ chức các cuộc thi âm nhạc quốc tế và những chương trình có ý nghĩa với cộng đồng.

Trong “Hướng về Hà Nội”, phần piano không đơn thuần giữ vai trò đệm cho cello. Cách xử lý của Mỹ Dung tạo nền tảng hòa âm, điều tiết nhịp điệu và giúp các đoạn chuyển tiếp diễn ra liền mạch. Khi cello dẫn dắt giai điệu, piano nâng đỡ và bổ sung; ở những thời điểm hai nhạc cụ cùng phát triển, sự phối hợp tạo nên chiều sâu cho phần hòa tấu.

Sự ăn ý giữa hai nghệ sĩ đòi hỏi khả năng lắng nghe và nắm bắt sắc thái của nhau. Mỗi người vừa phải làm chủ nhạc cụ, vừa phải phối hợp về nhịp điệu và ý đồ biểu đạt để bảo đảm tính thống nhất của tác phẩm. Qua phần trình diễn, thế mạnh riêng của Trần Hồng Nhung và Nguyễn Thị Mỹ Dung được thể hiện trong mối quan hệ bổ trợ, thay vì tách rời khỏi tổng thể âm nhạc.

“Hướng về Hà Nội” được nhạc sĩ Hoàng Dương sáng tác trong giai đoạn 1953-1954, từ nỗi nhớ thành phố khi ông phải rời xa nơi mình gắn bó. Sức sống của tác phẩm không chỉ đến từ hoàn cảnh ra đời mà còn nằm ở giai điệu trữ tình, thể hiện tình cảm sâu nặng dành cho Hà Nội.

Khi được chuyển tải bằng cello, piano và dàn nhạc giao hưởng, tác phẩm mở ra một cách tiếp cận khác với những phiên bản có giọng hát. Người nghe tập trung nhiều hơn vào giai điệu, sắc thái và sự tương tác giữa các nhạc cụ. Qua đó, tinh thần của nguyên tác vẫn được giữ lại, đồng thời cho thấy khả năng biểu đạt đa dạng của âm nhạc giao hưởng.

Chương trình “Bản giao hưởng Hà Nội” được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là Thành phố Vì hòa bình, với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”. Thông qua các tác phẩm âm nhạc gắn với Hà Nội, chương trình kết nối những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa với đời sống nghệ thuật hôm nay.

Trong tổng thể chương trình, “Hướng về Hà Nội” là một trong những tiết mục khai thác khía cạnh trữ tình của âm nhạc về Thủ đô. Qua phần trình diễn của Trần Hồng Nhung, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Dương tiếp tục được giới thiệu đến công chúng qua hình thức hòa tấu, cho thấy khả năng chuyển tải giai điệu quen thuộc bằng những nhạc cụ khác nhau.