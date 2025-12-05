Ngày này 4 năm trước của Thuỳ Tiên

Ngày 4/12, một bài đăng nhắc đến Thuỳ Tiên bất ngờ xuất hiện trên các diễn đàn sắc đẹp, gợi lại cột mốc đặc biệt của nàng hậu. Bài viết chỉ vỏn vẹn dòng chữ "04/12/2021 - kỷ niệm ngày cô gái ấy đăng quang MGI 2021", khiến nhiều người giật mình nhận ra: đã tròn 4 năm kể từ đêm Thuỳ Tiên bước lên ngôi Miss Grand International -Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.

Thời điểm đó, Thuỳ Tiên là tâm điểm truyền thông khi mang về chiếc vương miện Miss Grand International đầu tiên cho nhan sắc Việt. Màn trình diễn tự tin, khả năng ứng xử lưu loát và phong thái sân khấu giúp cô trở thành gương mặt không chỉ nhận nhiều lời khen từ fan nhan sắc trong nước mà còn tạo ấn tượng với fan quốc tế.

Đăng quang Miss Grand International 2021, Thuỳ Tiên được nhiều fan ưu ái gọi là "hoa hậu quốc dân". Mỹ nhân sinh năm 1998 cũng ghi dấu ấn với hàng loạt hoạt động thiện nguyện, trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều sự kiện trong và ngoài nước. Thế nhưng, giữa tháng 5/2025, Thuỳ Tiên bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc lừa dối khách hàng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Ngày 19/11, phiên toà xét xử vụ án kẹo Kera diễn ra tại TAND TP.HCM. HĐXX đã tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù với Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); 3 năm tù với Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt).

Với các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh 2 năm tù (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) đều bị tuyên phạt 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Phiên toà xét xử Thuỳ Tiên còn được hàng loạt tờ báo hàng đầu Thái Lan như Thairath, Matichon Online... đồng loạt đưa tin. Phía Miss Grand International cũng có phản ứng gây chú ý, khi bà Teresa - Phó chủ tịch cuộc thi đã dùng tài khoản MXH chính chủ để lại bình luận trong một bài đăng về Thuỳ Tiên: "Chúng tôi sẽ chờ ngày Tiên trở lại".

Động thái này của Phó chủ tịch Miss Grand International gây bàn tán, phần nào thể hiện sự bao dung mà tổ chức dành cho Thuỳ Tiên. Còn ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International chưa đưa ra thông báo liên quan đến chuyện giữ hay tước danh hiệu của cô.