Ngày mai hơn 8.000 tỷ tiền mặt của Ngân hàng Quân đội 'có chủ'

Mức chia tiền mặt lần này của MB gấp ba lần so với năm 2024.

MB chốt quyền cổ tức ngày 10/7, chi hơn 8.000 tỷ đồng tiền mặt

Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2025 vào ngày 10/7/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày mai, 9/7.

Tỷ lệ chi trả tiền mặt là 10%, tương ứng 1.000 đồng mỗi cổ phiếu. Với hơn 8,05 tỷ cổ phiếu lưu hành, ngân hàng chi khoảng 8.055 tỷ đồng đợt này, thanh toán từ ngày 17/7.

Tỷ lệ tiền mặt 10% năm nay cao gấp đôi mức 5% của hai năm 2022 và 2023, và gấp hơn ba lần mức 3% của năm 2024.

Dù vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 chỉ đạt 25%, thấp hơn mức 35% của năm 2024, do phần trả bằng cổ phiếu giảm từ 32% xuống 15%.

Ngân hàng dự kiến phát hành thêm gần 1,21 tỷ cổ phiếu để trả phần cổ tức này, đưa tổng giá trị chi trả cổ tức năm nay lên hơn 20.137 tỷ đồng. Đến cuối năm 2025, ngân hàng có 207.071 cổ đông, tăng thêm gần 86.600 người trong năm.

Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt của MB qua các năm.

Trong cơ cấu cổ đông, Viettel nắm 14,7% vốn, ước nhận khoảng 1.184 tỷ đồng tiền mặt đợt này. SCIC, cổ đông lớn thứ hai với 9,83% vốn, nhận về khoảng 792 tỷ đồng.

Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng mẹ đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2024. Tổng giá trị cổ tức tiền mặt và cổ phiếu năm nay tương đương khoảng 75,1% lợi nhuận sau thuế, trong đó riêng phần tiền mặt chiếm hơn 30%.

Quý I/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 9.628 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 7.703 tỷ đồng. Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15-20%, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng thông qua ba cấu phần: trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ.

VN-Index nhích nhẹ, dòng tiền đảo chiều dồn vào cổ phiếu vốn hóa nhỏ

VN-Index đóng cửa phiên 7/7 ở mức 1.848 điểm, tăng 4,75 điểm, tương đương 0,26%, so với phiên liền trước. Thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh, giá trị khớp lệnh đạt 16.370 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 27% so với phiên trước đó, đạt 22.430 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch đạt gần 556 triệu cổ phiếu.

Khối ngoại mua vào 41,43 triệu cổ phiếu và bán ra 32,31 triệu cổ phiếu, chuyển sang mua ròng 9,12 triệu cổ phiếu, sau khi bán ròng hơn 33,59 triệu cổ phiếu ở phiên trước.

VN-Index và mua/bán của khối ngoại 19 phiên gần đây.

Về độ rộng, toàn sàn ghi nhận 145 mã tăng giá, 173 mã giảm, một mã tăng trần và bảy mã giảm sàn.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên nằm ở cơ cấu dòng tiền. Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa lớn giảm từ 65,83% xuống 34,17%, trong khi nhóm vốn hóa nhỏ tăng từ 18,58% lên 55,44%, cho thấy dòng tiền dịch chuyển rõ rệt sang nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ chỉ trong một phiên.