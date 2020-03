Nghệ sĩ Mạc Can: "Tính tôi tự trọng, tôi không xin một đồng xu nào của ai hết"

Mới đây, trên kênh Youtube của ông trùm công ty giải trí Color Man (Bửu Điền) đã đăng tải một clip dài quay lại cảnh anh tới thăm nhà nghệ sĩ Mạc Can.



Tại đây, Color Man đã tặng hai phong bì cho nghệ sĩ Mạc Can để ủng hộ ông. Trong đó có một phong bì của anh và một phong bì 5 triệu được một mạnh thường quân bên Canada gửi về.

Nghệ sĩ Mạc Can xúc động nhận tấm lòng của Color Man. Ông còn đứng khoanh tay để tỏ lòng trân quý của mình.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Mạc Can cũng nói: "Tính tôi tự trọng, tôi không xin một đồng xu nào của ai hết. Tôi cảm thấy mình còn sống được nên dù khó khăn thế nào tôi cũng không há miệng xin ai hết.

Anh em giúp tôi, tôi đều gửi vào tiết kiệm chứ không động tới số tiền đó".

Tiếp lời nghệ sĩ Mạc Can, Color Man chia sẻ thêm: "Tôi biết, các cô các chú nghệ sĩ lớn tuổi như Mạc Can có lòng tự trọng cao lắm. Ai có lòng thì các cô các chú rất quý, nhưng không cầu xin lòng trắc ẩn.

Họ không thích ai đó thương hại họ mà muốn được thương quý, thương mến. Họ không cầu cạnh ai hết".

Trong lúc trò chuyện, nghệ sĩ Mạc Can có giới thiệu cho Color Man xem bản in đầu tiên và các lần tái bản của tác phẩm Tấm ván phóng dao (tiểu thuyết làm nên tên tuổi cho ông).

Bản in đầu tiên và các lần tái bản của tác phẩm Tấm ván phóng dao

Vừa nhìn thấy cuốn tiểu thuyết, Color Man đã lóe lên một ý định trong đầu. Anh gọi điện ngay cho đạo diễn Khương Dừa để lên kế hoạch chuyển thể tác phẩm này thành phim điện ảnh.

Nghệ sĩ Mạc Can biết vậy liền tỏ ra vui mừng, tặng luôn bản in đầu tiên của tác phẩm cho Color Man, kèm theo chữ ký của mình, dù trong tay ông chỉ còn duy nhất một cuốn của bản in đó.

Thông qua clip, khán giả thấy nghệ sĩ Mạc Can nói chuyện rất dí dỏm, hài hước, thể hiện một sự lanh lợi, linh hoạt, dù tuổi đã cao.

Tuy vậy, khi được Color Man khen rằng có khiếu diễn hài, nghệ sĩ Mạc Can lại từ chối và nói thẳng: "Người ta gọi tôi là danh hài tôi khó chịu quá. Tôi không phải danh hài, cũng chưa chắc có duyên hài".

Sau khi xem xong clip, mọi người đều yên tâm vì thấy nghệ sĩ Mạc Can vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn.