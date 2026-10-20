Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa rào

Theo dự báo của chuyên gia khí tượng, do tác động của đợt không khí lạnh yếu, từ chiều mai, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (20/10), ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Chiều tối và đêm nay, các khu vực này tiếp tục có mưa.

Cũng trong chiều 20/10, dự báo viên Phạm Thị Thanh Hoa, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin diễn biến đợt không khí lạnh yếu sắp tác động đến miền Bắc.

Theo đó, ngày mai 21/10, không khí lạnh yếu sẽ bổ sung xuống phía Bắc, gây mưa rào rải rác tại Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Tuy nhiên, lượng mưa không lớn, diện mưa không rộng nên nền nhiệt tại các khu vực này chỉ giảm khoảng 1-2 độ C. Từ sau ngày 22/10, mưa giảm, nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại vào dịp cuối tuần.

Ảnh minh họa (Ảnh: Việt Hùng).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 20 và ngày 21/10

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi; từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.