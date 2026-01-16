Kimmese vừa trình làng mini album mang tên "For My People", đây là mini album được Kimmese ấp ủ trong giai đoạn bản thân nhiều chiêm nghiệm. Thay vì khai thác rap theo hướng mạnh mẽ quen thuộc, Kimmese đưa chất rap và R&B hòa quyện cùng âm nhạc giao hưởng, tạo nên không gian âm nhạc chậm rãi, giàu chiều sâu và cảm xúc nội tâm.

"For My People" gồm 4 ca khúc: Trong lòng thủ đô, Lost Child, Pull Up và Tuyến Tính. Mỗi ca khúc là một câu chuyện cá nhân xoay quanh hành trình buông bỏ lo âu, đối diện với chính mình để tìm thấy hy vọng từ những điều rất đời thường.

Bên cạnh sự tái hợp của Kimmese với Suboi và Tuimi – những cái tên gắn bó với cô trong những năm đầu sự nghiệp, góp phần tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại trong hành trình âm nhạc. Trong MV Trong lòng thủ đô quy tụ nhiều gương mặt đến từ các lĩnh vực hiphop, chơi xe, breakdance và âm nhạc như Lil' Kani và JustaTee.

Kimmese

Cường Tống

Sự chú ý trong sản phẩm lần này của Kimmese lại chính là producer Cường Tống - một cái tên còn khá mới trong làng nhạc Việt. Cường Tống sinh năm 1987 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con trai của cố nhạc sĩ Đức Minh - tác giả của Em là hoa Pơ-lang, Trên biển quê hương, Đất mỏ quê ta… Cường Tống tốt nghiệp tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, là học trò xuất sắc của Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà, NSND Đặng Thái Sơn, NSƯT Nguyễn Hữu Tuấn, giành giải nhất piano tại giải Concours Mùa thu.

Sau đó anh đi du học và tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn piano tại Học viện âm nhạc Bắc Kinh. Cường Tống có một thời gian làm nghề rực rỡ và được săn đón tại thị trường âm nhạc của đất nước tỷ dân. Anh là người làm âm nhạc cho 12 tác phẩm phim ảnh "ăn khách" của Trung Quốc như: Hoạ Bì (Tình Tai), Mười ngày đêm kỳ diệu (2020); sáng tác nhạc phim Chiến thần thiếu niên Chu Du (2020); sản xuất âm nhạc cho phim Văn Triều Vinh (2018), Đại anh hùng (2018), Tam Quốc: Chiến binh bất bại (2021)...

Cường Tống có sự nghiệp rực rỡ ở Trung Quốc trước khi trở lại thị trường Việt Nam.

Vừa qua, 11/2025 Cường Tống chính thức "gia nhập" đường đua nhạc Việt khi phát hành mini album khí nhạc mang tên "Hồi ảnh âm nhạc", sản phẩm nhận được phản hồi tốt từ khán giả và được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Được biết, mối duyên để Kimmese kết hợp với Cường Tống là sựu giới thiệu của nhạc sĩ Dương Thụ. "Thực ra cơ duyên bắt đầu từ sự kết nối của nhạc sĩ Dương Thụ, sau khi tôi có làm việc với bác ở một vài dự án. Từ đó, hai anh em có nhiều dịp trò chuyện hơn và tôi được nghe Kim không chỉ qua những câu chuyện đời mà trực tiếp qua các bản demo mới, từ giai điệu, cấu trúc cho đến ca từ.

Khi nghe demo và đọc lời tôi cảm nhận rất rõ một Kimmese trầm hơn, điềm tĩnh hơn, thành thật hơn. Những câu chữ ấy không cố tạo hình ảnh hay chứng minh điều gì mà phản ánh đúng nội tâm và những trải nghiệm đã tích tụ sau một thời gian dài Kim im lặng. Kim không cố phô diễn trưng trổ kỹ thuật, mà thật thà kể câu chuyện và nội tâm của mình", Cường Tống chia sẻ mối duyên khi kết hợp với Kimmese.

Ở trong lòng thủ đô sự giao thoa giữa chất liệu hiện đại và cổ điển không chỉ tạo nên màu sắc âm nhạc khác biệt mà còn đánh dấu hướng tiếp cận mới của Kimmese trong hành trình sáng tạo. Với sản phẩm lần này, đây được xem là dấu mốc cho quá trình trưởng thành trong tư duy nghệ thuật của Kimmese, khi rap không còn đứng riêng lẻ mà hòa quyện cùng nhạc giao hưởng để kể những câu chuyện rất đời, hướng tới sự đồng cảm và kết nối với khán giả.

Cường Tống cũng cho biết, điều anh đánh giá rất cao ở Kimmese đó là tinh thần làm việc, sáng tạo. Cô rất dụng công, đầu tư "thu live dàn nhạc", sáng tạo nhưng vẫn giữ được "chất" vốn có. "Quá trình làm việc giữa tôi và Kimmese giống như một cuộc đối thoại hơn là một quy trình sản xuất. Kim mang đến tinh thần hip-hop rất trực diện, rất đời còn tôi tìm cách mở rộng không gian âm nhạc để những câu chuyện ấy có thêm chiều sâu, thông qua cấu trúc, hòa âm và cách đặt rap trong một tổng thể mang hơi hướng giao hưởng, kết hợp với chất liệu dân ca. Có nhiều thử nghiệm, khó nhất là làm sao để mọi thứ không trở nên phô diễn, để âm nhạc luôn phục vụ câu chuyện và cảm xúc của Kim", Cường Tống bày tỏ.

Cũng theo Cường Tống, anh cho rằng việc kết hợp rap với dân ca và giao hưởng ở Trong lòng thủ đô là một cách mở rộng biên độ cảm xúc, để hip-hop có thể đối thoại với nhiều không gian âm nhạc hơn mà vẫn giữ được căn tính của nó. Cách làm mới của Kimmese là một mảnh ghép mới, một hơi thở khác cho hip-hop và rap Việt, nơi âm nhạc vẫn rất đời, rất thật, nhưng có thêm chiều sâu và không gian để lắng nghe.