Động thái mới của Đèo Cả để nhập cuộc cho 'siêu' dự án đường sắt lớn nhất lịch sử

Đèo Cả đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực cho dự án đường sắt tốc độ cao

Theo Tập đoàn Đèo Cả, ngày 12/3, doanh nghiệp và Trường Bách khoa - Đại học Cần Thơ tổ chức buổi làm việc, ký kết Thỏa thuận hợp tác (MOU) nhằm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Thỏa thuận hợp tác này có trọng tâm là phối hợp xây dựng, triển khai chương trình đào tạo chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật giao thông.

Theo nội dung thỏa thuận, Đèo Cả sẽ phối hợp tổ chức các khóa tập huấn liên quan đến công trình đường sắt, cầu, hầm đường bộ, quản lý dự án. Đồng thời, Tập đoàn tạo điều kiện để giảng viên và sinh viên tham quan, học tập và thực tập tại các công trình, dự án do Tập đoàn triển khai. Các chuyên gia của Đèo Cả cũng sẽ tham gia góp ý, phản biện chương trình đào tạo và giảng dạy thỉnh giảng ở một số nội dung chuyên môn phù hợp.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, hai bên sẽ phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng liên quan đến hạ tầng giao thông, công trình ngầm và các lĩnh vực kỹ thuật có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Đèo Cả)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức đào tạo trong bối cảnh đất nước đang đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông, đặc biệt các lĩnh vực mới như đường sắt tốc độ cao và metro. Việc này sẽ đặt ra nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản, có kỹ năng thực hành tốt và sẵn sàng làm việc ngay.

Theo ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, trong bối cảnh hạ tầng giao thông còn rất nhiều dư địa tăng trưởng, việc đầu tư cho đào tạo phải đi trước một bước và phải gắn chặt với thực tiễn.

“Có nhiều tập đoàn lớn đang chuyển hướng tham gia lĩnh vực hạ tầng, nhưng do không chuẩn bị được đội ngũ con người nên phải 'vay mượn' nhân sự, phát sinh chi phí cao và khó xây dựng được chiến lược phát triển lâu dài. Với Đèo Cả, chúng tôi xác định phát triển con người là đầu tư nguồn 'nội lực' cốt lõi”, ông Hùng nói.

Theo TS. Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng Trường Bách khoa - Đại học Cần Thơ, trường hiện đang phát triển nhiều ngành đào tạo mới gắn với chiến lược phát triển hạ tầng giao thông của quốc gia, trong đó có ngành đường sắt tốc độ cao. Đây là lĩnh vực mới, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản từ chương trình đào tạo, nội dung học tập đến đội ngũ giảng dạy và môi trường thực hành. Vì vậy, sự đồng hành của Đèo Cả sẽ giúp nhà trường xây dựng chương trình sát thực tế hơn.

Dự án đường sắt tốc độ cao đòi hỏi đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên trình độ cao chưa từng có

Tại Phiên họp thứ bảy Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta cần phải tự lực, tự cường, chủ động tiếp nhận chuyển giao công nghệ, chuyển trạng thái từ "làm thuê" cho nhà thầu nước ngoài sang "làm chủ" và thuê chuyên gia, nhà thầu nước ngoài để triển khai các dự án đường sắt.

Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng chuẩn đào tạo, chương trình đào tạo và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đào tạo của ngành đường sắt tự chủ.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương xem xét theo thẩm quyền, quy định đối với kiến nghị của Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo nhân lực phục vụ các dự án đường sắt đáp ứng tiến độ, chất lượng.

Vào chiều 9/3, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp Tổ Phát triển nguồn nhân lực phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia. Cuộc họp nhằm triển khai công tác đào tạo, phát triển nhân lực đường sắt đáp ứng yêu cầu các dự án đường sắt và Quyết định số 2230/QĐ-TTg ngày 09/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng khẳng định, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà là điều kiện tiên quyết bảo đảm tiến độ đầu tư, chất lượng công trình, an toàn vận hành và khả năng làm chủ công nghệ quốc gia. Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị cùng tập trung trao đổi để sớm triển khai các công việc cụ thể trong thời gian tới.

Việc đào tạo nhân lực cho dự án đường sắt tốc độ cao phải đi trước một bước, tối thiểu 3-5 năm so với tiến độ đưa dự án vào khai thác (Ảnh: Bộ Xây dựng)

Theo báo cáo từ Vụ Tổ chức cán bộ, trong giai đoạn 2025-2030, Việt Nam cần đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy cho các cơ sở đào tạo. Ngoài ra, nước ta cũng cần đào tạo cho khoảng 5.000 người đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác, bảo trì cho các tuyến đường sắt đô thị.

Giai đoạn 2031-2035, Việt Nam cần đào tạo ít nhất 70.000 nhân lực, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn nhân lực giảng dạy cho các cơ sở đào tạo.

Tại giai đoạn này, Việt Nam cần đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ít nhất 40.000 người đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác, bảo trì các tuyến đường sắt, trong đó, dự án đường sắt tốc độ cao cần khoảng 13.800 người.

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh, quy mô nhu cầu nhân lực giai đoạn 2025-2035 là rất lớn với hàng trăm nghìn lượt nhân lực tham gia các giai đoạn xây dựng và vận hành. Riêng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đòi hỏi đội ngũ chuyên gia và kỹ thuật viên trình độ cao chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Do đó, việc đào tạo phải đi trước một bước, tối thiểu 3-5 năm so với tiến độ đưa dự án vào khai thác.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 30/11/2024. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (tương đương khoảng 67 tỷ USD) - con số đầu tư lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay đối với một dự án đường sắt.



