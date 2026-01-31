Ngày trở lại của Bầu Đức: HAGL lãi cao nhất lịch sử hơn 2.200 tỷ, tổng tài sản vượt mốc 1 tỷ USD

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 vừa công bố, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt 7.440 tỷ đồng, tăng trưởng gần 29% so với mức 5.783 tỷ đồng của năm trước, cao nhất trong lịch sử.

Động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ mảng nông nghiệp, trong đó doanh thu từ trái cây đóng góp 5.780 tỷ đồng, chiếm gần 78% tổng doanh thu và tăng mạnh so với con số 4.245 tỷ đồng của năm 2024. Ngược lại, doanh thu từ mảng chăn nuôi heo ghi nhận sự sụt giảm nhẹ, đạt khoảng 1.480 tỷ đồng.

Điểm nhấn trong bức tranh tài chính năm 2025 của doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch là lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 2.243 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ.

Riêng trong quý IV, lợi nhuận sau thuế đạt 931 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 209 tỷ đồng của quý IV/2024.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân chính dẫn đến biến động lợi nhuận quý cuối năm là do lãi từ hoạt động tài chính tăng thêm 1.074 tỷ đồng, chủ yếu nhờ các khoản lãi trái phiếu được các chủ nợ miễn giảm trong quá trình tái cơ cấu.

Khoản lợi nhuận tài chính này đã bù đắp cho phần lỗ khác tăng thêm 320 tỷ đồng do thanh lý tài sản không hiệu quả và chi phí chuyển đổi vườn cây.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, bảng cân đối kế toán của HAGL tại ngày 31/12/2025 cho thấy sự gia tăng đáng kể trong quy mô đầu tư dài hạn.

Tổng tài sản của tập đoàn đạt 26.892 tỷ đồng , tăng hơn 4.600 tỷ đồng so với đầu năm , chính thức vượt mốc 1 tỷ USD.

Đáng chú ý, khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng vọt từ 5.022 tỷ đồng lên 8.569 tỷ đồng.

Chi tiết thuyết minh cho thấy dòng vốn này đang tập trung chủ yếu vào chi phí phát triển vườn cây ăn quả với giá trị 7.617 tỷ đồng, gần gấp đôi so với số dư 3.941 tỷ đồng hồi đầu năm.

Số liệu này phản ánh định hướng dồn lực mở rộng diện tích vùng trồng của HAGL, đặc biệt là các loại cây ăn trái chủ lực như sầu riêng và chuối, nhằm chuẩn bị cho các chu kỳ khai thác thương mại trong tương lai.

Về cơ cấu nguồn vốn, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp đã có sự cải thiện sau các nghiệp vụ xử lý nợ. Vốn chủ sở hữu tăng mạnh từ 9.325 tỷ đồng lên 14.184 tỷ đồng nhờ khoản lợi nhuận giữ lại và đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.

Cụ thể, trong năm 2025, công ty đã hoàn tất phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ vay, giúp giảm áp lực tài chính và tăng vốn điều lệ. Nhờ đó, khoản lỗ lũy kế của tập đoàn đã giảm từ mức 1.436 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 730 tỷ đồng.

Ngay sau ngày kết thúc niên độ tài chính, HAGL tiếp tục thực hiện các bước đi nhằm làm sạch bảng cân đối kế toán. Vào ngày 16/1/2025, công ty công bố đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ hơn 91 triệu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Động thái này cùng với lượng tiền mặt và tiền gửi tăng lên mức gần 680 tỷ đồng vào cuối năm cho thấy dòng tiền của doanh nghiệp đang dần ổn định trở lại sau giai đoạn tập trung tái cấu trúc.

Trên thị trường chứng khoán, phản ứng trước thông tin tích cực từ báo cáo tài chính, cổ phiếu HAG kết phiên giao dịch ngày 30/1/2026 trong sắc xanh tại mức giá 17.250 đồng/cổ phiếu, tăng gần 1% so với tham chiếu. Thanh khoản duy trì ở mức tốt với hơn 3,8 triệu đơn vị được sang tay. Tính trong 6 tháng qua, thị giá HAG đã thiết lập mặt bằng giá mới, phục hồi mạnh mẽ từ vùng 13.000 - 14.000 đồng, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang trở lại mạnh mẽ cùng với bức tranh tài chính sáng màu của doanh nghiệp.﻿