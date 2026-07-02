Chính sách đặc biệt quan trọng cho người bán căn nhà duy nhất

Chính sách này mang lại lợi ích rất lớn cho người dân có nhu cầu mua, bán nhà ở thực sự, giảm bớt thủ tục hành chính.

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Ngày 30/6 Chính phủ ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó đáng chú ý nhất là các trường hợp miễn thuế khi chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho bất động sản.

Theo đó, việc cho tặng, thừa kế nhà đất giữa vợ chồng, cha mẹ với con cái, ông bà với cháu, anh chị em ruột với nhau sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đáng chú ý, người chỉ có duy nhất một nhà ở hoặc một thửa đất ở tại Việt Nam khi bán tài sản này cũng được miễn thuế, miễn là đã sở hữu tài sản từ đủ 183 ngày trở lên và chuyển nhượng toàn bộ, không bán một phần.

Trường hợp vợ chồng ly hôn, tài sản được chia theo thỏa thuận hoặc theo phán quyết của tòa án cũng thuộc diện miễn thuế.

Ngoài miễn thuế về nhà đất nêu trên, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp làm nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối mà chưa qua chế biến cũng nằm trong danh sách 22 trường hợp được miễn thuế. Người lao động làm thêm giờ, làm đêm, lương hưu, học bổng, tiền bồi thường bảo hiểm cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới này.

Quy định này đặc biệt thiết thực với đông đảo người dân, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chuyển nhượng, tặng cho tài sản trong gia đình diễn ra thường xuyên. Việc miễn thuế giúp giảm bớt thủ tục, chi phí khi người dân thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến nhà đất của chính mình và người thân.

Quy định có hiệu lực từ ﻿ngay từ 1/7/2026.