Nghệ sĩ đàn bầu Vân Trung giành Giải Ba tại Cuộc thi Âm nhạc Truyền thống quốc tế ở Kyrgyzstan

Mang tiếng đàn bầu Việt Nam đến Liên hoan Quốc tế Âm nhạc Truyền thống "Kochmondor Sanaty" trong khuôn khổ VI World Nomad Games 2026, nghệ sĩ Vân Trung đã xuất sắc giành Giải Ba hạng mục Nghệ thuật nhạc cụ (Instrumental Performance).

Theo kết quả chính thức được công bố tại Kyrgyzstan ngày 5/9, cuộc thi gồm ba nhóm nội dung: nghệ thuật kể chuyện/sử thi (storytelling), nghệ thuật nhạc cụ (instrumental) và nghệ thuật thanh nhạc - nhạc cụ (vocal-instrumental).

Ở hạng mục Instrumental Performance/Instrumental Art, đại diện Việt Nam nghệ sĩ đàn bầu Vân Trung (tên thật Nguyễn Thị Trung) được trao Giải Ba, kèm giải thưởng trị giá 50.000 som Kyrgyzstan. Giải thưởng được trao tại lễ bế mạc Liên hoan ngày 5/9/2026.

Nghệ sĩ Vân Trung nhận giải thưởng bên các nghệ sĩ nước bạn.

Nữ nghệ sĩ hạnh phúc khi tiếng đàn dân tộc được nhiều người yêu mến.

Người trao giải cho đại diện Việt Nam là GS.TS. Sulaiman Kayipov, học giả, nhà nghiên cứu văn hóa - dân gian và lịch sử, người có nhiều hoạt động nghiên cứu về văn hóa và các dân tộc Trung Á. Các nguồn học thuật quốc tế cũng ghi nhận ông với học hàm Professor và vai trò nghiên cứu khoa học tại Kyrgyzstan.

Đối với Vân Trung, việc xuất hiện tại một sân khấu quốc tế quy tụ những nghệ sĩ gìn giữ âm nhạc truyền thống từ nhiều quốc gia không chỉ nhằm chinh phục một cuộc thi. Quan trọng hơn, đó là cơ hội để tiếng đàn bầu Việt Nam được cất lên giữa một không gian văn hóa đa dạng của thế giới.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Điều ý nghĩa nhất đối với tôi khi đến với chương trình không chỉ là một giải thưởng mà là cơ hội để tiếng đàn bầu Việt Nam được vang lên trước bạn bè quốc tế. Tôi mong muốn thông qua âm nhạc có thể góp một phần nhỏ bé vào việc gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đến với thế giới".

Hình ảnh Vân Trung trên sân khấu.

Với một nhạc cụ chỉ có một dây, người nghệ sĩ phải làm chủ kỹ thuật, sắc thái và khả năng biểu cảm để tạo nên một thế giới âm thanh rộng lớn. Bởi vậy, sự hiện diện của đàn bầu Việt Nam tại cuộc thi cũng là một cách giới thiệu với bạn bè quốc tế về khả năng sáng tạo và chiều sâu của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Nghệ sĩ Vân Trung được đào tạo bài bản về âm nhạc truyền thống và tốt nghiệp Thủ khoa chuyên ngành Đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Không chỉ hoạt động biểu diễn, chị còn dành nhiều tâm huyết cho giáo dục âm nhạc dân tộc và việc đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với học sinh.

Hiện Vân Trung là Tổ trưởng Khối THPT tại Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Cầu Giấy, Hà Nội, đồng thời trực tiếp giảng dạy và phụ trách dàn nhạc dân tộc của nhà trường. Chị cũng đảm nhiệm công tác chuyên môn và đào tạo tại NBK Art Center.

Trong nhiều năm hoạt động, Vân Trung đã tham gia dàn dựng, đào tạo và đưa nhiều nhóm học sinh tham dự các sân chơi nghệ thuật trong và ngoài nước, đạt nhiều giải thưởng.

Ngoài nghệ thuật biể diễn, Vân Trung còn là một cô giáo.

Bên cạnh công tác giảng dạy, nữ nghệ sĩ từng tham gia các chương trình giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam tại Nga, Trung Quốc, Cuba, Thái Lan, Myanmar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Philippines, Mông Cổ và một số quốc gia khác; biểu diễn trong các chương trình giao lưu văn hóa, sự kiện đối ngoại, Tuần Việt Nam ở nước ngoài cũng như các chương trình đón tiếp khách quốc tế tại Việt Nam.

Giải thưởng tại Kyrgyzstan tiếp nối hành trình đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới của Vân Trung. Năm 2025, chị tham dự Asia Folk - Liên hoan Nghệ thuật Dân gian châu Á tại Mông Cổ, sự kiện có khoảng 170 nghệ sĩ đến từ 11 quốc gia và giành Cúp Bạc.