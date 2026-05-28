Hồng Nhung: "Anh Cường Tống chỉ nhắn: Em bây giờ mình gặp nhau được không?"

Giữa thời đại âm nhạc chạy theo tốc độ của xu hướng, những sản phẩm đòi hỏi người nghe phải chậm lại để cảm nhận ngày càng hiếm. Trong khoảng lặng ấy, album Walking in Silence của nhạc sĩ Cường Tống và nghệ sĩ cello Trần Hồng Nhung xuất hiện như một cuộc đối thoại nội tâm bằng cello và piano – nơi những cảm xúc cô độc, mất phương hướng và chữa lành được kể bằng âm nhạc thay vì ngôn từ.

Nhạc sĩ Cường Tống.

Ít ai biết, để hoàn thành album gồm 9 tác phẩm này, Cường Tống đã mất hơn một thập kỷ tích góp cảm xúc từ quãng thời gian sống xa quê tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

“Có những đêm khoảng 1–2 giờ sáng tôi mới đi bộ. Đi quanh khu Olympic, quanh sân vận động Tổ Chim khoảng một, hai tiếng rồi lại về làm việc đến sáng. Ngày nào cũng gần như chỉ có công việc thôi”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Anh cho biết Walking in Silence không được tạo ra từ một kế hoạch sản xuất âm nhạc thông thường mà giống như sự tích tụ của ký ức suốt 11 năm sống nơi đất khách.

“Có lúc thức dậy, tôi tự hỏi tại sao mình vẫn ở Trung Quốc? Tại sao không phải ở nhà mà lại ở một nơi xa như thế. Chỉ đến khi có những khoảng lặng hiếm hoi, cảm giác đó mới ùa tới”, anh kể.

Cường Tống và Hồng Nhung.

Theo Cường Tống, phần lớn chất liệu cảm xúc trong album đến từ trải nghiệm yêu xa, cô đơn và áp lực cuộc sống nơi xứ người.

“Tất cả tác phẩm trước nay tôi viết đều gắn với câu chuyện của chính mình. Những mối tình thời ở Trung Quốc gần như đều là yêu xa hoặc rồi cũng thành xa. Cuộc sống ở Bắc Kinh rất bận gần như chỉ có công việc. Ban đêm mới là khoảng thời gian riêng để tôi sống với âm nhạc”, anh nói.

Nếu piano đại diện cho phần suy nghĩ nội tâm thì cello trong album lại trở thành nơi cảm xúc được cất thành tiếng. Đó cũng là lý do Cường Tống tìm đến Trần Hồng Nhung – nghệ sĩ cello mà anh cho rằng đủ tinh tế để đi cùng mình trong một dự án “rất lộ cảm xúc”.

“Nhìn vào bản nhạc hoặc nghe demo thì nhiều người nghĩ cello sẽ chơi khá dễ. Nhưng khi thu thực tế thì rất nhiều phần kỹ thuật lại cực khó để thể hiện đúng tinh thần”, nam nhạc sĩ nói, tiết lộ quá trình sản xuất album kéo dài gần 3 năm.

Nghệ sĩ Cello Hồng Nhung.

Về cơ duyên hợp tác, Trần Hồng Nhung cho biết cuộc gặp đầu tiên của cả hai diễn ra rất giản dị.

“Anh Cường chỉ nhắn: Em bây giờ mình gặp nhau được không?. Anh ấy không nói anh có cái này hay lắm hay dự án lớn gì đâu. Chỉ là một buổi cà phê rồi kể cho tôi nghe câu chuyện, tâm trạng của anh ấy và hỏi: Em có muốn là một phần trong câu chuyện đó không?", nữ nghệ sĩ nhớ lại.

Điều khiến cô nhận lời không phải vì biết rõ album sẽ như thế nào mà bởi sự cởi mở trong âm nhạc và cảm xúc mà người đồng hành mang đến.

“Thật ra lúc đầu tôi còn chưa biết nó là cái gì nữa. Nhưng tôi là người cởi mở với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Khi chơi, tôi phải biến câu chuyện của anh ấy thành cách cảm nhận của mình để cùng tạo nên một sản phẩm chung”, cô chia sẻ.

Sau nhiều năm hoàn thiện, tác phẩm khiến Cường Tống tâm đắc nhất là Meaning of Life – bản nhạc được anh xem như sự tổng hòa của hơn một thập kỷ trải nghiệm nơi đất khách.

“Đó là tác phẩm có tất cả những chất liệu trong tôi: nhẹ nhàng, mãnh liệt, cả những góc khuất nhất. Nhưng tôi không muốn kể câu chuyện của riêng mình mà muốn người nghe tìm thấy câu chuyện của họ trong đó”, anh nói.

Trần Hồng Nhung cho biết điều khiến cô xúc động nhất không hẳn là thành phẩm cuối cùng mà là hành trình cùng nhau làm việc.

“Có những ngày rất mệt, nhưng vẫn phải nhìn nhau để làm tiếp những gì hôm qua chưa làm được. Điều khiến tôi xúc động nhất chính là cả quá trình ấy”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Album Walking in Silence gồm 9 tác phẩm, dự kiến phát hành trên các nền tảng YouTube, Spotify và Apple Music vào ngày 29/5.

Cường Tống là nhạc sĩ, pianist và nhà sản xuất âm nhạc theo đuổi dòng khí nhạc, hòa âm điện ảnh và sáng tác hàn lâm. Năm 2007, khi mới 19 tuổi, anh giành giải Nhất Concours Mùa Thu – một trong những giải thưởng uy tín của âm nhạc cổ điển Việt Nam. Sau đó, Cường Tống nhận học bổng toàn phần sang Trung Quốc, có khoảng 13 năm học tập và làm việc trong môi trường âm nhạc chuyên nghiệp. Tại đây, anh theo học piano, sáng tác, hòa âm phối khí, jazz; đồng thời tham gia nhiều dự án âm nhạc cho phim ảnh, game, đại nhạc hội và biểu diễn cùng các dàn nhạc giao hưởng lớn như Dàn nhạc Giao hưởng Học viện Âm nhạc Trung Quốc hay Dàn nhạc Giao hưởng Thiên Tân. Trần Hồng Nhung được đánh giá là một trong những nghệ sĩ cello trẻ nổi bật của Việt Nam với nền tảng đào tạo quốc tế. Sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, cô học cello từ năm 6 tuổi dưới sự hướng dẫn của GS.NGND Hoàng Dương. Hai năm liên tiếp 2013–2014, Hồng Nhung được tuyển chọn vào Asian Youth Orchestra – một trong những dàn nhạc trẻ hàng đầu châu Á, đồng thời trở thành nghệ sĩ cello người Việt duy nhất giữ vị trí Concertmaster. Trong quá trình học tập và biểu diễn quốc tế, cô giành Giải Ba Concours Prokofiev tại Moscow, Giải Nhất Concours Suzdal toàn Nga năm 2017, đồng thời lọt Top 100 nghệ sĩ trẻ triển vọng châu Âu tại Liên hoan Viva Cello 2018. Hồng Nhung từng theo học song bằng tại Tchaikovsky Moscow State Conservatory và Gnessin Russian Academy of Music – hai cơ sở đào tạo âm nhạc cổ điển danh tiếng của Nga.



