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Ngày mai, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to

Duy Anh
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Theo dự báo, đợt mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ còn khả năng kéo dài đến ngày 11/10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên độ cao 5.000m đã gây ra đợt mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ.

Cụ thể, trong ngày hôm nay (8/10), khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Trong đêm nay và ngày mai (9/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm; từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP. Huế 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Từ đêm 9/10 và ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Đêm 10/10 và ngày 11/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày 12/10 mưa lớn có xu hướng giảm.

Ngày mai, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn)

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 8 và ngày 9/10

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa; ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và trung du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 21-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc (TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to đến rất to và dông; phía Nam mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa rất to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 23-33 độ.

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