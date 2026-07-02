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Một ngân hàng sắp rót tiền cho hơn 200 nghìn người, trung bình 23 triệu đồng mỗi "suất"

Thành Phát
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Ngân hàng nào mà "dốc hầu bao" chi đậm như vậy?

MB chi hơn 8.000 tỷ đồng, số cổ đông cá nhân tăng kỷ lục

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) mới đây thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức tiền mặt năm 2025 là 10/7, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/7.

Tỷ lệ chi trả 10%, tương ứng 1.000 đồng mỗi cổ phiếu. Với hơn 8,05 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng cần chi 8.055 tỷ đồng, dự kiến thanh toán từ ngày 17/7.

Khoản tiền mặt này nằm trong tổng tỷ lệ cổ tức 25% cho năm 2025, thấp hơn mức 35% của năm 2024, dù lợi nhuận năm vừa qua vẫn tăng trưởng hai chữ số.

Ba năm gần đây, tỷ lệ cổ tức của MB biến động mạnh: 15% năm 2023, vọt lên 35% năm 2024, rồi giảm về 25% năm 2025.

Cơ cấu cổ đông cuối năm 2025 cho thấy MB có hơn 207.000 cổ đông, tăng gần 86.600 người so với năm trước, dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam về số lượng người sở hữu cổ phiếu.

Trong đó, 206.425 người là cổ đông cá nhân, nắm 22,85% vốn điều lệ, còn lại 646 cổ đông tổ chức nắm 77,15%. Bốn cổ đông lớn cùng nắm hơn 40% vốn, dẫn đầu là Viettel với 14,7% vốn, tương đương hơn 1,18 tỷ cổ phiếu. Với mức cổ tức 1.000 đồng mỗi cổ phiếu, Viettel dự kiến nhận hơn 1.180 tỷ đồng trong đợt chi trả này.

Cơ cấu cổ đông MB tính đến cuối năm 2025, tính theo % vốn điều lệ.

Ngoài bốn cổ đông lớn nêu trên, hơn 207.000 cổ đông còn lại cùng nắm gần 60% vốn, nhận trung bình khoảng 23,3 triệu đồng mỗi "suất".

Năm 2025, MB ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất 27.383 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm trước.

Tỷ lệ cổ tức MB qua các năm (gồm cả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu).

Tổng giá trị cổ tức năm 2025, gồm cả phần tiền mặt và cổ phiếu, đạt hơn 20.137 tỷ đồng, tương đương khoảng 73,5% lợi nhuận sau thuế, một tỷ lệ cao dù đã thấp hơn mức gần 94% của năm 2024. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2025.

MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 39.500 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2025.

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cổ phiếu

chứng khoán

cổ tức

MB

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