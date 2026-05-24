Nghề “đưa người đi viện hộ” ở Trung Quốc đang hot như thế nào mà thu nhập gần 350 triệu/tháng?

Trần Hà
Nghề này đang phát triển ở Trung Quốc trong khoảng 1-2 năm trở lại đây. Kiếm trăm triệu/tháng và AI không thể thay thế được.

Theo chia sẻ từ cô gái 27 tuổi, công việc chính của cô và đội ngũ là hỗ trợ khách hàng trong toàn bộ quá trình đi khám chữa bệnh: Đưa đón, xếp hàng đăng ký, lấy thuốc, nhận kết quả xét nghiệm hay hướng dẫn các thủ tục tại bệnh viện.

Sau 3 năm làm nghề, cô đã xây dựng được một nhóm chuyên hỗ trợ khám bệnh với lượng khách hàng tích lũy khoảng 30.000 - 40.000 người. Mỗi ngày, đội ngũ này nhận khoảng 2-3 đơn dịch vụ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là khách hàng của dịch vụ này không chỉ có người già.

Nhiều phụ huynh có con nhỏ, bệnh nhân ngoại tỉnh hay người trẻ sống một mình cũng tìm người đưa đi viện hộ.

Ngoài người lớn tuổi sống một mình hoặc con cái không thể xin nghỉ làm để đưa cha mẹ đi viện, nhiều phụ huynh có con nhỏ, bệnh nhân ngoại tỉnh hay người trẻ sống một mình cũng tìm tới “đưa người đi viện hộ” như một giải pháp hỗ trợ.

Theo nhiều báo cáo tại Trung Quốc, nhu cầu với nghề này tăng nhanh trong vài năm gần đây do xã hội già hóa, bệnh viện ngày càng số hóa và quy trình khám chữa bệnh trở nên phức tạp hơn với người lớn tuổi.

Một số chuyên gia cho rằng sự bùng nổ của nghề “hộ tống y tế” còn phản ánh thực tế nhiều gia đình hiện đại không còn đủ thời gian chăm sóc người thân như trước.

Nhiều người ban đầu cho rằng đây chỉ là dịch vụ “đi khám hộ”, nhưng thực tế công việc của những người “đưa người đi viện hộ” rộng hơn khá nhiều.

Ngoài hỗ trợ thủ tục, họ còn cần có khả năng giao tiếp, ghi nhớ quy trình khám chữa bệnh và hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân trong thời gian đi viện.

Theo một số người trong nghề, có khách hàng lớn tuổi không biết sử dụng điện thoại để đăng ký khám online.

Có người đi khám một mình vì con cái ở xa.

Thậm chí nhiều bệnh nhân trẻ cũng cảm thấy áp lực hoặc lo lắng khi tự đi bệnh viện nên muốn có người đồng hành.

Những người này vừa đóng vai trò như một người thân, người đồng hành và cũng am hiểu rõ ràng các quy trình, thủ tục để mọi việc diễn ra nhanh nhất có thể.

Một số dịch vụ “đưa người đi viện hộ” tại Trung Quốc hiện còn mở rộng sang hỗ trợ bệnh nhân ngoại tỉnh, đưa đón tận nơi hoặc đi khám xuyên tỉnh thành.

Theo khảo sát từ các nền tảng tuyển dụng và dịch vụ tại Trung Quốc, mức giá cho một ca hỗ trợ khám bệnh dao động khoảng 100-600 NDT/lần (340 nghìn - 2 triệu đồng) tùy thời gian và mức độ phức tạp. Những trường hợp hỗ trợ điều trị dài ngày hoặc đi khám ở tỉnh khác có thể có giá cao hơn nhiều.

Thu nhập của nghề này hiện khá chênh lệch tùy lượng khách hàng và quy mô hoạt động.

Theo nhiều báo cáo về ngành “đưa người đi viện hộ”, người mới vào nghề thường kiếm khoảng vài nghìn tới vài chục nghìn NDT/tháng, trong khi những cá nhân có đội nhóm, lượng khách ổn định hoặc làm tại các thành phố lớn có thể đạt mức thu nhập cao hơn đáng kể.

Trường hợp cô gái họ Hoàng gây chú ý vì mức thu nhập tối đa khoảng 100.000 NDT/tháng. Tuy nhiên, cô cũng cho biết nghề này từng khiến mình nhận không ít lời bàn tán, hay rủi ro.

Song, nhiều cư dân mạng lại ủng hộ công việc này.

Không ít ý kiến cho rằng trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ rệt, nhu cầu với nghề “đưa người đi viện” sẽ tiếp tục tăng mạnh trong tương lai.

Một số chuyên gia tại Trung Quốc thậm chí nhận định các dịch vụ “đồng hành”, “hỗ trợ y tế cá nhân” hay chăm sóc người cao tuổi theo giờ sẽ còn phát triển mạnh trong tương lai, tương tự nhiều nghề dịch vụ mới từng gây bàn tán lúc mới xuất hiện.

Theo dữ liệu từ Trung Quốc, tính tới cuối năm 2024, nước này có khoảng 310 triệu người trên 60 tuổi, chiếm khoảng 22% dân số.

Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều ngành dịch vụ liên quan tới chăm sóc sức khỏe và người cao tuổi phát triển nhanh trong những năm gần đây.

Nguồn: HK01

