HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chính sách đặc biệt quan trọng cho người bán căn nhà duy nhất

Thành Phát
|

Chính sách này mang lại lợi ích rất lớn cho người dân có nhu cầu mua, bán nhà ở thực sự, giảm bớt thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa.

Ngày 30/6 Chính phủ ban hành Nghị định số 253/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó đáng chú ý nhất là các trường hợp miễn thuế khi chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho bất động sản.

Theo đó, việc cho tặng, thừa kế nhà đất giữa vợ chồng, cha mẹ với con cái, ông bà với cháu, anh chị em ruột với nhau sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đáng chú ý, người chỉ có duy nhất một nhà ở hoặc một thửa đất ở tại Việt Nam khi bán tài sản này cũng được miễn thuế, miễn là đã sở hữu tài sản từ đủ 183 ngày trở lên và chuyển nhượng toàn bộ, không bán một phần.

Trường hợp vợ chồng ly hôn, tài sản được chia theo thỏa thuận hoặc theo phán quyết của tòa án cũng thuộc diện miễn thuế.

Ngoài miễn thuế về nhà đất nêu trên, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp làm nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối mà chưa qua chế biến cũng nằm trong danh sách 22 trường hợp được miễn thuế. Người lao động làm thêm giờ, làm đêm, lương hưu, học bổng, tiền bồi thường bảo hiểm cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới này.

Quy định này đặc biệt thiết thực với đông đảo người dân, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chuyển nhượng, tặng cho tài sản trong gia đình diễn ra thường xuyên. Việc miễn thuế giúp giảm bớt thủ tục, chi phí khi người dân thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến nhà đất của chính mình và người thân.

Quy định có hiệu lực từ ﻿ngay từ 1/7/2026.

Một ngân hàng sắp rót tiền cho hơn 200 nghìn người, trung bình 23 triệu đồng mỗi "suất"
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

bất động sản

thuế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Không phải Hà Nội hay TP.HCM đây mới là tỉnh, thành có mức trợ cấp cao nhất cả nước

Không phải Hà Nội hay TP.HCM đây mới là tỉnh, thành có mức trợ cấp cao nhất cả nước

00:53
Cận cảnh giám đốc Hoàng Quang Anh và loạt cổ đông, lãnh đạo bị công an bắt giữ

Cận cảnh giám đốc Hoàng Quang Anh và loạt cổ đông, lãnh đạo bị công an bắt giữ

01:13
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại