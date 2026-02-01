Ngày 30/1, Thuế Hà Nội đã có thông báo tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại điểm phục vụ hành chính công trên toàn địa bàn Thành phố. Theo đó, từ ngày mai (tức ngày 2/2), hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính. Người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm phục vụ hành chính công Hà Nội.

Cơ quan Thuế lưu ý, đối với các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, đề nghị người nộp thuế thực hiện nộp bằng hình thức điện tử. Đối với hồ sơ là công văn, người nộp thuế nộp tại Bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý.

Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác, người nộp thuế đến trực tiếp "Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế" tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trước đó, vào ngày 19/1, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 154/TTPVHCC-BPMC về việc thống nhất phương thức tổ chức trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Thủ đô thống nhất phương thức trả kết quả thủ tục hành chính theo mô hình phi địa giới.

Theo Trung tâm phục vụ hành chính công, đây có thể coi là minh chứng rõ nét cho cải cách hành chính đi vào chiều sâu, tập trung tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong khâu cuối của quy trình phục vụ.

Theo định hướng mới của Thành phố, người dân không còn bị ràng buộc bởi địa giới hành chính hay phải quay lại đúng "nơi đã nộp hồ sơ" để nhận kết quả, mà được quyền lựa chọn hình thức nhận kết quả phù hợp nhất với nhu cầu thực tế.

Người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính tại Hà Nội có thể:

- Đăng ký nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích, không phụ thuộc vào địa bàn cư trú hay nơi tiếp nhận hồ sơ;

- Hoặc nhận trực tiếp tại bất kỳ Chi nhánh thuộc Trung tâm Phục vụ Hành chính công Thành phố nơi đã tiếp nhận hồ sơ, bảo đảm thuận tiện, linh hoạt.

Đơn vị này cho biết, việc thực hiện trả kết quả theo mô hình phi địa giới giúp giảm đáng kể chi phí đi lại, thời gian chờ đợi cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, mô hình cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm đối tượng yếu thế, người cao tuổi, người hạn chế khả năng đi lại và cộng đồng doanh nghiệp.

Về hiệu quả phục vụ, mô hình cho phép tối ưu hóa nguồn lực hành chính, giảm áp lực cho từng điểm tiếp nhận riêng lẻ, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và chất lượng phục vụ thống nhất trên toàn địa bàn Hà Nội.