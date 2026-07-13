Ngày vui hoá bi thương: 13 người trên chuyến xe ăn cưới cùng tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn kinh hoàng

Ít nhất 13 người đã thiệt mạng, 5 người bị thương sau khi chiếc xe bán tải chở khách dự đám cưới bị kẹp giữa hai xe tải trên đường cao tốc ở Indonesia.

Theo hãng tin AP, ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi chiếc xe bán tải chở họ bị kẹp giữa hai xe tải khác trên một đường cao tốc ở Java, Indonesia vào chiều 12/7. Chiếc xe bán tải đang chở khách dự đám cưới trở về nhà sau buổi lễ tại làng Parean thì tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc ven biển phía bắc đông đúc gần làng Kiajaran Kulon thuộc huyện Indramayu.

Ông Undang Syarif Hidayat, trưởng đơn vị cảnh sát giao thông địa phương, cho biết chiếc xe bán tải chở người ngồi trên thùng xe đã giảm tốc và dừng gần điểm mở của dải phân cách để quay đầu thì bị một xe tải thùng chạy cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Cú va chạm khiến xe bán tải bị đẩy sang làn đường ngược chiều và tiếp tục bị một xe tải khác đâm trúng. Lực va chạm rất mạnh hất văng hàng chục người khỏi thùng xe xuống mặt đường.

Năm người sống sót đã được đưa vào bệnh viện với các vết thương từ nặng đến nhẹ. (Hình ảnh minh họa)

Năm người sống sót hiện được điều trị tại bệnh viện với các mức độ chấn thương khác nhau. Cảnh sát cũng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hãng tin AP dẫn lời ông Hidayat cho biết: "Vụ va chạm mạnh đã hất văng hơn chục người từ xe bán tải xuống đường cao tốc."

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ việc.

Theo AP