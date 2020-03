Nghe fan Marvel lý giải vai trò của từng viên đá vô cực khi Thanos thực hiện cú búng tay xóa sổ nửa dân số vũ trụ

Trong nhiều năm qua, khái niệm “đá vô cực” vẫn là một trong những đề tài xuyên suốt trong các phần phim của Marvel Studios .

Lần đầu xuất hiện rõ ràng nhất trong Captain America: The First Avenger (2011), những viên đá này lần lượt lộ ra vai trò của mình, kết nối các sự kiện trong phim, để rồi cuối cùng quy tụ toàn bộ siêu anh hùng về với sự kiện Avengers: Infinity War và Endgame .

6 viên đá vô cực là chủ đề xuyên suốt hơn 10 năm qua của MCU, đóng vai trò then chốt trong 2 phần phim Avengers mới nhất.

Nếu sở hữu cả 6 viên đá trong tay, về mặt lý thuyết mà nói, chúng ta có thể thực hiện gần như bất cứ điều gì mà mình muốn, giống như 1 điều ước ma thuật vậy. Còn trong MCU, tất cả xoay quanh tham vọng quét sạch 1 nửa dân số vũ trụ của gã Titan điên loạn Thanos.

Thế nhưng cái gì cũng có giá của nó. Một cú búng tay vô cực sẽ đổi lại một sự tàn phá cơ thể nặng nề, với Thanos và Hulk là cả cánh tay bị bỏng nặng, còn với Iron Man thì là mạng sống của mình.



Chúng ta đều biết uy lực của 6 viên đá này khủng khiếp thế nào rồi, nhưng vai trò của từng viên trong những cú búng tay là gì, có gì khác biệt hay không? Mới đây, người dùng Reddit Excelsior đã đăng tải bài phân tích của mình dưới dạng hình ảnh về nhiệm vụ của từng viên đá vô cực, thu hút được gần 8.000 lượt xem, 94% lượng upvote chỉ sau chưa đầy 24 giờ.

Phân tích khá hợp lý và thuyết phục của một Redditor về vai trò của từng viên đá vô cực trong cú búng tay của Thanos/Iron Man.

Cụ thể, người dùng này phân tích như sau: Viên Mind Stone có nhiệm vụ tìm kiếm và xác định sự sống trong vũ trụ; Viên Reality Stone sẽ xóa bỏ cơ thể của con người và những sinh vật khác; Viên Soul Stone để lấy đi sinh mạng;

Viên Power Stone sẽ cung cấp năng lượng đủ dùng cho cú búng tay mạnh mẽ này; Viên Space Stone đảm bảo cú búng tay sẽ diễn ra ở quy mô toàn vũ trụ; Viên Time Stone đảm bảo những cái tên bị ảnh hưởng sẽ bay màu cùng 1 lúc.



Rất nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận đồng tình với phân tích trên, tuy nhiên họ cho rằng vai trò của viên Space và Time nên hoán đổi cho nhau thì sẽ hợp lý hơn.

Thế nhưng nhìn chung, ở trên phim những cú búng tay chỉ diễn ra trong 1, 2 giây ngắn ngủi, nhưng thực chất đó lại là cả 1 quá trình cực kì chặt chẽ và khoa học: Tìm kiếm đối tượng, xóa sạch dấu vết từ cả thể xác đến linh hồn, và phải đảm bảo quy mô toàn vũ trụ để có thể khiến đúng 1 nửa dân số bay màu.

Ở đoạn đầu Endgame, khán giả cũng đã được biết 6 viên đá này đã bị Thanos phá hủy, trở về dạng nguyên tử để không ai có thể đảo ngược lại được cú búng tay của hắn. Đó cũng là lý do vì sao biệt đội Avengers đã phải quay ngược thời gian, mượn những viên đá từ những timeline khác để đưa những người bị bay màu trong Infinity War trở lại.

Cuối phim, Captain America đã nhận trách nhiệm trả lại những viên đá này về đúng timeline của chúng, tránh gây xáo trộn dòng thời gian cũng như các vũ trụ khác nhau.



Phase 4 của MCU sẽ chính thức trở lại với Black Widow, dự kiến ra mắt vào ngày 30/4 tới đây. Sau đó, các series The Falcon and The Winter Soldier và Wanda Vision sẽ lần lượt lên sóng trên Disney+, và cuối cùng phim điện ảnh The Eternals sẽ “chốt sổ” vào ngày 6/11.