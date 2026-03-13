Ngay sau khi Thủ tướng phát lệnh, 48 giờ sau ông Bùi Thành Nhơn đã đón đầu một “mỏ vàng” mới tại Việt Nam

Sáng 11/3 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển kinh tế bạc trên thế giới và định hướng thích ứng chính sách của Việt Nam. “Kinh tế bạc” – hay “kinh tế tóc bạc” là hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ phục vụ người cao tuổi, từ y tế, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, nghỉ dưỡng đến các dịch vụ hỗ trợ đời sống.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, xét về dài hạn, nền tảng chính trị và pháp lý cho phát triển kinh tế bạc tại Việt Nam đã dần được định hình thông qua nhiều chủ trương. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: " Điều quan trọng hiện nay là phải thống nhất nhận thức rằng người cao tuổi không phải là gánh nặng, mà chính là nguồn lực quý báu cho sự phát triển của đất nước nếu được chăm sóc, phát huy và khai thác đúng cách".

Chỉ 2 ngày sau khi Thủ tướng phát đi thông điệp thúc đẩy phát triển kinh tế bạc, ngày 13/3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và NovaGroup đã ký kết hợp tác nhằm triển khai các dịch vụ y tế chất lượng cao. Sự hợp tác được kỳ vọng sẽ kết hợp thế mạnh của một trong những trung tâm y khoa hàng đầu cả nước với nguồn lực đầu tư và hạ tầng của doanh nghiệp tư nhân.

Trong đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn quản trị bệnh viện. Về phía NovaGroup, doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm đầu tư toàn diện hạ tầng cho hệ thống phòng khám, bao gồm xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị y tế hiện đại, dựa trên tư vấn chuyên môn của bệnh viện để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh đạt chuẩn chất lượng cao.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Trần Thiện Thanh Thùy, Tổng Giám đốc NovaGroup cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành một trong những đơn vị tiên phong tham gia xây dựng hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam.

“Với mong muốn đi đầu trong xu hướng phát triển kinh tế bạc theo định hướng toàn cầu và theo chỉ đạo của Thủ tướng, NovaGroup sẽ đầu tư đồng bộ, có trọng tâm vào hạ tầng y tế, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Đồng thời, chúng tôi hướng tới xây dựng những không gian sống thân thiện, an toàn và phù hợp với người cao tuổi”, bà Thùy cho biết.

Ngày 13/3, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và NovaGroup đã ký kết hợp tác nhằm triển khai các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Theo lãnh đạo NovaGroup, việc tích hợp y tế – thể thao – nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe trong các khu đô thị và tổ hợp du lịch được dự báo sẽ trở thành một xu hướng phát triển quan trọng trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh dân số Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa nhanh.

Theo thỏa thuận hợp tác, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ hỗ trợ NovaGroup xây dựng các quy trình chuyên môn, phác đồ điều trị, cử các chuyên gia đầu ngành tham gia hội chẩn những ca bệnh phức tạp, đồng thời hỗ trợ các hoạt động khám ngoại trú, tầm soát sức khỏe và chẩn đoán hình ảnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng sẽ trực tiếp đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự y tế tại các phòng khám của NovaGroup, chuyển giao các quy trình kỹ thuật, kiến thức và kinh nghiệm y khoa, cũng như phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ y học vào thực tiễn khám chữa bệnh.

Trong giai đoạn đầu, NovaGroup dự kiến triển khai hệ thống Phòng khám Đa khoa với các dịch vụ trọng tâm gồm khám ngoại trú, tầm soát sức khỏe, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Phòng khám đầu tiên dự kiến được đặt tại khu đô thị NovaWorld Phan Thiết (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng), được xem là bước khởi đầu cho kế hoạch mở rộng mô hình chăm sóc sức khỏe này đến nhiều vị trí chiến lược khác trong hệ sinh thái của NovaGroup trong thời gian tới.