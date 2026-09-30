Sáng 28/9, bà Bùi Thị Châu nghe điện thoại của "cán bộ công an" gọi đến hướng dẫn thủ tục hành chính, rồi sau đó làm một việc mà kẻ lừa đảo không ngờ tới.

Cổng TTĐT Bộ Công an đăng tải, khoảng 8 giờ sáng 28/9, bà Bùi Thị Châu (sinh năm 1957, trú xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) nhận cuộc gọi của người lạ tự xưng Tuấn, cán bộ Công an xã Cẩm Trung gọi đến hướng dẫn thủ tục hành chính.

Trao đổi một lúc, bà thấy nghi ngờ nên không làm theo yêu cầu nào của đầu dây bên kia mà đến thẳng Công an xã trình báo. Công an xã vào cuộc xác minh, tuyên truyền về thủ đoạn giả danh cán bộ công an lừa đảo; bà Châu sau đó viết thư cảm ơn Công an xã.

Bà Bùi Thị Châu trực tiếp gửi thư cảm ơn Công an xã Cẩm Trung - Ảnh: Bộ Công an

Bà Châu không phải người duy nhất xử lý như vậy. Trước đó, báo Dân trí đưa tin một vụ tương tự ở Hải Phòng, bà cụ 74 tuổi nhận cuộc gọi giả danh công an phường, yêu cầu cung cấp căn cước và tài khoản ngân hàng. Bà dừng lại, liên hệ cảnh sát khu vực, được hướng dẫn khóa toàn bộ thẻ và tài khoản nên tài sản được bảo toàn.

3 dấu hiệu nhận ra cuộc gọi lừa đảo

Từ vụ việc, Công an xã Cẩm Trung khuyến cáo người dân không hoảng sợ, không làm theo yêu cầu của các đối tượng qua điện thoại, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; đồng thời tuyệt đối không chuyển tiền cho người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin.

Cơ quan Công an khi làm việc với công dân sẽ thực hiện theo quy định, không yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại để "phục vụ điều tra", "chứng minh tài sản" hoặc "chứng minh mình không liên quan đến vụ án".

Công an Hải Phòng kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an lừa người cao tuổi - Ảnh: Công an Hải Phòng

Như vậy, người dân nói chung, người cao tuổi nói riêng nên chú ý 3 dấu hiệu phổ biến của một cuộc gọi lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng.

Thứ nhất: Người gọi tự xưng là Công an, ngân hàng, bảo hiểm xã hội hoặc nhân viên cơ quan Nhà nước nhưng liên hệ bằng số điện thoại, tài khoản Zalo cá nhân thông báo có liên quan đến vụ án, khoản nợ, sai sót hồ sơ...

Thứ hai: Yêu cầu giữ bí mật, không được trao đổi với người thân; thúc giục chuyển tiền ngay hoặc đe dọa nếu không thực hiện ("làm ngay kẻo bị bắt", "tài khoản liên quan đến đường dây phạm tội")...

Thứ ba: Yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP, số tài khoản ngân hàng; gửi đường link, mã QR hoặc yêu cầu cài ứng dụng theo hướng dẫn; bật chia sẻ màn hình hoặc thực hiện nhận diện khuôn mặt...

Cảnh giác với chiêu "nhá máy 3 giây"

Không chỉ những chiêu trò lừa đảo nói trên, một số cuộc gọi nhỡ từ số lạ cũng tiềm ẩn rủi ro. Kẻ gian có thể sử dụng các đầu số 024, 022, 028 gọi nhá máy khoảng 3 giây rồi tắt để điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ.

Bài đăng trên website Công an Ninh Bình cho biết, mục đích của thủ đoạn này là xác thực số điện thoại còn hoạt động để dựng kịch bản lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, người nội trợ...

Nếu nhận được cuộc gọi như vậy, người dân tuyệt đối không gọi lại. Trường hợp bị làm phiền nhiều lần, cần chặn số và báo cho nhà mạng (có thể nhắn tin đến tổng đài 5656 theo cú pháp hoặc phản ánh qua website của nhà mạng).

Người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, dù đầu dây bên kia xưng danh là cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, tòa án, thuế… hoặc nhân viên ngân hàng. Đồng thời, tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người quen qua mạng.

* Nguồn thông tin: Bộ Công an, Công an Ninh Bình, Công an Đồng Tháp, Dân trí

