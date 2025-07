Ngày mai, hàng triệu người dân ở Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM sẽ được mua một loại xăng mới

Ảnh: HH

Từ ngày 1/8, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) sẽ thí điểm bán xăng E10 ở TP HCM, Hà Nội và Hải Phòng, để thăm dò phản ứng người tiêu dùng.

Được biết, trong giai đoạn thí điểm, Bộ Công Thương chỉ định PVOil bán xăng E10 tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp ở Hà Nội và Hải Phòng từ ngày 1/8. Trong khi đó, Petrolimex bán loại xăng này tại 36 cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp tại TP HCM (trước sáp nhập).

Xăng E10 là gì?

Xăng E10 là xăng sinh học, với thành phần gồm 10% ethanol sinh học pha trộn cùng 90% xăng khoáng. Loại xăng này được xem là giải pháp quan trọng để giảm phát thải CO₂, thúc đẩy ngành nông nghiệp ethanol.

Trên thực tế, trước khi E10 được giới thiệu, loại xăng thông thường chỉ chứa tối đa 5% ethanol, đồng thời có thể sử dụng cho mọi xe chạy xăng mà không cần chỉnh sửa gì. Đặc biệt, xăng E5 cũng có tính chất tương tự như xăng A92 và A95. Xăng E5 là một loại xăng được pha chế từ 95% xăng A92 kết hợp với 5% ethanol khan (99,5%). Thành phần 5% ethanol có trong xăng sinh học thực chất là cồn công nghiệp.

Thực tế ethanol là loại nhiên liệu dạng cồn được sản xuất từ quá trình lên men các loại cây như mía đường, ngũ cốc và những phụ phẩm của chúng. Đáng chú ý, ethanol được xem là phần nào trung tính với carbon, bởi vì trong quá trình sinh trưởng, cây trồng hấp thụ nhiều CO₂ hơn lượng được thải ra khi sản xuất và đốt cháy nhiên liệu. Điều này sẽ giúp bù đắp một phần lượng khí nhà kính phát sinh.

Đặc biệt, về giá xăng, vào ngày 24/7, Petrolimex công bố mức giá xăng E10 thấp hơn so với xăng RON 95-V và xăng E5. Theo đó, giá xăng E10 được bán với mức giá 19.490 đồng/lít (vùng 1) và 19.870 đồng/lít (vùng 2). Như vậy, nếu so với xăng RON 95-V, xăng E10 có mức giá thấp hơn từ 540 - 560 đồng/lít. Với xăng RON 95-III, xăng E10 có mức giá thấp hơn từ 210 - 220 đồng/lít. Tuy nhiên, khi so với xăng E5, xăng E10 có mức giá cao hơn 220 đồng/lít.

Thông tin xăng E10 có giá rẻ hơn đang thu hút sự chú ý của nhiều người dân. Tuy nhiên, cũng có một số người dân lo ngại rằng xăng E10 có tương thích với xe không, có gây ra hiện tượng khó khởi động, hoặc nếu sử dụng lâu dài thì xe có chết máy hay hỏng động cơ?

Xăng E10 có làm hư hại xe không?

Theo cẩm nang xăng sinh học của Bộ Công Thương, các nghiên cứu thực nghiệm về độ bền và tuổi thọ động cơ cho thấy mức độ ảnh hưởng của xăng E10 tương đương với xăng truyền thống, nằm trong giới hạn cho phép về mài mòn và biến đổi tính chất dầu bôi trơn. Thực tế, xăng E10 thậm chí giúp động cơ phát huy công suất tốt hơn, giảm tiêu hao nhiên liệu và cải thiện hiệu suất cháy nhờ hàm lượng oxy cao hơn. Bộ Công Thương cũng khẳng định, kinh nghiệm triển khai xăng E5 từ năm 2017 cho thấy chưa ghi nhận trường hợp hư hỏng phương tiện do sử dụng nhiên liệu sinh học.

Hầu hết các xe máy và ô tô sản xuất trong vòng 10 - 15 năm trở lại đây, đặc biệt từ các thương hiệu lớn như Honda, Yamaha, Toyota, Ford, và Hyundai, đều được thiết kế tương thích với E10. Các mẫu xe phổ biến như Honda Vision, Yamaha Grande, Toyota Camry hay Hyundai Accent đều có hệ thống phun xăng điện tử và vật liệu chịu cồn (như cao su FKM hoặc nhựa PTFE), đảm bảo vận hành ổn định với E10 mà không gây hại cho động cơ hay hệ thống nhiên liệu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với những xe đã qua sử dụng lâu năm, nhất là sản xuất trước năm 2000, người dùng cần thận trọng. Bởi các dòng xe cũ có thể sử dụng vật liệu không phù hợp với ethanol khiến cho hệ thống nhiên liệu dễ bị rò rỉ, ăn mòn hoặc thậm chí là tắc nghẽn sau một thời gian sử dụng.

Để kiểm tra khả năng tương thích của xe, người dùng có thể tìm trong sách hướng dẫn sử dụng được kèm theo xe khi bàn giao hoặc tra cứu trên website của nhà sản xuất. Những thông tin này sẽ giúp chủ xe xác định loại nhiên liệu phù hợp với xe mình. Mặt khác, việc này cũng miễn trừ trách nhiệm khi chủ xe sử dụng sai loại nhiên liệu được khuyến cáo.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, chủ xe cũng nên thay lọc xăng định kỳ thường xuyên hơn so với khi sử dụng xăng A95 thông thường, đồng thời cân nhắc phương pháp phủ chống gỉ cho bình xăng.